Сеул выразил протест Японии из-за островов Токто

МИД Южной Кореи выразил протест в связи с притязанием Японии на спорные острова Токто (японское название – Такесима), а также вызвал японского посла, чтобы сделать ему представление.

Ежегодный доклад министерства обороны Японии – Белая Книга обороны – во вторник была представлена японскому правительству. В докладе в очередной раз вопрос спорных островов описывается как «нерешенный».

«Мы решительно протестуем против повторения Японией в Белой книге обороны несправедливых территориальных претензий на Токто, который явно является нашей неотъемлемой территорией, исторически, географически и согласно международному праву, и призываем к немедленному отказу от этих претензий. Япония должна понять, что повторение несправедливых и абсурдных претензий по поводу Токто никак не способствует двусторонним отношениям между Южной Кореей и Японией. Наше правительство еще раз проясняет, что претензии японского правительства не могут повлиять на суверенитет Южной Кореи над Токто, нашей самобытной территорией, и что мы будем жестко противодействовать любой провокации на островах», – передает РИА «Новости» заявление МИД.

Как сообщило агентство Ренхап, директор департамента стран Азии и Тихого океана Ким Чжон Хан утром во вторник вызвал старшего советника-посланника посольства Японии в Сеуле Хирохиса Сому, чтобы выразить сожаление и настоятельно призвать Токио отозвать свои претензии.

Группа островов Токто (японское название Такэсима) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это «незаконной оккупацией» и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ.

Напомним, в августе 2019 года японский кабмин заявил, что южнокорейские военные должны прекратить учения у спорных островов Такэсима (Токто).