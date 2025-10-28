  • Новость часаСВР: Макрон планирует военную интервенцию на Украину
    Как украинцам навязывали русофобию
    Второй МС-21 с двигателями ПД-14 успешно совершил испытательный полет
    Набиуллина заявила о разморозке половины активов российских инвесторов за рубежом
    Венгрия, Словакия и Чехия готовы создать альянс против помощи Украине
    Казахстан задумался о покупке активов «Лукойла»
    Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество
    Набиуллина рассказала о ключевой ставке ЦБ в 2026 году
    В Норвегии назвали место испытания ракеты «Буревестник»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    9 комментариев
    28 октября 2025, 12:20 • Новости дня

    Вассерман прокомментировал создание Маском конкурента «Википедии»

    Вассерман: «Грокипедия» Маска вряд ли сможет избежать пропаганды

    Вассерман прокомментировал создание Маском конкурента «Википедии»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Любые альтернативы полезны, поскольку конкуренция повышает качество любого продукта, однако вряд ли новому проекту, основанному на имитаторе ИИ, удастся избежать пропаганды и субъективности, а также сохранить достоверность в каждом ответе, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя созданную компанией предпринимателя Илона Маска альтернативу «Википедии».

    Компания американского предпринимателя Илона Маска создала сайт Grokipedia с более чем 800 тыс. статей, который, как заявляется, является альтернативой «Википедии». Материалы на нем в основном формируются искусственным интеллектом xAI. Сам Маск заявил, что новый проект «очистит» «Википедию» от пропаганды.

    «Любые альтернативы, как правило, полезны по принципу «на то и щука в море, чтоб карась не дремал». Конкуренция заставляет добиваться улучшения качества. Однако с имитаторами интеллекта дело сейчас обстоит не просто плохо, а очень плохо. А все, что известно на сегодняшний день, именно имитаторы ИИ, а не сам ИИ, поскольку все эти проекты не способны к самостоятельному обучению и сверке результатов своей деятельности с реальностью, существовать без помощи человека», – говорит Вассерман.

    Он объясняет, что по сути все имитаторы искусственного интеллекта опираются на давно привычные системы поиска в интернете, просто «прикручивая» к ним системы построения связного текста из фрагментов найденных страниц. И главная проблема в том, что в интернете неверных сведений больше, чем верных. В результате система, опирающаяся только на результаты поиска, с высокой вероятностью выдает недостоверные тексты.

    В классических поисковых системах, например в Google, используется естественный интеллект в том смысле, что на первое место выводятся страницы, на которые чаще ссылаются другие с теми же ключевыми словами, продолжает собеседник. Идея в том, что если люди чаще ссылаются на какую-то страницу, значит, вероятность ее достоверности выше. К сожалению, это уже не всегда работает, потому что существует система генерации страниц со ссылками в товарных количествах, чтобы искусственно вывести сайт на первое место. Без такой оптимизации информация часто оказывается недостоверной.

    Недостоверны бывают и сведения, проверенные людьми, поскольку люди, во-первых, не всезнающие, а во-вторых, предвзяты, подчеркивает депутат. Например, в «Википедии» почти все модераторы, проверяющие новые сведения на достоверность, принадлежат к тоталитарной секте либералов. Поэтому все, что противоречит воззрениям этой секты, в «Википедии» считается недостоверным.

    «Конечно, я рад, что Маск попытался создать свой вариант «Википедии», но боюсь, что он не до конца представляет себе перечисленные сложности, не говоря уже о многих других, которые я толком не знаю. Пока неясно, чем обернется этот проект. Надо смотреть, что получится в дальнейшем и как он будет развиваться», – рассуждает Вассерман.

    Проблему пропаганды новый проект Маска навряд ли сможет избежать, считает эксперт. А все потому, что ИИ, во-первых, беря свои версии из интернета, будет ориентироваться на мнение большинства, что далеко не всегда достоверно. А во-вторых, мнение в интернете тоже далеко не всегда достоверно.

    «Вообще невозможно быть полностью свободным от каких-либо мнений и предубеждений. Именно поэтому, скажем, тот же Google выдает не одну страницу, а большой список ссылок. Их можно просмотреть, сравнить и обдумать самостоятельно. Результаты поиска – это не бесспорная истина, а лишь опора для самостоятельных размышлений. Всегда и все субъективны: будь то люди или имитаторы, опирающиеся на чужие субъективные мнения. Это неизбежно», – делится депутат.

