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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    23 комментария
    17 апреля 2025, 09:43 • Новости дня

    Bloomberg: Трамп хочет снять санкции с России для экономического сотрудничества

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия санкций с России как часть переговоров о прекращении конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

    По данным издания, Трамп рассматривает возможность ослабления санкций против России в рамках попыток прекратить конфликт на Украине, передает Bloomberg.

    Эти меры обсуждаются на фоне заявлений о намерении президента США использовать санкции как рычаг для достижения мирного соглашения.

    В то же время, Трамп в своих переговорах с российским президентом Владимиром Путиным обсуждал возможность развития экономического сотрудничества между двумя странами.

    Американский лидер подчеркнул, что снятие санкций может быть использовано для экономического развития США и улучшения отношений с Россией.

    Однако он также отметил, что новые санкции могут быть введены в случае, если Россия будет препятствовать мирным переговорам.

    Bloomberg подчеркивает, что, несмотря на санкции, российская экономика показывает устойчивость благодаря перенаправлению активности на военное производство и нахождению новых рынков сбыта нефти, таких как Китай и Индия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, Москва заявила, что это было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции.

    16 апреля 2025, 03:53 • Новости дня
    США назвали условие для начала обсуждения смягчения санкций против России

    США увязали обсуждение смягчения санкций к России с прекращением огня на Украине

    США назвали условие для начала обсуждения смягчения санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты не планируют обсуждать смягчение антироссийских санкций до прекращения огня на Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.

    Когда Брюс спросили, поступало ли поручение из Белого дома о составлении списка санкций, которые могут быть ослаблены, она отметила, что не может это комментировать.

    «Могу напомнить о том, что было ясно с самого начала. Никакого обсуждения, никаких решений или договоренностей не будет до тех пор, пока не прекратится кровопролитие», – приводит ее слова ТАСС.

    По ее словам, в последние дни возник вопрос о том, «кто на самом деле привержен миру и прекращению огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, Москва заявила, что это было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции.

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    14 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Лавров: Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине
    Лавров: Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине
    @ Ертай Сарбасов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США продолжают обсуждать ключевые параметры соглашения по урегулированию ситуации на Украине, но пока не достигли согласия по основным вопросам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россия и США еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине, пишет «Коммерсантъ».

    В ответ на вопрос, удалось ли сформулировать основные параметры соглашения, Лавров ответил отрицательно: «Нет».

    Министр подчеркнул, что согласование ключевых компонентов урегулирования непросто и они продолжают обсуждаться. Лавров отметил, что всеобъемлющее соглашение возможно только при устранении первопричин конфликта. В частности, он выделил вопросы недопущения членства Украины в НАТО и восстановления прав национальных меньшинств на Украине в соответствии с Уставом ООН.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Сергей Лавров подчеркнул, что для России важнее судьба людей, живущих на этих землях, предки которых веками создавали города и инфраструктуру, нежели разрешение территориальных вопросов на Украине.

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    16 апреля 2025, 21:33 • Видео
    США не дали Киеву оружия даже за деньги

    Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

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    15 апреля 2025, 08:51 • Новости дня
    Уиткофф предложил новую форму отношений США и России
    Уиткофф предложил новую форму отношений США и России
    @ Evelyn Hockstein/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на канале Fox News предложил придать отношениям Москвы и Вашингтона новую форму через развитие коммерческих связей, что, по его мнению, может способствовать стабильности в регионе.

    По его словам, развитие коммерческих связей между США и Россией может стать основой для новой формы отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Уиткофф подчеркнул, что коммерческое сотрудничество может привести к значительному укреплению мира в регионе, и отметил, что в настоящее время существует возможность для достижения важного соглашения.

    Спецпосланник США добавил, что обсуждение урегулирования конфликта на Украине включает не только территориальные вопросы, но и гарантию безопасности, а также отказ от вступления Украины в НАТО.

    Уиткофф также выразил мнение, что переговоры по украинскому урегулированию могут выйти за рамки «так называемых пяти территорий», что позволит рассмотреть более широкие аспекты безопасности и международных отношений.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом признаны чрезвычайно полезными и эффективными, поскольку они способствуют прямому обмену информацией между главами государств.

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    14 апреля 2025, 22:55 • Новости дня
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине, сообщает телеканал C-Span.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил Москве «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине, пишет «Коммерсантъ». Трамп сделал это заявление в ходе общения с представителями прессы, трансляцию которого вел телеканал C-Span.

