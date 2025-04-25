  • Новость часаЛавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
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    Президент Хорватии назвал Украину «слишком капризной» для ЕС
    Трамп назвал уступкой России отказ от полного контроля над Украиной
    Стало известно о планах создать новые газовые коридоры между Россией и Ираном
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    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    27 комментариев
    25 апреля 2025, 02:20 • Новости дня

    Трамп отложил вопрос выхода США из переговоров по Украине на две недели

    Трамп отложил вопрос выхода США из переговоров по Украине на две недели
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос о том, выйдут ли США из переговоров по урегулированию на Украине, стоит рассмотреть через две недели, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    В ответ на вопрос о возможном прекращении поставок оружия и разведывательных данных Киеву в случае выхода США из переговоров Трамп заявил: «Давайте посмотрим, что произойдет. Думаю, мы заключим сделку», – передает ТАСС.

    По его словам, если соглашение будет достигнуто, необходимости рассматривать вопрос о прекращении поддержки не возникнет. «Вы можете задать этот вопрос через две недели, и посмотрим», – сказал американский лидер. Трамп выразил надежду, что стороны близки к договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Он выразил надежду, что «не придется отвечать на этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп отказался обсуждать ужесточение санкций против России, отметив, что предпочел бы вернуться к этому вопросу через неделю в ожидании завершения переговоров и возможности заключения сделки.

    24 апреля 2025, 11:01 • Новости дня
    Британия и Франция пересмотрели планы по отправке военных на Украину
    Британия и Франция пересмотрели планы по отправке военных на Украину
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Твердое намерение европейских стран по отправке миротворцев на Украину подверглось пересмотру после переговоров представителей Киева и ряда западных государств, пишет Times.

    По данным издания, позиция «коалиции желающих» смягчилась в ходе обсуждений с советниками Франции, Британии и Германии, передает РИА «Новости».

    Times пишет, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ранее предлагали отправить войска в рамках международной миссии, однако часть чиновников опасается, что Россия воспримет такую инициативу как одностороннюю.

    Несмотря на смягчение позиции, военный источник подчеркнул, что Британия не планирует полностью отказываться от своих намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении через США потребовать от России «обязательств» по урегулированию ситуации на Украине, британские военные назвали планы лидера лейбористов Кейра Стармера по Украине политическим театром, а страны Запада предложили отправить на Украину «миротворцев» из государств Азии и Южной Америки.

    Коментарии (24)
    24 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ и нацгвардии около Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного, Криворожья ДНР, Межевой и Новоподгородного Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 410 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Осоевки, Угроедов, Миропольского, Великого Прикола и Петрушевки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, бронемашина и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Андреевкой, Дружелюбовкой, Петропавловкой, Каменкой Харьковской области, Новым, Кировском и Ямпольем ДНР.

    Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две бронкмашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, пять пикапов, три артиллерийских орудия, пять станций РЭБ «Октава-С», «Буковель-AD» и «Анклав». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Южная» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Петровки, Краматорска, Славянска, Закотного, Часова Яра Иванополья, Константиновкми Северска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 405 военнослужащих, бронемашина, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ у Павловки, Новоданиловки Запорожской области, Понятовки и Токаревки Херсонской области. Были уничтожены свыше 70 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Тарасовку на Константиновском направлении в ДНР. До этого они освободили Сухую Балку. 22 апреля российские военные освободили Горнальский монастырь.

    Коментарии (2)
    24 апреля 2025, 14:58 • Видео
    В немецкой политике сменился лидер

    Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    24 апреля 2025, 04:28 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и других городах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    СМИ сообщили о четырех сериях взрывов за ночь в украинской столице. Также взрывы произошли в Николаеве, Павлограде и Харькове, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской Весны» пишут, что «российские ракеты долетели до Киева, а затем столицу врага атаковали дроны».

    Во вторник сообщалось о нескольких сериях взрывов в подконтрольном украинским войскам Херсоне.

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    24 апреля 2025, 12:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК Украины
    Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли массированный удар по украинской военной промышленности в ночь на четверг, сообщило российское Министерство обороны.

    Удар наносился по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности киевского режима, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотники.

    Поражены также производства ракетного топлива и порохов.

    «Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», – заключили в Минобороны.

    Ранее ВС России нанесли точный удар по защищенному штабу ВСУ под Херсоном в районе села Чернобаевка. В числе погибших значится британский военный советник.

