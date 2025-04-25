Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Трамп отложил вопрос выхода США из переговоров по Украине на две недели
Вопрос о том, выйдут ли США из переговоров по урегулированию на Украине, стоит рассмотреть через две недели, заявил глава американского государства Дональд Трамп.
В ответ на вопрос о возможном прекращении поставок оружия и разведывательных данных Киеву в случае выхода США из переговоров Трамп заявил: «Давайте посмотрим, что произойдет. Думаю, мы заключим сделку», – передает ТАСС.
По его словам, если соглашение будет достигнуто, необходимости рассматривать вопрос о прекращении поддержки не возникнет. «Вы можете задать этот вопрос через две недели, и посмотрим», – сказал американский лидер. Трамп выразил надежду, что стороны близки к договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Он выразил надежду, что «не придется отвечать на этот вопрос».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп отказался обсуждать ужесточение санкций против России, отметив, что предпочел бы вернуться к этому вопросу через неделю в ожидании завершения переговоров и возможности заключения сделки.