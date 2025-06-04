Власти Вьетнама отменили ограничение на количество детей в семьях

Tекст: Мария Иванова

Власти Вьетнама отменили правило, ограничивавшее рождаемость, сообщает газета «Туой че», передает ТАСС. Теперь закон позволяет супружеским парам и отдельным лицам самостоятельно решать, сколько детей заводить и с какими интервалами. Соответствующая поправка к ст. 10 Закона о народонаселении была принята постоянным комитетом парламента и вступила в силу сразу после утверждения.

Ранее законодательство ограничивало большинство пар одним или двумя детьми, за редкими исключениями, одобренными правительством. Теперь граждане страны могут определять количество детей, ориентируясь на возраст, состояние здоровья, образование, работу, доход и собственные возможности по воспитанию ребенка. По мнению властей Вьетнама, эта мера даст гражданам больше свободы и поспособствует решению демографических проблем.

Как подчеркнули в Министерстве здравоохранения, нововведение направлено на преодоление растущего дисбаланса в рождаемости между регионами и различными демографическими группами. В ведомстве подчеркнули, что снижение рождаемости создает риски для экономической стабильности страны и ее устойчивого развития. За последние годы показатель рождаемости во Вьетнаме упал с 2,11 ребенка на одну женщину в 2021 году до 1,91 в 2024 году – это исторический минимум.

Демографы прогнозируют, что число трудоспособного населения достигнет своего пика к 2042 году, а уже с 2054 года возможен отрицательный прирост населения. Это может привести к дефициту рабочей силы, сокращению численности населения и ускорению процессов старения вьетнамского общества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае чиновники начали посещать дома женщин, чтобы узнать об их планах на детей на фоне снижения рождаемости.

Кроме того Китай принял решение повысить пенсионный возраст из-за демографического кризиса. Население страны сократилось впервые за 60 лет.