Китаянки сообщили о визитах чиновников с вопросами о детях

New York Times: Чиновники в Китае опрашивают китаянок о планах на детей из-за снижения рождаемости

Tекст: Александра Юдина

На фоне сокращения численности населения в Китае, власти начали активно интересоваться планами граждан на потомство, передает РБК.

В рамках новой политики чиновники посещают дома китаянок и задают вопросы о планировании семьи. Из десяти опрошенных журналистами женщин семь сообщили о подобных визитах и телефонных опросах.

Решение правительства связано с одним из самых низких в мире коэффициентов рождаемости, который в 2023 году составлял всего около 1,0.

В течение последних десятилетий в Китае действовала политика «одна семья – один ребенок», но с 2015 года ее начали смягчать, разрешая рождение второго и третьего ребенка.

Однако, несмотря на изменения в законодательстве, молодые китайцы, особенно родившиеся после 1990-х годов, не стремятся к рождению детей.

«Хотите ли вы иметь детей, это очень личный вопрос», – отметила одна из опрошенных женщин.

Ассоциация планирования семьи в городе Муданьцзян, население которого составляет около 2 млн человек, заявила, что брак и рождение ребенка – это не только личное дело, но и важная часть социальной ответственности.

Кроме того, стало известно, что местные органы власти создали агитационные группы, чтобы поощрять рождение детей, а бонусы чиновников теперь зависят от успеха этой кампании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста для граждан страны, что связано с острым демографическим кризисом.

