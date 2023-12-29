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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что будет определять мировую политику в 2024 году

    Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.

    0 комментариев
    29 декабря 2023, 20:05

    Путин поздравил шахматистку Боднарук с победой на чемпионате мира

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российской шахматистке Анастасии Боднарук, которая выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам.

    «Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными, именитыми соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно стали победительницей престижнейших международных соревнований», – приводит цитату из телеграммы ТАСС.

    Путин также выразил признательность наставникам чемпионки и всем, кто ее поддерживал на пути к успеху. Он пожелал Боднарук новых достижений, всего наилучшего и поздравил с наступающим Новым годом.

    В четверг 31-летняя Боднарук победила на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру и стала чемпионкой мира по рапиду. В 2023 году она выиграла чемпионат России по рапиду, а в 2019 году – по блицу. В 2015 году стала победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России.

    Ранее сообщалось, что российским шахматистам разрешили выступать под флагом FIDE до 2025 года

    29 декабря 2023, 13:53
    Песков: Россия может конфисковать западные активы, список есть

    Песков: У России есть список западных активов, которые могут быть конфискованы в ответ на действия Запада

    Tекст: Денис Тельманов

    Список активов, которые Россия может конфисковать в ответ на аналогичные действия Запада, есть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение США Группе семи (G7) конфисковать российские активы на 300 млрд долларов.

    У российских властей есть список западных активов, которые могут быть конфискованы в ответ на действия Запада по блокировке собственности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение США Группе семи (G7) конфисковать российские активы на 300 млрд долларов, передает ТАСС.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва все будет делать исходя из своих интересов.

    «Все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам», – подчеркнул Песков.

    По его словам, в Кремле понимают «полную непредсказуемость наших контрагентов», а также их «склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе и своих собственных», и «саморазрушению, я имею в виду разрушению современной экономической системы».

    Кроме того, многие действия Запада ведут к подрыву доверия к основным постулатам мировой экономической системы – основной резервной валюте, принципам неприкосновенности собственности, добавил Песков.

    Ранее Песков заявил, что тема незаконного изъятия активов опасна для финансовой системы мира, так как в случае реализации этих планов это окажется серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы.

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    28 декабря 2023, 21:28
    ПВО отразила украинскую атаку на Мелитополь

    Рогов: ПВО России отразила украинскую атаку на Мелитополь

    ПВО отразила украинскую атаку на Мелитополь
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим попытался атаковать город Мелитополь Запорожской области, средствами противовоздушной обороны России атака была отбита, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «В Мелитополе громко. Система ПВО России поразила вражескую цель в небе над Мелитополем», – написал Рогов в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ранее ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области.

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    29 декабря 2023, 18:23
    Генерал ВСУ рассказал о последствиях ударов ВС России

    Генерал ВСУ: ВС России поразили одно из мощных предприятий Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские ракетные удары поразили одно из мощнейших предприятий Украины, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

    Как указал Кривонос, на одном из украинских государственных порталов недавно была размещена информация о контрактах крупного завода, и был обозначен круг предприятий, с которыми организация сотрудничает, передает РИА «Новости».

    «Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» – возмутился генерал. По его словам, служба безопасности страны работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно. «Это просто безобразие», – резюмировал он.

    В пятницу генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия наращивает военно-промышленный комплекс вопреки санкциям.

    Ранее в Минобороны России заявили, что авиация ВКС России и средства ПВО за неделю сбили 10 самолетов и два вертолета ВВС Украины.

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    28 декабря 2023, 20:11
    Певица Лолита после «голой» вечеринки занялась уборкой квартиры

    Певица Лолита после «голой» вечеринки рассказала о планах на будущее

    Tекст: Денис Тельманов

    Певица Лолита Милявская, попавшая на видео с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, записала видео, на котором поблагодарила тех, кто поддержал ее после скандала, и показала, как моет пол в своей квартире.

    Она сообщила, чем собирается заниматься в ближайшем будущем, продемонстрировав швабру и ведро воды. Певица сообщила, что будет мыть полы в квартире. «Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка... и привыкаю быть домохозяйкой», – цитирует певицу РИА «Новости».