    Трамп не назвал точную дату дедлайна, отметив, что это связано с «дипломатической чувствительностью» вопроса. Он также заявил, что ожидает, что Россия и Украина предоставят «очень хорошие предложения» для прекращения боевых действий.

    В своей речи Трамп обвинил в начале конфликта экс-президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Он подчеркнул свою уверенность в том, что переговоры могут привести к мирному разрешению ситуации.

    Трамп заявил, что для решения о начале режима прекращения огня на Украине существует «психологический дедлайн».

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине.

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    14 апреля 2025, 23:33 • Новости дня
    Лавров заявил об идиотизме решения Байдена не разговаривать с Россией

    Лавров рассказал об осуждении в США решения Байдена прекратить диалог с Россией

    Лавров заявил об идиотизме решения Байдена не разговаривать с Россией
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» сообщил, что США признали ошибкой отказ от диалога с Россией, считая это идиотизмом, и предложили обсудить возникающие противоречия.

    Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в интервью газете «Коммерсант» заявил, что администрация президента США Дональда Трампа признала ошибочным решение команды экс-президента Джо Байдена прекратить диалог с Россией, передает ТАСС. Лавров отметил, что американские представители назвали это решение «идиотизмом», унаследованным от предыдущей администрации.

    По словам Лаврова, российская и американская стороны согласны с тем, что необходимо обсуждать существующие проблемы и противоречия, чтобы они не перерастали в конфронтацию. Министр подчеркнул важность ответственности обеих стран как международных игроков в поиске решений.

    Лавров также отметил, что в ситуациях, где интересы России и США совпадают, страны должны максимально использовать возможности для развития взаимовыгодных проектов в различных сферах. Он считает, что такой прагматичный подход способен улучшить отношения между государствами и обеспечить экономические и технологические выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что установил дедлайн президенту России Владимиру Путину по прекращению огня на Украине, европейские лидеры будут стремиться сохранить режим Владимира Зеленского или искать нового лидера на Украине, а Россия, несмотря на перекрытое на 95% экономическое взаимодействие с США, не просит отмены санкций.

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    15 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Вэнс назвал абсурдными слова Зеленского о поддержке России
    Вэнс назвал абсурдными слова Зеленского о поддержке России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал абсурдными слова Владимира Зеленского о том, что США якобы поддерживают Россию, подчеркнув, что подобные заявления непродуктивны.

    Вэнс заявил, что слова Зеленского о том, что США поддерживают Россию, являются абсурдными, передает ТАСС.

    Он отметил, что именно благодаря поддержке США украинское правительство и военные усилия продолжают существовать.

    Подобные обвинения Вэнс считает «очевидно непродуктивными». Он отметил, что для разрешения конфликта важно понимать стратегические цели обеих сторон.

    Вэнс подчеркнул, что выступает за более конструктивный подход в диалоге и решении международных конфликтов, что, по его мнению, поможет достичь мира и стабильности в регионе.

    Накануне Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    Коментарии (7)
    15 апреля 2025, 04:19 • Новости дня
    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США

    Лавров заявил о понимании разницы между взаимовыгодными и зависимыми сделками с США

    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не допустит восстановления зависимых экономических отношений, указав на важность военной и технологической безопасности.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия осознает различия между выгодными сделками с США и ловушками, способными привести к зависимости. Как передает ТАСС, глава МИД РФ подчеркнул, что любые предложения о нормальных сделках воспринимаются положительно, но важно избегать сделок, создающих зависимость.

    «Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку», – сообщил Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

    Россия не намерена допускать, чтобы восстановление отношений в экономической и иных сферах снова привело к зависимости от поставок, от состояния которых зависит благополучие страны. Министр отметил, что речь идет о военной, технологической и продовольственной безопасности.

    Лавров также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что уроки извлечены, и ситуация не вернется к состоянию до февраля 2022 года. Глава МИД уверен, что этот урок не будет забыт и Россия станет действовать более осторожно, чтобы избежать любой формы зависимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров сообщил, что США признали ошибкой отказ от диалога с Россией и предложили обсудить возникающие противоречия. Лавров также заявил, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции, несмотря на то что экономическое взаимодействие с США перекрыто на 95% из-за этих ограничений. Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

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    16 апреля 2025, 11:38 • Новости дня
    Американист: Первая после ухода из Белого дома речь Байдена оказалась провальной

    Политолог Ярыгин: Первая после ухода из Белого дома речь Байдена оказалась провальной

    Американист: Первая после ухода из Белого дома речь Байдена оказалась провальной
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сторонники Демпартии после речи экс-президента вновь испытали чувство разочарования. Они осознали, что Байден не является лидером ни на национальном уровне, ни даже на уровне партии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Так он прокомментировал первое после ухода из Белого дома публичное выступление экс-президента.

