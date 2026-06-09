Госдума приняла закон о лицензировании торговли вейпами в России

Tекст: Валерия Городецкая

Документ также наделяет регионы правом устанавливать временный запрет на продажу вейпов с весны 2027 года, передает РИА «Новости».

«Лицензирование позволит сделать рынок табачной и никотинсодержащей продукции более прозрачным, сократить долю нелегального оборота и оградить несовершеннолетних от табака и вейпов», – пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Выдачей лицензий на опт займется Росалкогольтабакконтроль, а на розницу – региональные власти.

Срок действия разрешений составит до пяти лет. Соискателям потребуется оплатить госпошлину и не иметь налоговых долгов свыше 3 тыс. рублей. Кроме того, с весны 2028 года для розничной торговли потребуется помещение площадью не менее 5 кв. метров.

Основные положения закона вступят в силу осенью 2026 года. Эксперимент с запретом вейпов продлится до весны 2032 года, после чего власти оценят его эффективность.

В мае президент России Владимир Путин утвердил закон об административных штрафах за продажу нелегальной табачной продукции.

В конце прошлого года депутаты Госдумы приняли запрет на реализацию сигарет и вейпов на остановках общественного транспорта.

Ранее правительство предложило наделить регионы правом самостоятельного введения экспериментального запрета на розничную продажу электронных систем доставки никотина.