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    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    7 комментариев
    18 августа 2026, 12:46 • Новости дня

    ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины

    ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины
    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Авиация Воздушно-космических сил успешно поразила боевой самолет МиГ-29 противника в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.

    Воздушно-космические силы России поразили украинский боевой самолет МиГ-29, передает Минобороны России.

    Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали десять управляемых авиабомб. Также были перехвачены два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

    Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Полтавской области.

    17 августа 2026, 21:15 • Новости дня
    NYT: ВСУ могут получать снимки со спутников Vantor всего за 15 минут
    NYT: ВСУ могут получать снимки со спутников Vantor всего за 15 минут
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    За последний год украинские военные значительно расширили возможности использования спутниковых данных благодаря запуску новых аппаратов американской компании Vantor.

    Вооруженные силы Украины существенно нарастили доступ к оперативной спутниковой съемке, передает РБК со ссылкой на The New York Times. Американская технологическая компания Vantor, давно сотрудничающая с Киевом, вывела на орбиту шесть новых аппаратов, доведя размер своей группировки до десяти единиц.

    Директор Vantor по трансформации Уилл Кокос сообщил, что расширенная сеть позволяет ежедневно сканировать до 7 млн кв. км поверхности планеты. Это дает возможность многократно фиксировать обстановку на территории Украины.

    «Спутниковые снимки теперь можно получить примерно за 15 минут, хотя обычно передача занимает несколько часов», – заявил Кокос. Он добавил, что раньше на получение подобной информации уходили дни.

    Как пишет издание, еще недавно спутниковые данные, которые Киеву передавали правительства стран-союзников и коммерческие компании, оставались дефицитным ресурсом. В первую очередь ими располагали высокопоставленные украинские военные, использовавшие информацию для решения стратегических задач. Увеличение числа спутников и ускорение обработки снимков расширяет возможности Украины по оперативному получению информации о ситуации на местности. Это позволяет чаще обновлять данные и использовать их при принятии решений.

    Москва неоднократно выступала с осуждением военной помощи Киеву, подчеркивая, что подобные действия лишь затягивают конфликт. Российский МИД ранее требовал от Вашингтона объяснений в связи с передачей разведывательных данных украинской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев получал космические снимки от правительств союзных стран еще до начала специальной военной операции.

    В последние месяцы Вашингтон значительно активизировал сотрудничество с украинской стороной в сфере разведки.

    Ранее Соединенные Штаты предоставили украинским военным сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область.

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    18 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    К дому родителей основателя «Азова» на Украине привезли траурные букеты
    К дому родителей основателя «Азова» на Украине привезли траурные букеты
    @ Jbuket/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Родительский дом основателя украинского батальона «Азов» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) Андрея Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) в Харькове оцепили, а к его родителям приехали представители ВСУ с траурными букетами.

    «Соседи родителей командира 3 АК ВСУ националиста Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) сообщают, что вокруг их дома (Харьков, пр-т Людвига Свободы, 39) на протяжении пяти часов было выставлено оцепление. К Алене Анатольевне (мать) приезжали десятки местных чиновников, а также представителей ВСУ с букетами в траурных лентах. Отец Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) также встречал гостей. Подробности выясняются. Последний раз главарь «Азова» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) был на публичном мероприятии три дня назад, после чего его фамилия лишь фигурировала в СМИ», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Тем временем российские войска продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Удары нанесены по скоплениям ВСУ в районах Харькова, Благодатного, Избицкого и других населенных пунктов. Штурмовые подразделения «Севера» ведут наступательные действия в Казачьей Лопани, стрелковые бои идут около Гоптовки. На Волчанском направлении бойцы группировки «Север» продвинулись на восьми участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении в районе села Должанка группа наемников азиатской внешности попала в окружение и попыталась сдаться. Однако они попали под заградительный огонь украинских националистов, в результате чего трое были убиты. Четвертый наемник укрылся в подвале заброшенного здания, находящегося под огневым контролем российских сил.