    «Первая после ухода из Белого дома публичная речь Джо Байдена оказалась провальной», – считает Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. По мнению собеседника, выступление экс-президента США было его собственной инициативой.

    «Дело в том, что у него личные счеты с Дональдом Трампом. Байден и раньше относился к республиканцу критически, сейчас же он лишь продолжает заочное противостояние. Поэтому свою речь он посвятил осуждению действий нынешней администрации», – пояснил эксперт.

    Ярыгин указал, что содержание выступления демократа – довольно общее: сетование на расовую несправедливость, критика подхода команды Трампа к увольнению госслужащих, к социальному обеспечению. Впрочем, Байден «выдал» несколько баек: в частности, рассказал, что ему не пришлось расти среди чернокожих. Кроме того, «старый добрый Джо» снова потерялся на сцене.

    «Республиканский электорат после такого лишь уверился: Трамп сменил на посту главы Белого дома того, кто вовсе не должен был занимать этот пост. Байден продемонстрировал, что не ориентируется в современных финансовых и государственных процессах», – отметил американист.

    По его оценкам, сторонники Демпартии после речи экс-президента вновь испытали чувство разочарования. «Они в очередной раз увидели, что Байден не является лидером ни на национальном уровне, ни даже на уровне партии. Экс-президент звучал неубедительно», – уточнил аналитик.

    Собеседник допускает, что после такого провала бывшего главу Белого дома попросят не принимать участия в публичных мероприятиях до промежуточных выборов в Конгресс. Ведь нынешнее выступление демократа способно губительно сказаться на образе политсилы, которая и так переживает непростые времена, считает эксперт. Он напомнил, что в Демпартии продолжается кризис элит.

    «По идее, вместе с Байденом на сцене должен был появиться «преемник», который, условно говоря, поднимет флаг Демпартии и возглавит ее к 2026 году. Но этого не произошло», – добавил Ярыгин. Впрочем, по его оценкам, шанс перегруппироваться и подготовиться к кампании у демократов еще есть.

    «Сейчас внутри партии происходит внутривидовая конфронтация элит. На мой взгляд, наиболее сильным кланом, который, скорее всего, и выдвинет своего кандидата в лидеры, окажется клан Барака Обамы. Вся их повестка будет сосредоточена ровно на том, на что сделал упор Байден. Речь не о новых инициативах, а о критике реформ Трампа», – заключил Ярыгин.

    Ранее Джо Байден впервые выступил с речью после ухода из Белого дома. Он назвал действия команды Дональда Трампа в отношении управления соцобеспечения деструктивными. «Посмотрите, что произошло сейчас. Меньше чем за 100 дней эта новая администрация натворила столько – нанесла столько вреда и столько разрушений. Просто захватывает дух, что это может произойти так скоро», – сказал экс-президент.

    Байден подверг республиканца критике из-за масштабного сокращения численности госслужащих. Политик ни разу не называл Трампа по имени, используя вместо этого слова «этот парень». Он также не упомянул напрямую главу департамента госэффективности Илона Маска, однако раскритиковал его работу.

    «Они следуют старой фразе из технологических стартапов – цитата: «двигайся быстро, ломай вещи». Они сначала стреляют, а потом целятся. И в результате получается много ненужной боли», – считает Байден. Представитель Белого дома Стивен Чунг резко раскритиковал экс-президента, заявив, что его «бессвязная речь» свидетельствует о его «слабом уме» и «быстром падении к новым минимумам».

    Некоторые демократы выразили сомнения относительно целесообразности возвращения экс-президента на политическую арену. Стратег Карен Финни подчеркнула, что его выступление может отвлечь внимание от критики в адрес Трампа за торговую войну с Китаем и введение тарифов. Байден покинул пост президента с одним из самых низких рейтингов одобрения, и часть демократов винит его в победе Трампа.

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    16 апреля 2025, 18:22 • Новости дня
    СВР: России и США следует совместно противостоять провокациям Британии и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Зарубежные эксперты выразили надежду на объединение России и США для предотвращения глобального конфликта на фоне текущих международных событий.

