Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».5 комментариев
ВС России поразили резервуары с топливом для ВСУ в порту Одесса
Вечером 17 августа ударными беспилотниками в порту «Одесса» были поражены резервуары с предназначенным для ВСУ топливом, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того удары наносились по цехам сборки, местам хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS, а также 1671 беспилотник.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 212 445 беспилотников, 669 ЗРК, 30 624 танка и других бронемашин, 1 774 боевые машины РСЗО, 36 186 орудий полевой артиллерии и минометов, 69 581 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили цеха сборки робототехнических комплексов и БПЛА ВСУ.
В понедельник ВС России уничтожили причальный терминал в порту Измаила.
Ранее ВС России поразили логистические центры и объекты ТЭК ВСУ.