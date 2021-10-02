Женская сборная России победила в чемпионате мира по шахматам

Российская женская сборная по шахматам победила индийских соперниц в финале чемпионата мира, который проходил в испанском Сиджесе.

В плей-офф сборные играли до двух побед, первый матч россиянки в составе Александры Горячкиной, Александры Костенюк, Екатерины Лагно и Алины Кашлинской выиграли со счетом 2,5:1,5, во втором в составе Полины Шуваловой, Горячкиной, Костенюк и Лагно одержали победу со счетом 3:1, передает ТАСС.

Также в турнире участвовали команды Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Испании, Казахстана, Польши, Украины, Франции и Америки.

Россиянки набрали по итогам группового этапа 10 из 10 очков и вышли в плей-офф с первого места группы А. В 1/4 команда обошла сборную Америки, в полуфинале – Украины.

Российские шахматистки стали чемпионками мира второй раз. До этого они побеждали в 2017 году, когда чемпионат проводился в Ханты-Мансийске. В 2019 году они уступили китаянкам. Китайские шахматистки не принимали участия в турнире в Испании.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что российские шахматистки подтвердили свой высочайший класс и уровень российской школы.

«Поздравляю наших выдающихся шахматисток и тренерский штаб с уверенной победой на чемпионате мира, а всех болельщиков и любителей шахмат России - с этим великолепным достижением. Российские спортсменки, недавно выигравшие золото на онлайн-олимпиаде в составе сборной страны, в очередной раз подтвердили свой высочайший класс и профессиональный уровень отечественной шахматной школы, столь убедительно завоевав золотые медали. Браво!» – сказал Филатов.