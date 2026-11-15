Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Ученые нашли гигантский кратер неизвестного происхождения под Новосибирском
Под Новосибирском обнаружили кратер диаметром семь километров
Участники Новосибирского астрономического общества обнаружили в Болотнинском районе загадочную аномалию в виде кратера диаметром около семи километров.
На спутниковых снимках объект, расположенный между селами Новая Поляна и Карасево, выглядит как почти идеальный круг. По краям аномалии образовался земляной вал, а внутри находится заболоченная низина, пишут «Вести».
Непонятный объект уже исследовали астрономы совместно со специалистом местного университета. Они добрались до места, измерили рельеф и выкопали два разведочных шурфа.
В настоящее время специалисты рассматривают две версии происхождения аномалии: проседание почвы в районе старого русла реки или след от падения метеорита. Пока ни одна из гипотез не нашла подтверждения, изучение загадочного объекта продолжается.
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