Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.2 комментария
Писательница Эшли Сент-Клэр сообщила, что родила ребенка от Илона Маска
Американская писательница Эшли Сент-Клэр заявила о рождении ребенка от Илона Маска
Американская писательница Эшли Сент-Клэр объявила, что пять месяцев назад стала матерью ребенка, отцом которого является известный предприниматель Илон Маск.
Сент-Клэр сообщила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что пять месяцев назад родила ребенка от Илона Маска, передает РИА «Новости». Она объяснила, почему не объявляла об этом ранее.
«Пять месяцев назад я приветствовала появление на свет нового ребенка. Отец – Илон Маск. Я не сообщала об этом раньше, чтобы защитить конфиденциальность и безопасность нашего ребенка», – написала она.
Сент-Клэр призвала журналистов уважать их частную жизнь.
Журнал People уточняет, что писательница известна как сторонница консервативных взглядов и подчеркивает, что это уже 13-й ребенок Илона Маска.
Ранее Маск не раз заявлял о важности увеличения рождаемости и неоднократно подчеркивал, что считает терпимость к детям и многодетным семьям крайне важной для общества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск начал строительство жилого комплекса в Остине, штат Техас, предназначенного для размещения его многочисленных детей и их матерей в соседних домах. Также американский миллиардер Илон Маск в соцсети X пошутил по поводу информации о сотне биологических детей у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, назвав это «уровнем новичка».