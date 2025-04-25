Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Трамп допустил возобновление бизнеса США с Украиной и Россией
Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что после достижения договоренности по урегулированию конфликта на Украине у США появится возможность возобновить деловые отношения как с Украиной, так и с Россией.
В интервью журналу Time американский лидер отметил: «Если сделка будет заключена, я допускаю, что мы сможем вести бизнес и с Украиной, и с Россией». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее президент США охарактеризовал переговоры с российской стороной по Украине как очень успешные и отметил, что соглашение может быть достигнуто скоро, а также сообщил во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме о запланированных в ближайшие дни ключевых встречах по вопросу урегулирования конфликта на Украине.