    Служба внешней разведки РФ сообщила, что зарубежные экспертные круги надеются на возобновление и укрепление сотрудничества между Россией и США. Как передает ТАСС, эксперты считают, что совместные усилия Москвы и Вашингтона могут предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту. В СВР подчеркивают, что такая кооперация могла бы также противостоять провокациям со стороны Украины и некоторых европейских стран.

    В заявлении СВР говорится о возможности провокаций, «подначиваемых Британией», что делает сотрудничество между Россией и США особенно актуальным. Служба отметила, что подобные усилия могли бы стать важным шагом к стабилизации международной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, Москва заявила, что это было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции.

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    15 апреля 2025, 05:56 • Новости дня
    Власти США заморозили финансирование Гарвардского университета из-за антисемитизма
    Власти США заморозили финансирование Гарвардского университета из-за антисемитизма
    @ Charles Krupa/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство образования США приостановило финансирование Гарварда на 2,2 млрд долларов в связи с отказом университета защищать студентов еврейского происхождения от антисемитизма.

    Министерство образования США заморозило гранты для Гарвардского университета на сумму 2,2 млрд долларов и контракты на сумму 60 млн долларов, передает ТАСС. Объединенная целевая группа по борьбе с антисемитизмом объявила об этом шаге в своем заявлении.

    Президент Гарвардского университета Алан Гарбер выразил несогласие с требованиями администрации президента США Дональда Трампа об изменении политики вуза для защиты студентов еврейского происхождения. Гранты и контракты на общую сумму около 9 млрд долларов были предметом пересмотра со стороны американской администрации.

    В марте Министерство образования США предупредило 60 университетов о последствиях, если они не обеспечат защиту студентов еврейского происхождения от протестов. Среди этих вузов были шесть из восьми университетов Лиги плюща, включая Гарвард.

    Согласно отчету Антидиффамационной лиги, число антисемитских инцидентов в США значительно возросло после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Среди 10 тыс. инцидентов 1,2 тыс. произошли в университетских городках, что обострило проблему в учебных заведениях.Как писала газета ВЗГЛЯД, расследование евроаудиторов показало, что 7,4 млрд евро под видом финансирования неправительственных организаций (НПО) чиновники ЕС могли выделить кому угодно, в том числе и самим себе. Сотрудников «Свободной Европы»/«Радио Свобода*» в Праге отправляют в отпуска без оплаты из-за задержки финансирования, несмотря на его выделение Конгрессом США. Сотрудники радиостанции «Голос Америки*» обратились в суд с иском против членов администрации США, обвиняя их в якобы незаконном закрытии СМИ.

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    16 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Трамп продлил запрет на обслуживание российских судов в портах США
    Трамп продлил запрет на обслуживание российских судов в портах США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп продлил запрет на стоянку и движение российских судов в американских портах еще на один год.

    Как говорится в документе Белого дома, который размещен в Федеральном реестре США, Трамп продлил действие чрезвычайного положения в отношении России, передает ТАСС. Он также продлил на один год чрезвычайные полномочия, касающиеся регулирования стоянки и движения судов, связанных с Россией, в портах Соединенных Штатов.

    «Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», – сказано в документе.

    Ранее Трамп продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом.

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    14 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Технологии оплаты столичного транспорта поразили американского бизнесмена

    Бизнесмен из США признал удобство транспортных систем Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский бизнесмен Джон Роберт Саттон отметил технологическое развитие Москвы в сфере транспортных платежных систем и оценил потенциал сотрудничества с США.

    Американский бизнесмен и блогер Джон Роберт Саттон восхитился московскими системами оплаты транспорта и подчеркнул продвинутость технологий, позволяющих использовать карты и мобильные устройства для быстрых платежей в метро и на автобусах, передает ТАСС.

    Саттон отметил, что за последние два-три года наблюдает в городе «невероятное технологическое развитие» – использование карт и мобильных телефонов для оплаты происходит быстро и эффективно.

    «Здесь работают гениальные люди, которые не только разрабатывают технологию, но и внедряют ее в практику. Некоторые из этих технологий даже не существуют в США, и это очень интересно», – подчеркнул американец.

    Бизнесмен считает, у России и США широкие перспективы сотрудничества, особенно в гостиничном и ресторанном бизнесе, так как высокое качество российского гостеприимства и его совместимость с европейскими и американскими стандартами сервиса открывают новые возможности.

    «В ближайшем будущем в Россию вновь начнут приезжать туристы и деловые клиенты из США и Европы», – уверен Саттон.

