Девятилетний российский шахматист установил мировой рекорд, став самым юным обладателем балла международного мастера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев установил уникальное достижение в мире шахмат, пишет Sport.ru. Он стал самым юным игроком в истории, которому удалось заработать балл международного мастера. Это достижение произошло на турнире RadnickiChess IM в Белграде, где юный шахматист уступил лишь в восьмом туре.

Шогджиев смог набрать 2300 эло (метод расчета относительной силы игроков в играх, в которых участвуют двое игроков (например, шахматы, шашки, го) до достижения десятилетнего возраста, что позволило ему войти в тройку самых молодых шахматистов с таким результатом. Его успех побил предыдущий рекорд аргентинца Фаустино Оро, опередив его на месяц.

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