    Перспективы новой платформы Вассерман оценивать не решился. Он объяснил, что в интернете всегда очень много новых начинаний, и взлетает из них лишь малая часть. Заранее предсказать, какая именно, практически невозможно.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поспорил с чат-ботом Grok по иранской ядерной угрозе, указав на некомпетентность ИИ в данном вопросе.

    27 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, где порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении, сообщают власти ДНР.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Звезда», что украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, передает ТАСС. По его словам, на данном направлении отмечено серьезное продвижение сил России.

    «На красноармейском направлении есть очень серьезное продвижение. Мы вчера слышали, что порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию», – заявил Пушилин.

    Он добавил, что несмотря на имевшиеся у ВСУ запасы боеприпасов и продовольствия, ситуация для украинской группировки усложняется с каждым днем, так как подкрепления не поступают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения спецназа Главного управления разведки Украины прибыли в Красноармейск на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Российская армия в районе железнодорожного вокзала Красноармейска добилась расширения зоны контроля и уничтожила более шестидесяти военных противника.

    Основная территория Красноармейска в ДНР оказалась под контролем российских военных, при этом в городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Комментарии (19)
    27 октября 2025, 20:33 • Новости дня
    Российский дипломат в ООН сделал новое заявление об испытании «Буревестника»

    В МИД указали на соответствие испытания «Буревестника» международным обязательствам

    Российский дипломат в ООН сделал новое заявление об испытании «Буревестника»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракетные испытания «Буревестника» были проведены с соблюдением всех международных соглашений, заявил заместитель руководителя делегации России Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», – указал Воронцов, отвечая на претензии со стороны США, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    В Госдуме заявили о непревзойденной дальности ракеты «Буревестник».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны.

    Комментарии (28)
    27 октября 2025, 21:21 • Видео
    США смирились с мощью Китая

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 18:54 • Новости дня
    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США

    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США по обвинению в похищении детей

    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянам настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при планировании поездок в США, говорится в предупреждении МИД России.

    Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что в последнее время участились случаи задержания россиянок и других граждан России на территории США по абсурдным обвинениям в «похищении» детей.

    «Речь идет о задержании на территории США российских граждан, прежде всего, россиянок по абсурдным обвинениям в похищении несовершеннолетних детей, рожденных в браках с американцами», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что к россиянам, оказавшимся в подобных жизненных обстоятельствах, со стороны американских правоохранителей применяется практика задержаний и выдвигаются обвинения, которые в России считают недопустимыми и не соответствующими реальной ситуации.

    МИД акцентировал, что особенно важно учитывать такие риски для соотечественников, находящихся в браках с гражданами США, а также настоятельно посоветовал воздерживаться от не связанных с необходимостью поездок в эту страну.

    В июне МИД России призвал воздержаться от поездок в Израиль и Иран.

    Комментарии (2)
    27 октября 2025, 14:38 • Новости дня
    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики

    NYT: Эксперт назвал ракету «Буревестник» оружием из области фантастики

    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский специалист по ядерному нераспространению из колледжа Миддлбери Джеффри Льюис прокомментировал сообщение об успешном испытании российской крылатой ракеты «Буревестник».

    По его словам, это «еще одно оружие из области научной фантастики», пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что такие известия должны вызывать обеспокоенность, но не уточнил, среди кого именно.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны.

    Комментарии (26)
    28 октября 2025, 10:06 • Новости дня
    Набиуллина заявила о разморозке половины активов российских инвесторов за рубежом
    Набиуллина заявила о разморозке половины активов российских инвесторов за рубежом
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российским инвесторам удалось вернуть примерно половину ранее замороженных активов, при этом процесс разблокировки продолжается и остается крайне сложным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

    Половина активов российских инвесторов, ранее замороженных за рубежом, уже была разблокирована, передает ТАСС. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

    По словам Набиуллиной, совместно с правительством была проведена большая работа для восстановления прав частных инвесторов.

    «Где-то половина этих активов была разморожена, люди получили примерно половину средств, разными способами. Работа продолжается, она очень сложная, многие вещи зависят не только от нас», – отметила она.

