Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Мало того, что ты крупнейший поставщик газа на континент, так еще и контролируешь и зарабатываешь на поставках газа своего ключевого конкурента. Такой бизнес-проект вполне отвечает амбициям президента-бизнесмена.0 комментариев
В Армении заявили об отсутствии намерения покидать ЕАЭС
Армения останется в Евразийском экономическом союзе, поскольку членство обеспечивает важные экономические выгоды, заявил спикер парламента Ален Симонян.
По его словам, Армения не намерена покидать ЕАЭС, передает ТАСС.
Спикер парламента республики подчеркнул, что членство в этой организации приносит стране экономические выгоды. «Мы не собираемся выходить из ЕАЭС», – отметил Симонян.
Он также выразил уверенность в том, что Армения и Россия могут обсуждать любые проблемы в своих отношениях.
«Нет вопросов, которые Армения и Россия не могли бы обсудить», – подчеркнул спикер парламента.
Также Симонян сообщил, что главы МИД Армении и России, Арарат Мирзоян и Сергей Лавров, могут обсудить роспуск деятельности Минской группы ОБСЕ на встрече в Москве.
Симонян подчеркнул, что обсуждаются все региональные вопросы, и напомнил, что Россия является одним из сопредседателей Минской группы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Пашинян обсудили стремление Армении в ЕС и подчеркнули важность сотрудничества в рамках ЕАЭС, особенно в сфере энергетики.
Ранее глава Минобороны Армении Сурен Папикян заявлял, что российская сторона остается стратегическим союзником для армянской, обе страны продолжают сотрудничество. При этом Пашинян заявлял, что страна остановила участие в механизмах ОДКБ.