    В Сумской области российские штурмовики продвигаются вглубь региона, нанося удары по скоплениям сил ВСУ. В Сумах, Полтаве и Чернигове госпитали переполнены ранеными, которых все чаще эвакуируют в Киев. Местные жители отмечают острую нехватку младшего медицинского персонала из-за массовых увольнений на фоне низких зарплат и риска мобилизации.

    В Сумском районе российские силы продвинулись на 22 участках до 400 метров, отразив контратаку противника около Могрицы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях). Двое солдат ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Билецкий (внесен в реестр террористов и экстремистов) становился заметной политической фигурой на Украине.

    На днях он выступил на церемонии у гроба главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) Евгения Коновальца.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    17 августа 2026, 21:53 • Новости дня
    Греческий танкер атакован в Черном море после погрузки на терминале КТК у Новороссийска

    Tекст: Вера Басилая

    Нефтяной танкер «Скирос» под греческим флагом класса «Суэцмакс» подвергся нападению в Черном море после погрузки на терминале КТК, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, атака произошла вскоре после отбытия от терминала Каспийского трубопроводного консорциума, передает «Интерфакс».

    «Греческий нефтяной танкер попал под атаку в Черном море», – говорится в сообщении.

    Ранее газета Financial Times писала о прекращении украинских ударов по судам, использующим терминал в Новороссийске. Подобное решение Киев принял после соответствующей просьбы вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Владимира Зеленского о необходимости прекращения атак по нефтяным объектам Каспийского трубопроводного консорциума.

    Киев пообещал Вашингтону отказаться от ударов по идущим к терминалу судам.

    В конце июля беспилотный летательный аппарат нанес удар по танкеру Niffos Sifnos во время налива нефти.

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    18 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Масштаб нынешней атаки вражеских беспилотников на Москву стал максимальным за два года, сообщают информационные агентства на основе данных мэра столицы Сергея Собянина.

    По информации Собянина, с вечера понедельника и до 05.00 мск во вторник в направлении Москвы и Подмосковья летели 620 БПЛА, из них 180 уничтожили в столичном регионе, подсчитало агентство ТАСС.

    Ранее крупнейшей считалась атака вражеских дронов в период с вечера 15 августа до 06.30 мск 16 августа, когда к столице направлялись 600 БПЛА. Тогда, по данным Собянина, силы ПВО уничтожили в Московском регионе 201 беспилотник.

    С вечера 6 июля до 06.00 мск 7 июля силы ПВО сбили свыше 430 беспилотников, из них 36 – на подлете к Москве. Кроме того, с 20.30 мск 19 июля до 05.00 мск 20 июля на Москву и область летели более 400 БПЛА, большую их часть нейтрализовали на дальних подступах, а 85 уничтожили у мегаполиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    С начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

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    18 августа 2026, 09:55 • Новости дня
    The Telegraph: Россия масштабно расширила сеть баз ударных беспилотников

    The Telegraph: Россия построила десять новых баз для ударных дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Спутниковые снимки зафиксировали масштабное строительство новых пусковых установок для российских ударных дронов, способных нести более тяжелые боевые части.

    Россия расширяет специализированную инфраструктуру для запуска ударных беспилотников большой дальности, передает The Telegraph.

    Журналисты издания, опираясь на коммерческие спутниковые снимки и анализ компании DroneSec, выявили как минимум 10 российских объектов с новыми или расширенными пусковыми площадками.

    В ходе расследования было обнаружено не менее 59 пусковых направляющих. Около 20 из них оказались достаточно длинными для запуска новых беспилотников типа «Герань». Данные из открытых источников свидетельствуют, что семь из десяти объектов уже использовались для атак на Украине.

    Некоторые объекты были переоборудованы из существующих военных баз, другие построены в отдаленных районах. В Орловской области спутники зафиксировали 16 пусковых позиций, а также десятки дронов и складские помещения. Некоторые объекты способны хранить более тысячи беспилотников.

