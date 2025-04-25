Трамп заявил о скорой сделке с Россией по Украине

Трамп заявил о близости сделки с Россией по ситуации на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о «очень хороших переговорах» с Россией по украинскому вопросу, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что стороны находятся «очень близко к сделке», комментируя ход обсуждений в интервью журналу Time.

«У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к сделке», – заявил Трамп, отвечая на вопросы о перспективах урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, он утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, готов ли президент России Владимир Путин пойти на заключение мира.

Ранее глава американского государства Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе США из переговоров по урегулированию на Украине стоит рассмотреть через две недели.

В сою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин считает необходимым гарантировать интересы страны при поиске путей урегулирования ситуации на Украине, а также Песков отметил, что ведется подготовительная работа к возможной встрече Путина и Дональда Трампа.