    Как писала в ноябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, американского хоккеиста российского «Торпедо» Китона Томпсона приятно удивила в России традиция ежедневных рукопожатий и пожеланий приятного аппетита.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон удивился чистоте, порядку и отсутствию бездомных в московском метро.

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    17 апреля 2025, 03:24 • Новости дня
    Посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США
    Посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Смена администрации США открыла новые возможности для развития отношений между Россией и Соединенными Штатами, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев посетил мероприятие, посвященное 185-летию со дня рождения Петра Чайковского в Российском культурном центре в Вашингтоне. Он подчеркнул, что творчество Чайковского всегда находило отклик в Америке, начиная с 1891 года, когда композитор приехал на открытие Карнеги-холла в Нью-Йорке и проводил концерты в Балтиморе, Вашингтоне и Филадельфии с переполненными залами.

    «Символично, что приоткрывшееся после смены администрации окно возможностей в российско-американских отношениях позволило не только возобновить политический диалог, но и оживить культурные связи между нашими странами, которые, убежден, могут и должны стать мостом, соединяющим народы России и США», – приводит слова посла ТАСС.

    Также дипломат упомянул о значительном вкладе пианиста Ван Клиберна, который в 1958 году выиграл конкурс имени Чайковского в Москве, став символом культурного взаимопроникновения между двумя странами даже в разгар холодной войны.

    Посол завершил свое выступление словами из завещания Чайковского: «Чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и опору».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США. В марте Дарчиев прибыл в Вашингтон.

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    14 апреля 2025, 22:22 • Новости дня
    Лавров: Россия не «бегает» ни за кем с просьбой отменить санкции

    Лавров: Россия не «бегает» ни за кем и не просит никого отменить санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции, несмотря на то что экономическое взаимодействие с США перекрыто на 95% из-за этих ограничений, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Россия не обращается с просьбами об отмене введенных против нее санкций. Лавров подчеркнул, что Москва не намерена зависеть от других стран в критически важных сферах даже в случае отмены санкций.

    Министр отметил, что Вашингтон начал обсуждать торговое и экономическое взаимодействие с Россией еще на начальном этапе российско-американских контактов. Однако, по его словам, восстановление экономического взаимодействия будет зависеть от планов США, так как оно на 95% перекрыто незаконными санкциями по сравнению с рекордными 30 млрд долларов десять лет назад.

    Сергей Лавров также заявил, что глобализация мировой экономики была разрушена не Дональдом Трампом, а Джо Байденом, который сделал санкции основным инструментом своей внешней политики. Лавров подчеркнул важность сохранения суверенной экономики, на чем неоднократно акцентировал внимание президент России Владимир Путин.

    Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, которые были введены Джо Байденом.

    Соединенные Штаты также расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что продление антироссийских санкций президентом США было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России.

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    15 апреля 2025, 01:46 • Новости дня
    Демократы США предложили ужесточить санкции против России

    Демократы США представили законопроект об усилении санкций и поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Демократы Конгресса США предложили новый законопроект, направленный на усиление антироссийских санкций и поддержку Украины, включая меры безопасности и восстановления.

    Демократы в Палате представителей Конгресса США представили законопроект, который предполагает как ужесточение антироссийских санкций, так и усиление поддержки Украины, сообщает Reuters. Проект закона, разработанный старшим демократом комитета по иностранным делам Грегори Миксом, содержит положения о выделении средств на безопасность и восстановление Украины, а также жесткие санкции против России.

    Агентство отмечает, что этот законопроект является частью политического давления на администрацию президента Дональда Трампа. Демократы, находящиеся в меньшинстве в обеих палатах Конгресса, стремятся усилить военную поддержку Киева. Несмотря на то, что принятие документа в нынешнем виде маловероятно, некоторые его положения могут быть включены в более широкий двухпартийный законопроект по Украине.

    Ранее в апреле группа сенаторов США предложила другой законопроект, включающий первичные и вторичные санкции против России и ее торговых партнеров. Этот проект предлагал введение 500% пошлин на товары из стран, покупающих российскую нефть и газ. Законопроект был инициирован сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

    Как сообщалось в марте, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия считает санкции незаконными и ожидает их отмены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия не просит и не «бегает» с просьбой отменить санкции, несмотря на то что экономическое взаимодействие с США перекрыто на 95% из-за этих ограничений.

    Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом. Продление антироссийских санкций президентом США Дональдом Трампом, введенных ранее Джо Байденом, было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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