Трамп отказался обсуждать ужесточение санкций против России

Трамп заявил, что ответит на вопрос об ужесточении санкций против РФ «через неделю»

Tекст: Дарья Григоренко

Трамп в ходе протокольной съемки на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Овальном кабинете Белого дома заявил, что не готов немедленно ответить на вопрос о возможном ужесточении антироссийских санкций. Он отметил, что предпочел бы обсудить этот вопрос через неделю, так как рассчитывает на завершение переговоров и возможность заключения сделки, передает ТАСС.

В четверг американский лидер во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме сообщил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что президент США рассматривает возможность снятия санкций с России как часть переговоров о прекращении конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, Москва заявила, что это было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России.