    Лолита выразила благодарность «за безумное количество поддержки». «Ребят, все нормально, жизнь есть жизнь», – добавила Лолита.

    Ранее Тюменское региональное отделение движения «Зов Народа» направило обращение с требованием отменить в Тюмени концерт Милявской из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой.

    На прошлой неделе блогер Настя Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» «голую» вечеринку, которую суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений. На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других.

    Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей, а ФНС начала проверку, поскольку Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.

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    29 декабря 2023, 16:10
    На Украине рассказали, какую российскую ракету невозможно перехватить

    ВСУ признались, что не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22 с начала СВО, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, сложность в противодействии Х-22 связана с тем, что ракета летит «со скоростью 4 тыс. километров в час», заходит на цель «в большинстве своем по баллистической траектории», поэтому для ее перехвата нужны «специальные средства», передает ТАСС.

    «Более 300 этих ракет противник применил. Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты – Х-32», – добавил Игнат.

    Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк признала неспособность противостоять российским авиабомбам из-за недостатка средств ПВО.

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    29 декабря 2023, 12:54
    Власти России решили упростить визовый режим с дружественными странами
    Власти России решили упростить визовый режим с дружественными странами
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство старается создать условия, чтобы как можно больше туристов из дружественных стран приезжали в Россию, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    «У России огромный потенциал для развития туристической сферы – все климатические зоны, уникальные туристические маршруты, памятники культуры и архитектуры, широкие возможности для отдыха и оздоровления», – цитирует РИА «Новости» Чернышенко.

    По его словам, вопрос дальнейшей либерализации визового режима с дружественными государствами прорабатывается сейчас на правительственном уровне.

    «Но прежде всего мы стараемся создать все условия, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам», – подчеркнул Чернышенко.

    На стратегической сессии по вопросам развития туристской отрасли под руководством премьер-министра Михаила Мишустина был одобрен список из 17 приоритетных стран для продвижения сотрудничества. Среди них Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Таиланд, Египет.

    Чернышенко сообщил, что с января по ноябрь 2023 года в России приняли порядка 7,7 млн иностранных граждан, в основном это «туристы из Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии, Беларуси и Азербайджана».

    Вице-премьер добавил, что с 2024 года правительство России запускает программу по продвижению российского туристического бренда за рубежом.

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    29 декабря 2023, 12:09
    Опрос: Путину доверяют 79% россиян

    ФОМ: Путину доверяют 79% граждан

    Опрос: Путину доверяют 79% россиян
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 80%, следует из результатов опроса ФОМ.

    По данным опроса, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения.

    Деятельность главы государства на его посту положительно оценивают 80% опрошенных, недовольны его работой 9%.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен 22-24 декабря 2023 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    29 декабря 2023, 18:30
    Глава ВЦИОМ назвал гибель Пригожина «большой удачей для страны»

    Глава ВЦИОМ Федоров назвал гибель основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина «большой удачей для страны»

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала «большой удачей для страны», поскольку тот был «заигравшимся» патриотом, который вел себя «не как системный игрок».

    «Гибель Пригожина, при всех его заслугах, в каком-то смысле большая удача для страны», – сказал Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает «Коммерсант».

    По его словам, вся страна «выдохнула дважды», причем в первый раз, «когда провалился мятеж, когда Пригожин понял, что никто его не поддерживает, никто за него не заступился, когда выяснилось, что есть части воинские, которые способны преграду установить».

    При этом Федоров отметил, что глава ЧВК «Вагнер» «был бы большой проблемой для России».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал материал издания Wall Street Journal о якобы возможной «причастности» секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева к гибели Пригожина произведением в жанре pulp fiction («бульварного чтива»).

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    29 декабря 2023, 13:24
    На экс-адвоката Новикова завели уголовное дело за фейки о российской армии

    В отношении экс-адвоката Ильи Новикова возбуждено уголовное дело за фейки о Вооруженных силах России

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о фейках про российскую армию в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова, который признан в России иноагентом.

    «В отношении бывшего адвоката и экс-члена Адвокатской палаты города Москвы Ильи Новикова возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), ему заочно предъявлено обвинение», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По его словам, поводом стало интервью Новикова на YouTube, в котором он заявил о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче Киевской области.

