Лидер АдГ Вайдель назвала состояние экономики ФРГ «предвестником краха»

С такой оценкой Вайдель выступила в Бундестаге, отметив рост безработицы, сокращение десятков тысяч рабочих мест в промышленности и волну банкротств.

«Осенью Германия переживает полный экономический спад. Промышленное производство в августе упало еще на 4,3%, а в автомобильном секторе – почти на 20%. Это не рецессия, а предвестники краха», – заявила Вайдель

По ее словам, экспорт в Германии рушится, а инвестиционный капитал утекает.

«Вместо того, чтобы резко сократить бессмысленные государственные расходы, вы наращиваете долги, как будто завтра никогда не наступит», – подчеркнула политик.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала партию АдГ, подчеркнув опасность деления граждан страны на «элиты» и «народ».

Кроме того, суд Берлина принял решение о выселении АдГ из штаб-квартиры досрочно из-за нарушений условий аренды.

При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о готовящемся пакете военной помощи Украине на сумму 500 млн долларов.