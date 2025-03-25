Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.8 комментариев
Депутат Марченко призвал Генпрокуратуру проверить вейп-ларьки
Депутат Марченко направил Краснову просьбу проверить ларьки с вейпами и табаком
Депутат Евгений Марченко обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверки ларьков, торгующих вейпами и табаком, на предмет соблюдения законодательства в российских регионах.
Как передает ТАСС, депутат Госдумы Евгений Марченко направил официальное обращение к генпрокурору России Игорю Краснову. Он потребовал проверить ларьки, реализующие вейпы и табак, в различных регионах страны. Марченко считает, что эти торговые точки могут нарушать законы об охране здоровья граждан и рекламе продукции, содержащей никотин.
Депутат пояснил, что жительница Выборгского района Санкт-Петербурга обратилась к нему с жалобой на ларьки, продающие вейпы и табак в их районе. Она утверждает, что на этих объектах размещена незаконная реклама, ориентированная на стимулирование продаж. По словам заявительницы, такие ларьки расположены вблизи школ и детских садов, что вызывает серьезное беспокойство.
Марченко подчеркнул, что ситуация в Санкт-Петербурге не является уникальной. Подобные нарушения фиксируются и в других российских городах. Он выразил обеспокоенность тем, что агрессивные маркетинговые стратегии, применяемые предпринимателями, направлены на молодежь, а торговые точки часто располагаются рядом с местами отдыха молодежи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав России предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. Госдума России может рассмотреть законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них в марте 2025 года. В России ужесточили штрафы за продажу табачных и никотинсодержащих продуктов несовершеннолетним, увеличив максимальную сумму штрафа до 2 млн рублей.