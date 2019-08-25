Япония возмутилась учениями Южной Кореи у спорных островов

Южнокорейские военные должны прекратить учения у спорных островов Такэсима (Токто), заявил японский кабмин.

В правительстве Японии острова Такэсима назвали «исконными» японскими территориями, а учения Южной Кореи – неприемлемыми, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».

Токио выражает «крайнее сожаление» в связи с действиями Южной Кореи, заявили в японском кабмине. Япония «решительно требует» прекратить учения.

Острова находятся под контролем Сеула. По версии Токио, Южная Корея оккупировала острова, которые стали частью Японской империи в 1905 году. Как Северная, так и Южная Кореи настаивают, что острова всегда были частью корейского государства.

В Японии проводят мероприятия, посвященные «Дню островов Такэсима».

Острова стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена Советской армией от японского колониального господства.