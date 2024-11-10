Россиянка Ольга Карманова победила на юниорском ЧМ по шахматам

Ольга Карманова заняла первое место на ЧМ по шахматам среди девушек до 18 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Ольга Карманова стала чемпионкой мира на турнире по шахматам среди девушек до 18 лет, который прошел во Флорианополисе, Бразилия. Она набрала 9 очков и обошла Амину Каирбекову из Казахстана по дополнительным показателям. На третьем месте оказалась еще одна россиянка, Галина Михеева, с 8 очками.

Среди юношей победу праздновал россиянин Алексей Гребнев, который второй год подряд стал чемпионом. Алдияр Ансат из Казахстана стал серебряным призером, а Ян Климковский из Польши – бронзовым.

В категории до 16 лет среди девушек победила Афруза Хамдамова из Узбекистана. Россиянка Яна Жапова заняла второе место, уступив по дополнительным показателям Чарис Пеглау из Германии и Лейле Табермаковой из России.

У юношей в той же категории победил Хавьер Абанс Агерреа из Испании. Серебро досталось Кшиштофу Рачеку из Польши, а бронзу россиянину Никите Калинину.

Чемпионкой мира до 14 лет стала россиянка Диана Хафизова. Виктория Сметанская из Польши заняла второе место, Мария Власова из России – третье.

На турнире, который проходил с 29 октября по 9 ноября, участвовали 520 шахматистов из 62 стран. Российская команда заняла первое место в медальном зачете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел беседу с президентом Азиатской шахматной федерации шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяном и вручил ему орден Дружбы на XII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», а совет FIDE рекомендовал разрешить детям из России участвовать в командных соревнованиях.