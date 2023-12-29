Путин поздравил шахматистку Боднарук с победой на чемпионате мира

В акции «Российский детский Дед Мороз» приняли участие более 100 тыс. граждан

Tекст: Александра Юдина

Ребята в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вручили сотрудникам предприятий и спецслужб, а также военным, которые будут трудиться в новогоднюю ночь, подарки, сделанные своими руками, исполнили новогодние стихотворения и песни.

Как отметил председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров, в акции приняли участие более 100 тыс. человек.

«Наши юные Деды Морозы и Снегурочки поздравляют представителей тех профессий, которые помогают каждому из нас комфортно и безопасно провести Новый год в кругу семьи. Это пожарные, врачи, спасатели, военнослужащие, работники коммунальных служб. Первые своими руками готовят подарки, чтобы создать новогоднее настроение и напомнить взрослым, что Новый год – это, прежде всего, время чудес и исполнения желаний», – сказал он.

Первые поменялись со взрослыми местами и постарались вернуть им радость от наступления Нового года. Дети взяли на себя создание новогодней атмосферы, чтобы подарить праздник представителям социально-значимых профессий и тем, кто защищает рубежи страны, прямо на их служебных местах.

Для ребят заранее были организованы мастер-классы по изготовлению подарков и открыток, которые впоследствии отправились к своим получателям. По всей стране прошло более 14 тыс. мастер-классов. Каждый смог совершить добрый поступок и проявить свой творческий потенциал.

Известно, что детские поздравления состоялись в разных уголках России. Так, активисты движения из Запорожской области поздравили военных батальона им. Павла Судоплатова и подарили им поделки и передали письма со словами поддержки.

Первые из Мурманской области поздравили сотрудников пограничной комендатуры пограничного контрольно-пропускного пункта Ена.

Ребята из Смоленской области совместно с клубом-музеем СССР и Смоленским госинститутом искусств подготовили гуманитарный груз и подарки для бойцов СВО – расписали чемоданы под новогоднюю тематику и сложили в них новогодние елки, сладости, поздравительные открытки с дизайном от участников «Движения Первых» из Вяземского района.

Кроме того, учащиеся МБОУ СОШ №103 из Воронежской области поздравили докторов и младший медицинский персонал Военного госпиталя МО РФ, Первые из города Тырныауза Кабардино-Балкарской Республики – спасателей МЧС, активисты из Магаса Республики Ингушетия – сотрудников ОБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Ингушетия, а ребята из Москвы – врачей Морозовской больницы.

Главный врач Морозовской больницы Валерий Горев рассказал, что накануне праздников для врачей Морозовской больницы стало большой радостью получить поздравления от команды «Движения Первых».

«Спасибо им за новогоднюю атмосферу, эмоциональное тепло, за открытки и поделки, сделанные своими руками! Всероссийская акция команды Движения Первых – часть нашего большого и общего дела, которое объединяет разные поколения и показывает, какие замечательные дети растут в нашей стране!» – сказал он.

Также сотрудники провели для ребят познавательные экскурсии по местам своей работы. Первые познакомились с обязанностями своих новых знакомых, узнали больше об их деятельности и о том, как они проведут новогоднюю ночь. Военные рассказали «первым» о важности защиты своей Родины.

«Российский детский Дед Мороз» проходит с 15 декабря и продлится до 13 января. На сегодня в акции приняло участие более 46 тыс. ребят. Участники «Движения Первых» уже поздравили порядка 57 тыс. представителей различных профессий.

Больше всего в акции приняли участие жители Дагестана, Челябинской и Мурманской областей.