    Глава Банка России подчеркнула, что процесс разблокировки активов продолжается.

    Еврокомиссия рассчитывает добиться поддержки Бельгии по вопросу конфискации российских замороженных активов для предоставления кредитов на Украину до декабря.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.

    В Кремле заявили, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    Комментарии (18)
    27 октября 2025, 22:11 • Новости дня
    В Норвегии назвали место испытания ракеты «Буревестник»

    Reuters: Норвежская разведка заявила о запуске «Буревестника» с Новой Земли

    Tекст: Вера Басилая

    В норвежской разведке заявили, что Россия протестировала межконтинентальную ракету с ядерной установкой на Центральном полигоне архипелага Новая Земля, сообщает Reuters.

    Россия провела испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на архипелаге Новая Земля, сообщил Reuters глава норвежской разведки вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес, передает РБК.

    По данным разведки, испытания прошли 21 октября на Центральном полигоне архипелага, который исторически использовался для ядерных тестов СССР.

    «Мы можем подтвердить, что Россия провела новые испытательные пуски крылатой ракеты большой дальности Skyfall («Буревестник» в кодификации НАТО) на Новой Земле», – заявил Стенсенес.

    Архипелаг Новая Земля в Архангельской области стал местом свыше ста ядерных испытаний, на его долю пришлось 94% мощности всех ядерных взрывов СССР. Там же в 1961 году была испытана «Царь-бомба» – самая мощная в истории ядерная авиабомба с зарядом примерно 58 мегатонн. С момента распада СССР Россия подобных испытаний больше не проводила.

    В МИД России заявили, что ракетные испытания «Буревестника» были проведены с учетом всех международных соглашений.

    Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 21:42 • Новости дня
    «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы
    «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В связи с введением санкций «Лукойл» начал рассмотрение заявок на покупку своих зарубежных активов, обеспечивая бесперебойную работу бизнеса.

    О планах по продаже международных активов сообщила компания «Лукойл» в заявлении, передает ТАСС. Причиной такого решения стало введение рядом стран ограничительных мер против компании и ее дочерних предприятий.

    В компании уточнили: «ПАО «Лукойл» сообщает, что в связи с введением рядом государств ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Рассмотрение заявок от потенциальных покупателей начато».

    Отмечается, что процесс продажи будет происходить в рамках лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) для свертывания международной деятельности группы. Компания допускает возможность обращения за продлением срока действия лицензии, если возникнет потребность обеспечить бесперебойное функционирование иностранных активов.

    В настоящее время «Лукойл» уже начал принимать заявки от потенциальных покупателей на приобретение зарубежных активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные эксперты отмечали, что введение ограничений почти не повлияло на экспорт российской нефти. Власти США подготовили новый пакет санкций, который может коснуться банковского сектора и нефтяной инфраструктуры России.

    После введения санкций США против компании «Лукойл» руководство рассматривает возможность передачи всех акций футбольного клуба «Спартак» другому собственнику.


    Комментарии (23)
    27 октября 2025, 15:28 • Новости дня
    Азербайджан вслед за Грузией решил бойкотировать сессию Евронеста

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Азербайджанские парламентарии отказались участвовать 28-30 октября в сессии Парламентской ассамблеи Евронеста (Парламентская ассамблея Восточного партнерства ЕС) в Ереване, ранее это сделала Грузия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как заявил глава парламентской делегации Азербайджана в Евронесте Таир Миркишили, документы и заявления ЕП «противоречат суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и не поддерживают процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией».

    Комментируя отказ делегаций Грузии и Азербайджана от участия в работе Ассамблеи, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что «это свидетельствует о неверных подходах Европарламента».

    По словам Папуашвили, в сессии примут участие только Армения и Украина, «Грузия же отказалась участвовать в фарсе».

    Он сообщил, что под видом представителей «гражданского общества» на Евронест приглашены радикальные грузинские оппозиционеры, в том числе ранее отказавшиеся от депутатских мандатов.

    Председатель парламента Грузии заявил, что «за изоляционистской политикой стоит европарламентарий из Литвы Раса Юкнявичене, известная своей враждебностью к народу Грузии и сотрудничеством с оппозицией».

