Писательница Эшли Сент-Клэр сообщила, что родила ребенка от Илона Маска

Американская писательница Эшли Сент-Клэр заявила о рождении ребенка от Илона Маска

Tекст: Мария Иванова

Сент-Клэр сообщила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что пять месяцев назад родила ребенка от Илона Маска, передает РИА «Новости». Она объяснила, почему не объявляла об этом ранее.

«Пять месяцев назад я приветствовала появление на свет нового ребенка. Отец – Илон Маск. Я не сообщала об этом раньше, чтобы защитить конфиденциальность и безопасность нашего ребенка», – написала она.

Сент-Клэр призвала журналистов уважать их частную жизнь.

Журнал People уточняет, что писательница известна как сторонница консервативных взглядов и подчеркивает, что это уже 13-й ребенок Илона Маска.

Ранее Маск не раз заявлял о важности увеличения рождаемости и неоднократно подчеркивал, что считает терпимость к детям и многодетным семьям крайне важной для общества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск начал строительство жилого комплекса в Остине, штат Техас, предназначенного для размещения его многочисленных детей и их матерей в соседних домах. Также американский миллиардер Илон Маск в соцсети X пошутил по поводу информации о сотне биологических детей у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, назвав это «уровнем новичка».