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Девятилетний российский шахматист установил мировой рекорд
Девятилетний российский шахматист установил мировой рекорд, став самым юным обладателем балла международного мастера
Девятилетний Роман Шогджиев на турнире в Белграде стал самым молодым шахматистом, получившим балл международного мастера, опередив на месяц предыдущего рекордсмена.
Девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев установил уникальное достижение в мире шахмат, пишет Sport.ru. Он стал самым юным игроком в истории, которому удалось заработать балл международного мастера. Это достижение произошло на турнире RadnickiChess IM в Белграде, где юный шахматист уступил лишь в восьмом туре.
Шогджиев смог набрать 2300 эло (метод расчета относительной силы игроков в играх, в которых участвуют двое игроков (например, шахматы, шашки, го) до достижения десятилетнего возраста, что позволило ему войти в тройку самых молодых шахматистов с таким результатом. Его успех побил предыдущий рекорд аргентинца Фаустино Оро, опередив его на месяц.
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