    Коментарии (25)
    24 апреля 2025, 18:17 • Новости дня
    Подполье сообщило о ликвидации 20 наемников из стран НАТО в Харькове
    Подполье сообщило о ликвидации 20 наемников из стран НАТО в Харькове
    @ REUTERS/Tim Wimborne

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Порядка 20 иностранных наемных боевиков погибли из-за удара по Харькову, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в четверг.

    Погибло около 20 наемников из стран НАТО, это в основном англоязычные боевики, пояснил Лебедев РИА «Новости». По его словам, это были не смуглокожие иностранцы, а иностранцы европейской внешности.

    Этой ночью, по сообщениям СМИ, в Харькове прогремело до 10 мощных взрывов.

    Ранее Лебедев сообщал, что при ударе по Павлограду была уничтожена значительная часть производственных мощностей химзавода, что привело к потере топлива для украинских ракет.

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    24 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Президент Польши признал необходимость уступок со стороны Украины
    Президент Польши признал необходимость уступок со стороны Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Польши Анджей Дуда в интервью Euronews заявил, что Киев не сможет сохранить все свои позиции при достижении соглашения с Россией.

    По его словам, на переговорах по окончанию конфликта Украине «в какой-то мере придется уступить», подчеркнув неизбежность компромисса, передает ТАСС.

    По словам польского лидера, определить конкретный объем уступок пока невозможно.

    Дуда отметил, что обе стороны должны быть готовы идти на уступки ради достижения соглашения.

    «Это должен быть компромисс», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, причиной стала критика предложенного США плана со стороны Владимира Зеленского.

    Коментарии (7)
    24 апреля 2025, 06:56 • Новости дня
    Рогов сообщил о подготовке Киевом кровавой провокации
    Рогов сообщил о подготовке Киевом кровавой провокации
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В окружении Владимира Зеленского обсуждают возможность резонансной провокации, способной сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и подорвать мирные инициативы США, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, киевский режим готовит кровавую провокацию с целью сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта, передает РИА «Новости». Он отметил, что подобный сценарий обсуждается в окружении Владимира Зеленского для того, чтобы свернуть все мирные инициативы, в частности президента США Дональда Трампа.

    Рогов уточнил, что провокация может быть совершена как в отношении российских регионов, так и на постукраинском пространстве, находящемся под контролем киевских властей. По его словам, цель подобных действий – обвинить Россию и переложить на нее ответственность за возможную эскалацию.

    По мнению Рогова, за действиями Зеленского стоят британские спецслужбы. Он считает, что Лондон через киевский режим пытается сорвать переговоры и создать напряженность, чтобы дискредитировать мирные предложения США, а позицию Трампа выставить в неблагоприятном свете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече в Лондоне по Украине участники договорились о проведении новых консультаций, госсекретарь США Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона по украинскому направлению, а власти США выразили недовольство отказом Киева уступить часть территорий.

    Коментарии (4)
    24 апреля 2025, 19:41 • Новости дня
    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву

    Bloomberg: Трамп потребует признания права Украины на армию

    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву
    @ Andrew Thomas/NurPhoto/Reuters

    США потребуют от России признать право Украины на обладание собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

    По данным агентства, этот вопрос должен поднять спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Коммерсант».

    Как уточняет агентство, Белый дом в попытках достичь мира на Украине намерен оказывать давление не только на Киев, но и на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил отрезвление позиции США по отношению к России.

    Коментарии (12)
    24 апреля 2025, 14:58 • Новости дня
    Власти Украины решили ввести европейский стандарт напряжения в 230 вольт
    Власти Украины решили ввести европейский стандарт напряжения в 230 вольт
    @ ТАСС/PHOTAS/DPA

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С июля на украинской территории начнет действовать обновленный стандарт напряжения электрических сетей, предусматривающий повышение нормы с 220 до 230 вольт.

    Решение о переходе на новый европейский стандарт напряжения в 230 вольт принято национальной комиссией Украины по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг, передает ТАСС.

    Новые нормы вступят в силу с 1 июля, согласно обновленному кодексу систем распределения.

    Ожидается, что повышение напряжения с 220 до 230 вольт окажет положительный эффект на качество электроснабжения и повысит энергоэффективность. Соответствующие изменения внесены в нормативные документы, регулирующие работу распределительных сетей Украины.

    Регулятор подчеркнул, что обновленные стандарты приближают энергетическую систему страны к общеевропейским требованиям.

