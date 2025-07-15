Сеул выразил протест Японии по поводу островов Токто

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сеул выразил решительный протест Токио из-за утверждений о принадлежности островов Токто, озвученных в новой Белой книге по обороне Японии за 2025 год, передает ТАСС.

В документе японская сторона вновь заявила, что Такэсима (японское название Токто) – часть территории Японии, а «территориальные вопросы, связанные с островами, остаются нерешенными».

Официальный представитель МИД Южной Кореи подчеркнул: «Правительство Республики Корея выражает решительный протест против повторного заявления Японии о несправедливых территориальных притязаниях на острова Токто и будет решительно реагировать на любые противоправные действия». Он также напомнил, что с точки зрения истории, географии и международного права Токто – южнокорейская территория.

Группа скалистых островов Токто площадью 0,188 кв. км расположена к востоку от Корейского полуострова и контролируется вооружёнными силами Южной Кореи. Международный спор вокруг этих островов продолжается с 1945 года, когда Корея получила независимость после японского колониального господства. Япония регулярно включает претензии на Токто в официальные документы и школьные учебники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник-посланник и военный атташе японского посольства в Республике Корея были вызваны в южнокорейский МИД по поводу притязаний Токио на острова Токто. Сеул выразил протест Японии из-за претензий на эти острова, которые контролируются Кореей.