    Более длинные направляющие связывают с новыми вариантами «Герань-4» и «Герань-5». По данным украинской разведки, реактивный дрон «Герань-5» имеет длину около шести метров и размах крыльев около 5,5 метра. Полезная нагрузка составляет примерно 90 килограммов, а дальность полета достигает почти тысячи километров.

    Расширение инфраструктуры происходит на фоне резкого роста производства дронов в России. С января по март 2026 года Россия выпустила около 16 тыс. беспилотников большой дальности, что на шесть тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Представитель НАТО заявил изданию: «Беспилотники фундаментально изменили характер современной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса рассказала о секретных российских базах беспилотников дальнего действия.

    Украинская армия начала применять британские дроны для атак вглубь территории России.

    Европейские страны сделают упор на поставки беспилотных аппаратов Киеву вместо крылатых ракет.

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    18 августа 2026, 00:17 • Новости дня
    Focus: Россия перехватывает украинские крылатые ракеты «Фламинго»
    Focus: Россия перехватывает украинские крылатые ракеты «Фламинго»
    @ Frederic Petry/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска успешно сбивают дальнобойные украинские крылатые ракеты FP-5 («Фламинго»), пишет немецкое издание Focus.

    По заявлению Focus, которое ссылается на украинские ресурсы, эти ракеты считались наиболее мощным средством Киева для атак по российскому тылу.

    Сообщается, что российская авиация применяет самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У вдоль вероятных маршрутов полета ракет. Это позволяет заблаговременно выявлять ракеты и наводить на них наземные средства ПВО.

    Согласно оценкам аналитиков, с 1 июля Россия уничтожила десять из 11 запущенных ракет этого типа. Применение А-50У позволило обнаруживать низколетящие цели значительно раньше, чем это делают наземные радары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы нанесли массированный удар по киевским предприятиям военной промышленности.

    Минобороны России сообщило о поражении производственных площадок по созданию систем управления для ракет «Фламинго».

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    17 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокады черноморских портов

    Куюн: Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокады черноморских портов

    Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокады черноморских портов
    @ Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из-за блокады черноморских портов Украина потеряла 30% поставок топлива, сообщил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

    Куюн оценил масштаб возникшей проблемы, передает РИА «Новости». «Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей», – заявил специалист.

    Отсутствие доступа к черноморским коридорам заставило поставщиков использовать исключительно наземные маршруты. Это решение многократно увеличило нагрузку на пограничные пункты и спровоцировало образование гигантских пробок. По словам эксперта, сейчас участников рынка волнует не стоимость ресурса, а сама возможность его доставки.

    Куюн добавил, что логистические трудности стали гораздо более важной проблемой, чем ценообразование. Специалист предупредил, что полное отсутствие горючего обернется для государства настоящей катастрофой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за простоя морских портов Украина потеряла около 1,75 млрд долларов валютной выручки.

    Систематические удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Одесской области осложнили работу украинской логистики.

    Украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий предупредил о риске критической нехватки складских мощностей для зерна.

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    17 августа 2026, 19:00 • Новости дня
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Ударные беспилотники и высокоточное оружие успешно атаковали портовую инфраструктуру и транспортные суда, доставившие военные грузы для украинской армии на черноморское побережье, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы нанесли точные удары по объектам портовой инфраструктуры противника, передает ТАСС. В результате атаки пострадали корабли, перевозившие снаряжение для украинских подразделений.

    «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В министерстве уточнили, что в Одессе поражен сухогруз с вооружением и склады военного имущества. В порту Николаева также получило повреждения судно, перевозившее грузы военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные нанесли серию точных ударов по трем сухогрузам в порту Николаева.

    Днем ранее беспилотники атаковали еще два транспортных корабля с военным снаряжением в акватории Черного моря.

    До этого Вооруженные силы России поразили резервуары с горючим для украинской армии в Одессе.