    Коментарии (25)
    24 апреля 2025, 15:21 • Новости дня
    FT: Украина может объявить дефолт в конце мая
    FT: Украина может объявить дефолт в конце мая
    @ Kirill Kukhmar/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина не достигла соглашения с инвесторами по реструктуризации 2,6 млрд долларов долговых обязательств, пишет Financial Times (FT).

    По данным FT, переговоры прошли в Вашингтоне и завершились безрезультатно, после чего Министерство финансов Украины заявило, что рассмотрит все доступные варианты и продолжит консультации с держателями так называемых GDP-warrants – ценных бумаг, привязанных к ВВП.

    Существенный платеж на сумму около 600 млн долларов по этим инструментам должен быть произведен уже в конце мая. Если договориться о реструктуризации до этого времени не удастся, Киев вынужден будет решить, объявлять ли дефолт по выплате.

    Ранее Международный валютный фонд предупреждал, что невыплата по GDP-warrants может представлять серьезный риск для стабильности действующей программы финансовой поддержки Украины на сумму 15,5 млрд долларов, пишет издание. Сам инструмент был создан в ходе реструктуризации долгов страны в 2015 году и привязан к динамике роста ВВП Украины. В последние годы эти выплаты вызывают споры, поскольку, согласно условиям, инвесторам полагается процент от экономического роста страны, даже несмотря на серьезные потери экономики из-за вооруженного конфликта, говорится в материале.

    Как отметили в Минфине Украины, «GDP-warrants были задуманы для мира, которого больше не существует», подчеркнув, что рост экономики в 2023 году лишь частично компенсировал почти тридцатипроцентный спад, вызванный конфликтом.

    Газета The Wall Street Journal (WSJ) ранее писала, что частные кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, решили возобновить их в 2025 году.

    Коментарии (2)
    24 апреля 2025, 21:46 • Новости дня
    Трамп назвал уступкой России отказ от полного контроля над Украиной

    Трамп: Россия готова к окончанию боевых действий и отказу от полного контроля над Украиной

    Трамп назвал уступкой России отказ от полного контроля над Украиной
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по вопросу урегулирования ситуации на Украине, чем это известно общественности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США оказывают значительное давление на Россию с целью достижения урегулирования ситуации на Украине, передает «Интерфакс».

    Отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны России для урегулирования украинского кризиса, Трамп выделил такие шаги, как окончание военных действий и отказ от планов по контролю над всей страной. Он отметил, что эти решения были бы значительными уступками со стороны Москвы.

    Президент также добавил, что давление оказывается не только на Россию, но и на Украину, не вдаваясь в детали.

    «Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о степени воздействия Вашингтона на Москву.

    Трамп подчеркнул, что часть применяемых мер не афишируется публично, однако о них осведомлены в России и среди людей, близких к ситуации. По его словам, давление ведется по различным каналам, но подробности не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что не намерены обсуждать слухи о возможном мирном плане президента США Дональда Трампа, и отметили, что его позиция по Крыму совпадает с российской, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин выступает за мир при условии соблюдения интересов России, а Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (10)
    24 апреля 2025, 05:25 • Новости дня
    FT сообщила о попытках Европы склонить Киев к территориальным уступкам
    FT сообщила о попытках Европы склонить Киев к территориальным уступкам
    @ Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские лидеры обсуждают с Киевом возможность компромисса в конфликте с Россией, предусматривающего территориальные уступки Украины, пишет Financial Times.

    Британия, Германия и Франция пытаются убедить киевские власти в необходимости согласиться на территориальные уступки во время мирных переговоров, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Газета ссылается на источник, знакомый с переговорами в Лондоне. По его словам, представители европейской «тройки» ищут вариант, при котором Киев не нарушит собственные красные линии, но будет готов пойти на уступки по части территорий в финальной фазе переговоров. Какие именно территории обсуждаются, не уточняется.

    Европейские союзники при этом выступают резко против признания Крыма частью России. По их мнению, такой шаг якобы способен подорвать «мировой порядок, основанный на правилах», подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вторая встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма. Власти США заявили, что Зеленский «может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».

    Financial Times заявляла, что признание Крыма российским со стороны США может стать «точкой кипения» на переговорах по урегулированию украинского конфликта и спровоцировать серьезный дипломатический кризис между странами Евросоюза и НАТО.

    Коментарии (3)
    24 апреля 2025, 10:03 • Новости дня
    WSJ: Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров по Украине

    Wall Street Journal: Трамп обвинил Зеленского в срыве переговоров по Украине

    WSJ: Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров по Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, причиной стала критика предложенного США плана со стороны Владимира Зеленского, пишет The Wall Street Journal.

    Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик после того как встреча в Лондоне, позиционировавшаяся как решающий момент, завершилась безрезультатно, передает The Wall Street Journal.

    Издание подчеркивает, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф отменили свое участие после жесткой критики со стороны Зеленского, который отверг предложение США юридически признать российский суверенитет над Крымом.

    Президент США публично обвинил Зеленского в срыве мирного процесса, заявив, что украинский лидер может потерять всю страну, если не согласится на мир сейчас. Зеленский в ответ подчеркнул, что Украина будет действовать в соответствии с конституцией, и выразил надежду на поддержку союзников.

    Как указывает Wall Street Journal, украинские власти опасаются, что Белый дом может прекратить военную помощь Киеву и обвинить Украину в провале переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил отрезвление позиции США по отношению к России.

    Коментарии (2)
    24 апреля 2025, 03:21 • Новости дня
    На Украине Зеленскому припомнили слова о том, что жизни людей важнее территорий
    На Украине Зеленскому припомнили слова о том, что жизни людей важнее территорий
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ напомнили, что накануне своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский ставил жизни людей превыше сохранения территорий.

    «Зеленский накануне своего избрания президентом заявлял, что жизни людей важнее территорий. И что нужно договариваться «хоть с чертом лысым», чтобы прекратилась война, которая тогда ограничивалась Донбассом», – пишет украинское издание «Страна».

    Издание опубликовало отрывок из интервью, которое Зеленский в конце 2018 года дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону (иноагент, включен в России в список террористов и экстремистов).

    Тогда Зеленский заявил: «Я очень либерален, я считаю, что все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому я бы взял человеческую жизнь, поставил бы, вот наша цель – сохраним людей. Поэтому любой вариант «мы туда пойдем армией», я убираю».

    Также он заявил: «Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек».

    Напомним, Зеленский заявил, что для Киева «признавать любые территории как территории не Украины, а России» – это «красные линии». После этого США пригрозили выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Кроме того, на днях Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России. За этим последовал отказ главы Госдепа Марко Рубио лететь в Лондон, в результате встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине оказалась сорвана. Белый дом заявил, что Зеленский «может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».

    Коментарии (3)
    24 апреля 2025, 08:10 • Новости дня
    Российские войска прорвались к Григоровке в ДНР
    Российские войска прорвались к Григоровке в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения подошли к Григоровке Донецкой народной республики на расстояние порядка восьмисот метров после уничтожения позиций противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные приблизились к населенному пункту Григоровка Донецкой народной республики почти на один километр, уничтожив укрепленный оборонительный рубеж ВСУ, передает ТАСС. Марочко заявил, что рывок позволил российским бойцам выйти на расстояние около 800 метров к Григоровке и закрепиться на новых позициях.

    Эксперт также сообщил, что российские силы расширили зону контроля западнее Белогоровки в Луганской народной республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись примерно на километр в оборону ВСУ у Нового в ДНР и вышли к Катериновке, ранее подразделения ВС России захватили украинские позиции на реке Жеребец, а также российские войска начали бои за взятие Григоровки в ДНР.

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    Впервые совершил полет полностью отечественный самолет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8. Это не только беспрецедентные сроки импортозамещения самолета. Это еще и уникальное событие мирового масштаба. Ни одна страна в мире не создавала сама без кооперации полностью отечественный самолет с собственными двигателями. России это удалось на зависть и Boeing, и Airbus, и Китаю. Подробности

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    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

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    Главная ударная сила российских войск выйдет на новый уровень

    За прошедший год ВПК России поставил на фронт полтора миллиона беспилотников, в том числе четыре тысячи FPV-дронов ежедневно. Но, по словам Владимира Путина, этого недостаточно. Чем обусловлен растущий спрос на FPV-дроны, почему они стали одним из факторов успеха российских военных в зоне и как Россия могла бы масштабировать производство таких беспилотников? Подробности

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    Зеленский вынуждает Россию и США решать судьбу Украины самостоятельно

    Попытки президента США реализовать свой план урегулирования украинского конфликта вновь потерпели крах. И вновь на пути Трампа встал лидер киевского режима. Почему Владимир Зеленский категорически отвергает то, что кажется Дональду Трампу крайне выгодной сделкой – и какими в итоге будут последствия и для него, и для Украины, и для России? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    • Мира не будет, Зеленский все испортил

      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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