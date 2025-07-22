Шахматист Роман Шогджиев в 10 лет стал самым юным международным мастером

Tекст: Ирма Каплан

«Роман Шогджиев официально стал международным мастером. Совет ФИДЕ присвоил звание 10-летнему вундеркинду. Достижение Романа будет направлено в книги рекордов Гиннесса и России», – сказано в сообщении.

Как рассказал о карьере сына его отец, Рома, родившийся в 2015-м году, начал играть в шахматы с декабря 2019-го года, когда при уборке шкафа дома родители нашли советские шахматы.

«Я ему показал первые ходы, обучил правилам, я немножко умею играть, и тогда все свои игрушки он забросил и начал играться только с шахматами» – рассказал отец Романа телеканалу «Звезда».

В 2020 году Роман захотел играть в шахматы профессионально, и родители подыскали ему тренера.

«На первом занятии мат ферзем ставил. У меня самая простая методика, тут важен подход и самоотдача ребенка. Рома достиг, потому что работает много. Он стремится стать чемпионом мира среди взрослых», – приводит РИА «Новости» слова основного тренера Романа из Калмыкии Дмитрия Сарангова.

Он уточнил, что с Романом занимаются несколько тренеров, но он является основным его наставником.

До этого портал Chess.com сообщил, что Шогджиев установил мировой рекорд по скорости выполнения нормы международного мастера. Звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера.

Вечером Федерация шахмат России сообщила в Telegram-канале о том, что заявка на рекорд «Самый молодой международный мастер в мире» принята в Книге рекордов России.

«В Книгу рекордов Гиннесса (Guinness World Records) направлена», – уточнили там.

Как писала в январе газета ВЗГЛЯД, девятилетний Роман Шогджиев на турнире в Белграде стал самым молодым шахматистом, получившим балл международного мастера, опередив на месяц предыдущего рекордсмена.



