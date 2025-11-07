Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.0 комментариев
Российская сборная одержала победу на турнире ШОС по шахматам
Российская сборная обошла команды Китая и Казахстана на шахматном турнире стран ШОС в Харбине, набрав 18 очков и заняв первое место.
Сборная России стала сильнейшей на командном турнире стран Шанхайской организации сотрудничества по шахматам, сообщает ТАСС.
Турнир прошел в китайском Харбине по круговой системе, и участие в нем приняли спортсмены из 11 государств.
Российские шахматисты заняли первое место, заработав 18 очков, за ними следовала команда Китая с результатом 17 очков, третье место досталось шахматистам из Казахстана, набравшим 13 очков.
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил молодых участников российской сборной с победой: «Поздравляю нашу молодую команду с очередным триумфом. На турнире стран ШОС Савва Ветохин, Артем Усков, Роман Шогджиев и Анна Шухман доказали свою силу, сражаясь с более взрослыми и опытными соперниками. Также поздравляю и благодарю родителей ребят и наших тренеров, в частности Евгения Томашевского, который был капитаном команды в Китае, и всех, кто поддерживает и работает с нашей молодежью. Желаю всем новых успехов и достижений».
