Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.7 комментариев
Маск пошутил о сотне биологических детей Дурова
Маск назвал Дурова «новичком» из-за новости о ста биологических детях
Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России) пошутил по поводу информации о сотне биологических детей у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, что это «уровень новичка».
Так, Маск сравнил Дурова с основателем Монгольской империи Чингисханом, у которого, согласно легендам, было около 600 детей, передает РИА «Новости».
Ранее Дуров сообщил, что его «донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей».