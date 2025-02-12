За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Парламент Армении одобрил старт процесса вступления в Евросоюз
Парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС, поддержав его 63 голосами, заявил спикер Ален Симонян.
Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз, передает ТАСС.
За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата.
Решение парламента открывает путь для дальнейших обсуждений и проработки деталей, необходимых для интеграции страны в ЕС.
Несмотря на положительное решение парламента, процесс вступления в Евросоюз может занять длительное время и потребовать выполнения ряда требований с обеих сторон, включая политические и экономические реформы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стремление Еревана в Европейский союз и подчеркнул выгоды от сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а в Армении заявили об отсутствии намерения покидать ЕАЭС.