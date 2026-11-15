Украинские военкомы распылили газ в женщин при попытке забрать мужчину

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) повалили мужчину на землю и пытались силой затащить его в автомобиль, нанося удары руками и ногами, передает РИА «Новости».

Несколько женщин пытались заступиться за мужчину, но сотрудники ТЦК толкали их, угрожали и распыляли в их сторону газ. В итоге к месту инцидента подъехали еще несколько автомобилей военкомата, и женщинам пришлось уйти.

Издание добавило, что представитель украинской полиции наблюдал за происходящим из патрульного автомобиля, но не вмешивался.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Волынской области сотрудники военкомата ворвались в дом пенсионерки и избили женщину в поисках ее сына.

В октябре в Одесской области двое мужчин, угрожая ножами, связали сотрудников ТЦК и сбежали.

Летом в Одессе военкомы применили газовый баллончик против водителя закрытого автомобиля.