    «В ходе экспертизы также установлено, что в высказываниях Новикова содержится мотив политической ненависти и вражды, в том числе по отношению к представителям высших органов управления России», – отмечается в сообщении.

    В октябре 2023 года ФСБ возбудила в отношении Новикова уголовное дело о госизмене в форме перехода на сторону противника, он объявлен в федеральный розыск.

    Ранее Адвокатская палата Москвы лишила статуса признанного иноагентом Илью Новикова с формулировкой «за недостойное поведение и направленные на подрыв доверия действия».

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    29 декабря 2023, 14:02
    Песков оставил новогоднее обращение Путина сюрпризом для россиян

    Песков отказался анонсировать формат новогоднего обращения Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался сообщить подробности предстоящего новогоднего обращения Владимира Путина к россиянам.

    «Вы об этом узнаете в новогоднюю ночь», – сказал Песков, отвечая на вопрос, записано ли уже телеобращение, передает ТАСС.

    Кроме того, на вопрос, какой будет главная тема обращения Путина, Песков ответил: «Новый год», сохранив интригу.

    При этом Песков не стал скрывать, что во время новогодних праздников Путин запланировал рабочие мероприятия, о которых Кремль будет «своевременно сообщать».

    Ранее Песков сообщил, что Путин не станет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран.

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    29 декабря 2023, 14:52
    Песков: Власти России будут защищать отечественных производителей до конца

    Дмитрий Песков пообещал, что власти России будут защищать отечественных производителей до конца

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти России защищают и будут защищать отечественных производителей, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на обращение пивоваренной компании «Балтика» защитить ее бренды в дружественных странах.

    «Отечественных производителей защищали и будем защищать до конца... Эта тема есть, неоднократно фигурировала, об этой теме хорошо известно президенту», – цитирует Пескова ТАСС.

    При этом само обращение «Балтики» пресс-секретарь президента комментировать отказался. «Мы служебную переписку никогда не комментируем», – пояснил он.

    Агентство напоминает, что первый президент российской пивоваренной компании «Балтика» Александр Дедегкаев попросил руководителя администрации президента РФ Антона Вайно помочь защитить ее бренды в дружественных странах, чтобы бывшие зарубежные совладельцы не смогли зарегистрировать в них аналогичные торговые марки.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что речь о национализации пивоваренной компании «Балтика» в настоящее время не идет.

    Он подчеркнул, что «Балтика» находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны по отношению к активам компаний России за рубежом.

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    29 декабря 2023, 11:48
    В акции «Российский детский Дед Мороз» приняли участие более 100 тыс. граждан

    Tекст: Александра Юдина

    Участники «Движения Первых» по всей стране поздравили с наступающими новогодними праздниками военнослужащих СВО, сотрудников Пограничной службы ФСБ, а также врачей, спасателей, полицейских, пожарных и других в рамках Всероссийской акции «Российский детский Дед Мороз».

    Ребята в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вручили сотрудникам предприятий и спецслужб, а также военным, которые будут трудиться в новогоднюю ночь, подарки, сделанные своими руками, исполнили новогодние стихотворения и песни.

    Как отметил председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров, в акции приняли участие более 100 тыс. человек.

    «Наши юные Деды Морозы и Снегурочки поздравляют представителей тех профессий, которые помогают каждому из нас комфортно и безопасно провести Новый год в кругу семьи. Это пожарные, врачи, спасатели, военнослужащие, работники коммунальных служб. Первые своими руками готовят подарки, чтобы создать новогоднее настроение и напомнить взрослым, что Новый год – это, прежде всего, время чудес и исполнения желаний», – сказал он.

    Первые поменялись со взрослыми местами и постарались вернуть им радость от наступления Нового года. Дети взяли на себя создание новогодней атмосферы, чтобы подарить праздник представителям социально-значимых профессий и тем, кто защищает рубежи страны, прямо на их служебных местах.

    Для ребят заранее были организованы мастер-классы по изготовлению подарков и открыток, которые впоследствии отправились к своим получателям. По всей стране прошло более 14 тыс. мастер-классов. Каждый смог совершить добрый поступок и проявить свой творческий потенциал.

