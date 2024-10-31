Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.0 комментариев
Маск решил создать семейный комплекс в Остине для 11 своих детей и их матерей
NYT: Маск решил создать семейный комплекс в Остине для 11 своих детей и их матерей
Американский предприниматель Илон Маск начал строительство жилого комплекса в Остине, штат Техас, предназначенного для размещения 11 его детей и их матерей в соседних домах.
Маск занимается созданием жилого комплекса для своих 11 детей и их матерей в Остине, сообщает New York Times. Маск намеревается разместить детей и матерей в соседних домах, обеспечивав им возможность общения. Это позволит самому Маску планировать времяпрепровождение с семьей. Источники издания утверждают, что предприниматель уже приобрел особняк и помог в покупке виллы рядом на общую сумму около 35 млн долларов.
Маск, как отмечает издание, выступает сторонником искусственного оплодотворения и верит в необходимость роста населения. Он даже предлагал свой генетический материал друзьям и знакомым.
Ранее Маск опроверг сообщения о том, что поручил сотрудникам SpaceX разработать план строительства города на Марсе. По словам Маска, распространяемые в СМИ утверждения о его намерениях заселить Марс и предоставить свой генетический материал для этого не соответствуют действительности.
Маск при этом выразил мнение, что демографические проблемы могут привести к исчезновению целых стран и даже всего человечества.
Ранее Илон Маск заявил о переносе штаб-квартиры SpaceX в Техас из-за принятия в Калифорнии закона об ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено).
Маск пошутил о том, что у Павла Дурова якобы сотня биологических детей, назвав это «уровнем новичка».