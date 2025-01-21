В Армении заявили об отсутствии намерения покидать ЕАЭС

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Армения не намерена покидать ЕАЭС, передает ТАСС.

Спикер парламента республики подчеркнул, что членство в этой организации приносит стране экономические выгоды. «Мы не собираемся выходить из ЕАЭС», – отметил Симонян.

Он также выразил уверенность в том, что Армения и Россия могут обсуждать любые проблемы в своих отношениях.

«Нет вопросов, которые Армения и Россия не могли бы обсудить», – подчеркнул спикер парламента.

Также Симонян сообщил, что главы МИД Армении и России, Арарат Мирзоян и Сергей Лавров, могут обсудить роспуск деятельности Минской группы ОБСЕ на встрече в Москве.

Симонян подчеркнул, что обсуждаются все региональные вопросы, и напомнил, что Россия является одним из сопредседателей Минской группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Пашинян обсудили стремление Армении в ЕС и подчеркнули важность сотрудничества в рамках ЕАЭС, особенно в сфере энергетики.

Ранее глава Минобороны Армении Сурен Папикян заявлял, что российская сторона остается стратегическим союзником для армянской, обе страны продолжают сотрудничество. При этом Пашинян заявлял, что страна остановила участие в механизмах ОДКБ.