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Военкомы на Украине распылили газ в защищавших мужчину женщин
Украинские военкомы распылили газ в женщин при попытке забрать мужчину
Сотрудники украинского военкомата в Черкасской области применили газовый баллончик против женщин, которые пытались помешать похищению мужчины, сообщило издание «Время.ua».
Отмечается, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) повалили мужчину на землю и пытались силой затащить его в автомобиль, нанося удары руками и ногами, передает РИА «Новости».
Несколько женщин пытались заступиться за мужчину, но сотрудники ТЦК толкали их, угрожали и распыляли в их сторону газ. В итоге к месту инцидента подъехали еще несколько автомобилей военкомата, и женщинам пришлось уйти.
Издание добавило, что представитель украинской полиции наблюдал за происходящим из патрульного автомобиля, но не вмешивался.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Волынской области сотрудники военкомата ворвались в дом пенсионерки и избили женщину в поисках ее сына.
В октябре в Одесской области двое мужчин, угрожая ножами, связали сотрудников ТЦК и сбежали.
Летом в Одессе военкомы применили газовый баллончик против водителя закрытого автомобиля.