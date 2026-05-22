В Финляндии объяснили угрозы Зеленского в адрес Белоруссии
Угрожающая риторика Владимира Зеленского в отношении белорусского руководства направлена на срыв мирного диалога. Такое мнение выразил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передают РИА «Новости».
«Зеленский пригрозил Белоруссии сохранять бдительность. В таких условиях не может быть никаких мирных переговоров. НАТО планирует наращивать вооружение для длительной войны на Украине», – написал Мема в соцсети.
Политик также отметил стремление Германии занять лидирующие позиции в Европе. По его словам, на фоне постепенного дистанцирования США от Североатлантического альянса продвигается идея создания единой европейской армии под руководством Берлина.
Ранее Зеленский призвал руководство Белоруссии «быть в тонусе» и осознавать последствия возможных агрессивных действий против Украины. Это заявление стало ответом на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск не планирует вступать в вооруженный конфликт, если не подвергнется нападению.