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    17 августа 2026, 18:02 • Новости дня
    В Одессе с памятника Дарту Вейдеру сняли русскоязычную табличку
    В Одессе с памятника Дарту Вейдеру сняли русскоязычную табличку
    @ REUTERS/Yevgen Volokin

    Tекст: Ольга Иванова

    В Одессе неизвестные убрали надпись на русском языке с монумента, посвященного главному антагонисту киносаги «Звездные войны».

    С памятника Дарту Вейдеру в Одессе демонтировали русскоязычную табличку, передает RT в «Макс». На ней было написано: «Отцу нации от благодарных детей и пасынков».

    Монумент герою популярной франшизы появился на территории завода «Прессмаш» в 2015 году. Местные жители переделали в него стоявший там ранее памятник Владимиру Ленину, выкрасив статую в черный цвет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине статуи Ленина ради экономии переделывают в памятники Тарасу Шевченко.

    В Одессе вандалы разрисовали монумент советскому артисту Леониду Утесову.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал киевский режим лидером по масштабам сноса исторических скульптур.

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    18 августа 2026, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР
    Российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль два населенных пункта – Красноподолье и Ореховатку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Подразделения группировки «Центр» освободили Красноподолье, а Южная группировка зачистила Ореховатку в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Доброполья, Новофедоровки, Сергеевки, Новоандреевки, Райского, Матяшево и Новогришино ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 355 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Ореховатку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кондратовки, Никоноровки, Николаевки, Славянска, Краматорска, Черкасского, Дружковки, Куртовки и Веролюбовки ДНР.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, американский бронетранспортер М113, девять бронмашин, включая HMMWV и два канадских бронеавтомобиля Senator. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Ольшанки, Малой Рыбицы, Хотени, Ямного и Уланово Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ возле Пунктов Белаши, Рубежного, Кудиевки и Казачьей Лопани.

    Противник при этом потерял свыше 200 военнослужащих, четыре бронемашины и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Студенками, Подлиманом, Нижней Журавкой Харьковской области, Маяками, Святогорском, Крымками и Сидорово ДНР.

    Потери противника при этом составили более 220 военнослужащих и три артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.

    Днем ранее ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

    А до этого они освободили Рыбальское в Запорожской области.

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    18 августа 2026, 06:44 • Новости дня
    Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
    Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
    @ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате масштабной атаки дронов на Московскую область пострадали три человека, включая десятилетнюю девочку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Сегодня ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область – над территорией региона было сбито более 150 БПЛА», – сообщил глава региона в «Максе».

    В Раменском округе обломки дрона упали на частный дом, в результате чего десятилетняя девочка получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована.

    В Богородском округе пострадала женщина, а в Коломне – 27-летний мужчина. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

    Беспилотники были уничтожены в нескольких районах, включая Павловский Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Ступино и Электросталь.

    Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в Павлово-Посадском округе, где в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В самом Павловском Посаде загорелась кровля многоквартирного дома, жители были эвакуированы, обошлось без пострадавших. В Богородском округе повреждены два дома в СНТ «Альбатрос», а в Ногинске загорелся гостевой дом.

    Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries, пожар удалось локализовать.

    В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон около ТЦ «Глобус», повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома. В Котельниках загорелись строительные леса на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция, а в Раменском округе – частный дом в СНТ «Раменье». Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года.

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    18 августа 2026, 01:12 • Новости дня
    ВСУ покинули Райское в ДНР
    ВСУ покинули Райское в ДНР
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Село Райское в ДНР оказалось в так называемой серой зоне после того, как подразделения ВСУ оставили населенный пункт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что российские военнослужащие ведут наступательные действия на Дружковском направлении, передает ТАСС.

    «Сейчас населенный пункт Райское уже зачищен от украинских боевиков. Он находится в серой зоне, то есть украинские боевики его покинули», – заявил Марочко.

