Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».5 комментариев
Посол России заявил о теневых поставках сербского оружия Киеву
Посол Боцан-Харченко заявил о теневых поставках сербского оружия Киеву
Официальные власти Сербии отказываются от военной поддержки киевского режима, однако ранее фиксировались случаи утечки вооружений через нелегальные каналы, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Сербия не поставляет вооружения украинской армии напрямую, но существуют риски использования серых схем, передает ТАСС.
«Естественно, этой практики и не было и она не возобновится со стороны официального руководства Сербии и по официальным каналам», – подчеркнул российский посол Александр Боцан-Харченко. Дипломат отметил полное понимание Белградом сложности ситуации и отсутствие намерений помогать Киеву.
Ранее появление сербского оружия в зоне спецоперации на Украине становилось причиной напряженности между странами. Боеприпасы и техника попадали к противнику окольными путями через различные теневые каналы. Отследить подобные маршруты в текущих условиях крайне тяжело.
Президент республики Александар Вучич предпринял значительные усилия для решения проблемы. Глава государства взял под строгий контроль всю оружейную сферу страны. Сейчас между Москвой и Белградом налажен прозрачный обмен данными по этому вопросу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александар Вучич опроверг обсуждение военного сотрудничества с Владимиром Зеленским.
Осведомленный источник сообщил о поставках сербской продукции военного назначения украинской армии через третьи страны.
Ранее глава государства заявил об отсутствии прямого экспорта оружия Киеву.