    По его словам, Юкнявичене «ведет политику советского образца, и это неудивительно, так как она была соратницей (экс-президента СССР Михаила) Горбачева».

    Ранее стало известно, что парламентская делегация Грузии не примет участие в пленарном заседании Евронеста (Парламентская ассамблея Восточного партнерства ЕС) в Ереване 28-30 октября из-за участия там критикующих Грузию европарламентариев и приглашения представителей НПО, поддерживающих радикальную оппозицию.

    Евронест образован в 2011 году.

    Комментарии (40)
    27 октября 2025, 15:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске

    Минобороны: Сорваны четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске

    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четыре попытки украинских формирований вырваться из окружения на правый берег реки Оскол были пресечены в Купянске, сообщило Минобороны России.

    В результате огневого удара артиллерии и применения беспилотных летательных аппаратов российским силам удалось уничтожить до 50 военнослужащих противника и шесть единиц военной техники, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В числе уничтоженной техники оказались два бронеавтомобиля «Хамви».

    «В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля «Хамви», – говорится в сообщении.

    Ранее около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались укреплять позиции под Купянском, опасаясь уничтожения российскими войсками и неготовности командования.

    Комментарии (3)
    28 октября 2025, 08:12 • Новости дня
    Сервис Маска «Грокипедия» раскрыл исторические предпосылки начала СВО

    Сервис Маска «Грокипедия» раскрыла исторические предпосылки начала СВО

    Сервис Маска «Грокипедия» раскрыл исторические предпосылки начала СВО
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Искусственный интеллект-сервис «Грокипедия» (Grokipedia), созданный компанией xAI Илона Маска, отличается от «Википедии» тем, что освещает исторические предпосылки начала спецоперации на Украине, а также не умалчивает о военных преступлениях со стороны ВСУ.

    Сервис «Грокипедия», разработанный ИИ-компанией xAI Илона Маска, по-иному преподносит материалы о начале спецоперации на Украине, чем широко известная онлайн-энциклопедия «Википедия», передает РИА «Новости».

    Для описания событий редакторы сервиса учитывают глубокий исторический контекст и подробно раскрывают предпосылки конфликта на Украине.

    Так, материал «Грокипедии» о спецоперации начинается с анализа исторических истоков русских и украинцев, упоминая Киевскую Русь и меняющихся владельцев этих территорий за века. При описании событий 2014 года сервис отмечает, что большинство населения Крыма – этнические русские. Причины конфликта поясняются в том числе через провал Минских соглашений, где, как сообщается, «нарушения были с обеих сторон».

    В обобщающем блоке рассказывается о расширении НАТО на восток. В материале приведены слова Владимира Путина, который на Мюнхенской конференции в 2007 году «прямо предупредил, что расширение НАТО игнорирует интересы России». При освещении событий после начала спецоперации в сервисе уделено внимание преступлениям украинских военных – представлена информация об использовании «живого щита», атаках на мирных граждан и обращении с военнопленными, также упоминается принудительная мобилизация в ВСУ.

    В конце сентября Илон Маск заявил о намерении переписать «Википедию», включив в альтернативную энциклопедию медиаисточники, которые сервис «Википедии» игнорирует. Маск считает, что новая энциклопедия станет улучшенной версией и будет размещена в открытом доступе.

    В интернете появился сайт Grokipedia с более чем 800 тыс. статей, которые создала нейросеть компании Илона Маска. Новый ресурс обещает избавить контент от «пропаганды» в отличие от «Википедии».

    Комментарии (7)
    27 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин утвердил новые правила уголовного преследования иностранцев за рубежом
    Путин утвердил новые правила уголовного преследования иностранцев за рубежом
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал документ, который определяет порядок обращения к иностранным властям в случае совершения преступления иностранцем на территории России.

    Закон, подписанный Владимиром Путиным, регулирует порядок взаимодействия России с иностранными государствами при уголовном преследовании подозреваемых или обвиняемых, скрывшихся за пределами страны, передает ТАСС.

    Теперь Генпрокуратура обязана обращаться за уголовным преследованием в иностранные компетентные органы согласно международным договорам либо по принципу взаимности в ходе предварительного следствия.

