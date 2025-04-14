Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.0 комментариев
Песков: Россия ожидала автоматического продления санкций Трампом
Продление антироссийских санкций президентом США Дональдом Трампом, введенных ранее Джо Байденом, было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Продление антироссийских санкций, введенных предшественником Дональда Трампа Джо Байденом, не стало неожиданностью для российских властей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на запрос ТАСС.
По словам Пескова, решение Трампа о продлении этих ограничений было воспринято как автоматическое действие, учитывая, что это стандартная практика для подобных мер. Он отметил, что «вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более это достаточно автоматические действия».
Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, которые были введены Джо Байденом, следует из уведомления в Федеральном реестре США. Кроме того, Соединенные Штаты расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.
Как заявил госсекретарь Марко Рубио, конгрессмены намерены усилить давление на администрацию президента США Дональда Трампа, требуя введения жестких санкций против России.