NYT: Маск решил создать семейный комплекс в Остине для 11 своих детей и их матерей

Tекст: Мария Иванова

Маск занимается созданием жилого комплекса для своих 11 детей и их матерей в Остине, сообщает New York Times. Маск намеревается разместить детей и матерей в соседних домах, обеспечивав им возможность общения. Это позволит самому Маску планировать времяпрепровождение с семьей. Источники издания утверждают, что предприниматель уже приобрел особняк и помог в покупке виллы рядом на общую сумму около 35 млн долларов.

Маск, как отмечает издание, выступает сторонником искусственного оплодотворения и верит в необходимость роста населения. Он даже предлагал свой генетический материал друзьям и знакомым.

Ранее Маск опроверг сообщения о том, что поручил сотрудникам SpaceX разработать план строительства города на Марсе. По словам Маска, распространяемые в СМИ утверждения о его намерениях заселить Марс и предоставить свой генетический материал для этого не соответствуют действительности.

Маск при этом выразил мнение, что демографические проблемы могут привести к исчезновению целых стран и даже всего человечества.

Ранее Илон Маск заявил о переносе штаб-квартиры SpaceX в Техас из-за принятия в Калифорнии закона об ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено).

Маск пошутил о том, что у Павла Дурова якобы сотня биологических детей, назвав это «уровнем новичка».