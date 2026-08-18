Посол России обвинил Швецию в нарушении международного морского права

Посол России Беляев обвинил Швецию в нарушении международного морского права

Tекст: Ольга Иванова

Действия Стокгольма по задержанию коммерческих судов носят политический характер и нарушают нормы международного морского права, передает РИА «Новости».

Посол России в Швеции Сергей Беляев подчеркнул, что корабли осуществляли мирный проход через территориальные воды.

«На деле речь идет о политически мотивированных действиях в целях давления на коммерческих операторов, работающих в интересах внешней торговли России. При этом задержание судов, осуществляющих мирный проход через шведские территориальные воды, на основании принадлежности к некоему «теневому флоту» и нахождения в санкционных списках ЕС является дискриминацией и нарушением международного морского права», – заявил дипломат.

Глава дипмиссии напомнил, что в международном праве отсутствует понятие «теневой флот», а европейские санкции не одобрены ООН. Особую тревогу вызывает ситуация с сухогрузом «Каффа», который Стокгольм планирует передать Киеву по запросу о правовой помощи, связанному с обвинениями в вывозе ресурсов из Крыма.

Беляев уверен, что подобные шаги подтверждают курс Швеции на конфронтацию и нанесение максимального ущерба России. Ранее российские власти неоднократно указывали, что западные страны пытаются отрезать государство от морских торговых путей, создавая искусственные ограничения для экономической деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Швеции утвердил передачу задержанного сухогруза «Каффа» Украине.

Ранее береговая охрана королевства задержала танкер Sea Owl I с десятью россиянами на борту.

Эксперты назвали конфискацию судов ради исполнения санкций Евросоюза банальным зарабатыванием денег.