Стало известно о росте рождаемости США за счет мигрантов

В 2024 году в США увеличилось число рождений среди латиноамериканок и азиаток

Tекст: Дмитрий Зубарев

В 2024 году в США родилось более 3,6 млн детей, что на 1% больше, чем годом ранее. Рост показателей обеспечили женщины азиатского и латиноамериканского происхождения: число рождений в этих группах выросло на 5% и 4% соответственно. В то же время среди афроамериканок число родов снизилось на 4%, а среди белых женщин – примерно на 1%, сообщает ТАСС.

В отчете Национального центра статистики здравоохранения отмечается, что общий коэффициент рождаемости уменьшился на 1% по сравнению с 2023 годом, достигнув 1 626,5 новорожденных на тысячу женщин. Этот уровень остается ниже рекомендуемого показателя для воспроизводства населения, составляющего 2,1 тыс. рождений.

В документе также указывается, что увеличился возраст американских рожениц. Показатели рождаемости среди женщин от 30 до 39 лет возросли на 1%, а в возрастной группе от 40 до 44 лет – на 2%.

Подсчеты Центра основаны на всех свидетельствах о рождении, полученных и обработанных Национальной системой статистики естественного движения населения США за 2024 календарный год по состоянию на 4 февраля 2025 года. Данные содержат 99,92% всех зарегистрированных в прошлом году случаев рождения детей в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск назвал «абсолютной катастрофой» для США сокращение числа молодых американцев с детьми за последние тридцать лет, ранее он предрек стране «большую расплату» за низкий уровень рождаемости, а также в США возникал дефицит детского питания, который коснулся многих семей.