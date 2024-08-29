В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.2 комментария
Россиян предупредили о новой болезни, которую вызывают вейпы
Минздрав сообщил о новой похожей на COVID болезни EVALI, которую вызывают вейпы
Минздрав предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты.
Как говорится в сообщении, EVALI – острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет, ее изучение замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что не снижает ее опасность для потребителей вейпов, передает РИА «Новости».
В Минздраве добавили, что симптомы заболевание – температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка, при этом происходят патологические изменения в легких, но одним из первых симптомов EVALI, в отличие от коронавируса, считается нарушение пищеварительной системы человека.
Напомним, в 2021 году специалист по болезням грудной клетки, торакальный хирург Игорь Васильев сообщил, что у любителей электронных сигарет начали выявлять неизлечимую болезнь со смертельным исходом, которую назвали EVALI.