    Ранее он рассказывал, что российские военные практически полностью выбили подразделения ВСУ из Райского. Также он отмечал, что соседняя Новогригоровка находится «под пристальным вниманием» российских сил.

    ВСУ отступили из села Райское на север, в одноименный поселок Райское, украинское командование предпринимает попытки «стабилизировать ситуацию» на рубеже Новогригоровка – Райское. «Но наши военнослужащие активно работают на данном участке», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что российские подразделения продвинулись восточнее Торецкого и у населенного пункта Райское на торецком направлении.

    Под давлением российских войск подразделения ВСУ бежали из Торецкого в соседнюю Новогригоровку.

    Новый главнокомандующий украинскими войсками Михаил Драпатый отдал приказ о начале масштабных «мясных штурмов» на дружковском направлении.

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    17 августа 2026, 20:48 • Новости дня
    Зеленский уволил приближенного к Сырскому командующего силами логистики ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении генерала Владимира Карпенко, считающегося соратником бывшего главкома армии Александра Сырского.

    Украинский лидер принял кадровые решения в военном руководстве страны, передает РИА «Новости». «Уволить Карпенко Владимира Владимировича с должности командующего сил логистики вооруженных сил Украины», – говорится в тексте опубликованного документа.

    На освободившийся пост новым указом назначен Юрий Погребной. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла об отстранении Карпенко и начальника штаба сухопутных войск Александра Грузевича.

    Кадровые перестановки затронули и Совет национальной безопасности и обороны. Евгений Острянский лишился должности первого заместителя секретаря ведомства, а его место занял Сергей Науменко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

    После этого ряд высокопоставленных военных приняли решение завершить службу.

    Новый главком Михаил Драпатый доверил оборону Краматорска ранее отправленному в отставку Эмилю Ишкулову.

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    18 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    В Польше резко возросло число нападений на украинцев

    Tекст: Ольга Иванова

    За последний год количество агрессивных действий в отношении украинских граждан на польской территории увеличилось почти на треть на фоне исторических разногласий.

    Обострение ситуации подтвердил украинский посол в Варшаве Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM, передает РИА «Новости».

    «Мы, конечно, знаем эти цифры. Сейчас произошел рост очевидных случаев на 30% по сравнению с ситуацией в прошлом году», – сказал дипломат.

    Отношения двух стран традиционно омрачает вопрос трактовки Волынской резни. Польская сторона признала массовые расправы 1943–1945 годов геноцидом, возложив ответственность за них на украинских националистов из запрещенных в РФ экстремистских организаций ОУН-УПА.

    В этом году конфликт обострился после того, как Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении одного из главарей националистов и присвоил подразделению ВСУ имя героев УПА. В ответ Варшава лишила его высшей государственной награды – ордена Белого Орла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первую половину года польская полиция зарегистрировала 180 заявлений о преступлениях против украинцев.

    В конце июля премьер-министр Дональд Туск призвал бороться с агрессией против иностранцев.

    В июне президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию украинских националистов.

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    18 августа 2026, 07:16 • Новости дня
    Мирошник: Ежедневно от атак ВСУ гибнет в среднем 10 россиян
    Мирошник: Ежедневно от атак ВСУ гибнет в среднем 10 россиян
    @ Валерия Калугина/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За прошедшую неделю в среднем 10 жителей российских регионов ежедневно становились жертвами ударов со стороны украинских боевиков, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Общее число пострадавших за прошлую неделю достигло 475 человек, сказал Мирошник, передает ТАСС.

    Ежедневно от преступных атак ВФУ в среднем получали ранения около 60 мирных жителей и 10 погибали», – заявил дипломат.

    В начале июля Мирошник заявил о новой фазе террористической войны Украины против мирных граждан.

    В августе он указывал, что за июль в результате ударов украинских беспилотников погиб 201 мирный житель России, а от обстрелов пострадали 1739 человек.

    В конце июля дипломат сообщал о гибели 69 мирных жителей России за одну неделю.

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