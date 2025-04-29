Маск назвал глобальный спад рождаемости угрозой для цивилизации

Маск назвал сокращение рождаемости в мире главной угрозой человечеству

Tекст: Мария Иванова

Об этом Маск написал в в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России), комментируя публикацию о рекордно низкой рождаемости в Японии, США и Австралии. По мнению миллиардера, сокращение численности населения ставит цивилизацию под угрозу и требует срочной реакции.

Маск также подчеркнул, что рассматривает падение рождаемости как «экзистенциальный кризис» и считает необходимым повышать уровень осведомленности о проблеме, передает РИА «Новости».

В декабре он уже говорил, что снижение рождаемости – самая большая угроза для человечества. Маск неоднократно отмечал, что без решительных мер по улучшению демографической ситуации многие страны рискуют исчезнуть.

Ранее Wall Street Journal писала, что у самого Маска не менее 14 детей от четырех женщин. В частности, в феврале американская писательница Эшли Сент-Клэр объявила, что стала матерью ребенка от Илона Маска.

Предприниматель заявлял, что стремится «подарить миру больше людей с высоким уровнем интеллекта». Появлялись сообщения о том, что Маск начал строительство жилого комплекса в Остине, предназначенного для размещения всех его детей и их матерей.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году прирост числа новорожденных в США обеспечили преимущественно женщины латиноамериканского и азиатского происхождения.