В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.18 комментариев
Россиянка Ольга Карманова победила на юниорском ЧМ по шахматам
Ольга Карманова заняла первое место на ЧМ по шахматам среди девушек до 18 лет
На чемпионате мира по шахматам среди юниоров в Бразилии россиянка Ольга Карманова завоевала первое место среди девушек до 18 лет, обойдя соперниц по дополнительным показателям.
Как передает ТАСС, Ольга Карманова стала чемпионкой мира на турнире по шахматам среди девушек до 18 лет, который прошел во Флорианополисе, Бразилия. Она набрала 9 очков и обошла Амину Каирбекову из Казахстана по дополнительным показателям. На третьем месте оказалась еще одна россиянка, Галина Михеева, с 8 очками.
Среди юношей победу праздновал россиянин Алексей Гребнев, который второй год подряд стал чемпионом. Алдияр Ансат из Казахстана стал серебряным призером, а Ян Климковский из Польши – бронзовым.
В категории до 16 лет среди девушек победила Афруза Хамдамова из Узбекистана. Россиянка Яна Жапова заняла второе место, уступив по дополнительным показателям Чарис Пеглау из Германии и Лейле Табермаковой из России.
У юношей в той же категории победил Хавьер Абанс Агерреа из Испании. Серебро досталось Кшиштофу Рачеку из Польши, а бронзу россиянину Никите Калинину.
Чемпионкой мира до 14 лет стала россиянка Диана Хафизова. Виктория Сметанская из Польши заняла второе место, Мария Власова из России – третье.
На турнире, который проходил с 29 октября по 9 ноября, участвовали 520 шахматистов из 62 стран. Российская команда заняла первое место в медальном зачете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел беседу с президентом Азиатской шахматной федерации шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяном и вручил ему орден Дружбы на XII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», а совет FIDE рекомендовал разрешить детям из России участвовать в командных соревнованиях.