Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Трамп отказался обсуждать ужесточение санкций против России
Трамп заявил, что ответит на вопрос об ужесточении санкций против РФ «через неделю»
Президент США Дональд Трамп предпочел не давать немедленный ответ о возможности ужесточения санкций против России, сославшись на ожидание результатов переговоров.
Трамп в ходе протокольной съемки на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Овальном кабинете Белого дома заявил, что не готов немедленно ответить на вопрос о возможном ужесточении антироссийских санкций. Он отметил, что предпочел бы обсудить этот вопрос через неделю, так как рассчитывает на завершение переговоров и возможность заключения сделки, передает ТАСС.
В четверг американский лидер во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме сообщил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что президент США рассматривает возможность снятия санкций с России как часть переговоров о прекращении конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, Москва заявила, что это было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России.