Суд Берлина обязал партию АдГ покинуть штаб-квартиру в 2026 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Земельный суд Берлина постановил, что партия «Альтернатива для Германии» покинет свою штаб-квартиру в немецкой столице осенью 2026 года, передает ТАСС. Это решение вынесено раньше срока действия договора аренды. Причиной стали нарушения, связанные с проведением политического мероприятия во внутреннем дворе офисного здания после выборов 23 февраля.

Судья Буркхард Нибиш заявил: «Проведение такого мероприятия не является основанием для немедленного выселения», однако отметил, что договор аренды может быть расторгнут досрочно. Таким образом, партия смогла частично отстоять свои интересы, избежав немедленного выселения, но обязана будет покинуть помещение раньше ожидаемого срока.

Партия арендовала у компании Quercus GmbH свыше 2400 кв. м и 20 парковочных мест. Осенью 2022 года были подписаны три договора аренды на помещения в районе Райниккендорф. Владелец помещения запрещал политическую рекламу, о чем предупредил арендаторов.

В марте 2025 года австрийский владелец Лукас Хуфнагль потребовал расторгнуть договоры без предварительного уведомления, указав на проведение партией крупного мероприятия и размещение символики. Апелляция на решение суда может быть подана в Высший земельный суд Берлина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции после признания партии «Альтернатива для Германии» «правоэкстремистской». Немецкие спецслужбы включили партию АдГ в перечень экстремистских организаций. Бывший премьер Британии Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность АдГ могут привести к росту недовольства внутри Германии.