    Известно, что детские поздравления состоялись в разных уголках России. Так, активисты движения из Запорожской области поздравили военных батальона им. Павла Судоплатова и подарили им поделки и передали письма со словами поддержки.

    Первые из Мурманской области поздравили сотрудников пограничной комендатуры пограничного контрольно-пропускного пункта Ена.

    Ребята из Смоленской области совместно с клубом-музеем СССР и Смоленским госинститутом искусств подготовили гуманитарный груз и подарки для бойцов СВО – расписали чемоданы под новогоднюю тематику и сложили в них новогодние елки, сладости, поздравительные открытки с дизайном от участников «Движения Первых» из Вяземского района.

    Кроме того, учащиеся МБОУ СОШ №103 из Воронежской области поздравили докторов и младший медицинский персонал Военного госпиталя МО РФ, Первые из города Тырныауза Кабардино-Балкарской Республики – спасателей МЧС, активисты из Магаса Республики Ингушетия – сотрудников ОБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Ингушетия, а ребята из Москвы – врачей Морозовской больницы.

    Главный врач Морозовской больницы Валерий Горев рассказал, что накануне праздников для врачей Морозовской больницы стало большой радостью получить поздравления от команды «Движения Первых».

    «Спасибо им за новогоднюю атмосферу, эмоциональное тепло, за открытки и поделки, сделанные своими руками! Всероссийская акция команды Движения Первых – часть нашего большого и общего дела, которое объединяет разные поколения и показывает, какие замечательные дети растут в нашей стране!» – сказал он.

    Также сотрудники провели для ребят познавательные экскурсии по местам своей работы. Первые познакомились с обязанностями своих новых знакомых, узнали больше об их деятельности и о том, как они проведут новогоднюю ночь. Военные рассказали «первым» о важности защиты своей Родины.

    «Российский детский Дед Мороз» проходит с 15 декабря и продлится до 13 января. На сегодня в акции приняло участие более 46 тыс. ребят. Участники «Движения Первых» уже поздравили порядка 57 тыс. представителей различных профессий.

    Больше всего в акции приняли участие жители Дагестана, Челябинской и Мурманской областей.

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    29 декабря 2023, 14:57
    Начал работу предвыборный сайт Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Начал работу сайт кандидата в президенты России – действующего главы государства Владимира Путина, сообщила пресс-служба его избирательного штаба.

    По информации пресс-службы, запущен сайт кандидата на должность президента Владимира Путина, с ним можно ознакомиться по адресу: https://putin2024.ru/, передает ТАСС.

    Уточняется, что на сайте представлены дневник кампании, биография Путина, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Кроме того, на сайте будут публиковаться видеоматериалы об основных моментах предвыборной кампании, также есть раздел о ряде важных достижений России за последние годы.

    До этого секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщала, что в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек.

    Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщал, что на площадках штабов общественной поддержки и приемных за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2024 году участвуют порядка 19 тыс. добровольцев.

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    29 декабря 2023, 15:48
    Песков: Сдача подписей в поддержку Путина – личное дело каждого

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал личным делом каждого сдачу подписей в администрации президента России в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах главы государства.

    По его словам, в этом вопросе «нет места кампанейщине», это – личное дело каждого, передает ТАСС.

    «Действительно, люди сами, по своей воле идут и ставят подписи», – сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что сам еще не успел этого сделать, однако напомнил, что «время есть».

    Касательно вопроса о доверенных лицах Песков переадресовал его в избирательный штаб. «Это касается избирательного процесса, это не касается работы администрации президента», – уточнил он.

    Напомним, начал работу предвыборный сайт Путина.

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    29 декабря 2023, 14:40
    Песков заявил о максимально высоком уровне поддержки Путина россиянами в 2023 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Уровень поддержки президента Владимира Путина россиянами в 2023 году стал максимально высоким, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что уровень поддержки российского лидера всегда высокий, но в этом году достиг максимума за счет поддержки линии президента, консолидации общества вокруг главы государства, передает ТАСС.

    Песков также прокомментировал данные ВЦИОМ о том, что уровень доверия россиян Путину составляет 80%, а уровень одобрения его деятельности – 77,1%.

    «Здесь новости особой нет. <…> Не первый опрос, который подтверждает такой высокий (уровень поддержки)», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, по данным ФОМ, Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 80%.

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