    Если суд уже начал рассмотрение дела, решение о передаче необходимых материалов Генпрокуратуре для обращения за рубеж принимает сам суд. Поправки также охватывают обратную ситуацию: если подозреваемый скрылся на территории России, уголовное преследование будет вестись на тех же основаниях – исходя из международных договоров или принципа взаимности.

    Ранее в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствовала четкая процедура взаимодействия с зарубежными структурами по этим вопросам. Разъясняется, что нововведения направлены на усиление неотвратимости ответственности для лиц, избежавших расследования, скрываясь за границей.

    Напомним, с 26 октября вступил в силу закон, который ужесточает уголовную ответственность для иностранных агентов. Теперь для привлечения к уголовной ответственности таким лицам достаточно совершить однократное административное нарушение.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Начата проработка железной дороги из России во Вьетнам
    Начата проработка железной дороги из России во Вьетнам
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Вьетнам согласовали шаги по развитию железнодорожной инфраструктуры между двумя государствами через территорию Китая и Монголии для расширения транспортных связей.

    Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, что Россия и Вьетнам работают над вопросом установления железнодорожного сообщения между двумя странами, передает ТАСС.

    Оверчук подчеркнул, что «реализуется идея установления железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и через Монголию. Все это работает на то, чтобы улучшить связанность наших двух стран». Встреча состоялась на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Малайзии.

    Стороны прорабатывают создание маршрута, который соединит Россию и Вьетнам железной дорогой через территории Китая и Монголии, что должно облегчить и ускорить торговлю между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спрос на туры во Вьетнам среди россиян сравнялся с Таиландом в 2025 году. Вячеслав Володин провел встречу с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. Власти России и Вьетнама планируют подписать соглашение о строительстве первой вьетнамской атомной электростанции до конца 2025 года.

    Комментарии (19)
    27 октября 2025, 17:33 • Новости дня
    Ученые указали на странности пролетевшего над Подмосковьем астероида
    Ученые указали на странности пролетевшего над Подмосковьем астероида
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Астрономы зафиксировали длительное наблюдение и необычную фрагментацию объекта, прошедшего над несколькими городами Московской области.

    Как передает РИА Новости, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, проанализировав первичные данные, выявили ряд характеристик, которые не укладываются в стандартные схемы. По предварительным расчетам, скорость объекта составляла приблизительно 20 км/с, что с высокой долей вероятности указывает на его астероидную природу. Однако дальнейший анализ выявил противоречия.

    «Предварительная информация по траектории болида показывает наличие некоторого числа странностей», – констатировали в лаборатории.

    Ключевой аномалией стала исключительная продолжительность видимости явления, которая составила около 25 секунд. Подобная «долгоиграемость» нетипична для природных тел, которые обычно сгорают в атмосфере гораздо быстрее, но вполне характерна для фрагментов космического мусора – отработавших спутников или ступеней ракет. Еще одним аргументом в пользу искусственного происхождения стала наблюдаемая интенсивная фрагментация, когда объект рассыпался на части, что свойственно конструкциям, созданным человеком.

    Для более точного построения траектории ученые использовали видеозапись, сделанную в городе Жуковском, где в кадр, помимо самого болида, попали звезды Вега и Денеб, выступающие в роли астрономических ориентиров. Усредненные расчеты показали, что тело двигалось на высоте от 60 до 100 километров примерно в 450-500 км к северу от Москвы.

    Исследователи также обратили внимание на географию поступивших сообщений. Несмотря на то, что расчетный путь пролегал над такими городами, как Вологда и Череповец, основной массив наблюдений поступил из столицы и ее окрестностей. Кроме того, практически отсутствуют свидетельства от наблюдателей, которые находились бы прямо под траекторией (в зените), что также вызывает вопросы.

    В качестве гипотезы, объясняющей эти нестыковки, ученые рассматривают сценарий, при котором объект мог двигаться на значительно большей высоте – 400-500 км. В таком случае, чтобы объяснить наблюдаемую картину, ему потребовалось бы обладать экстремально высокой скоростью. На данный момент происхождение и природа космического гостя остаются загадкой, требующей дальнейшего тщательного изучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители сразу нескольких городов Московской области утром в понедельник заметили необычный светящийся объект. НАСА подтвердило, что у Земли теперь две луны и это продлится как минимум до 2083 года. Астрономы проинформировали, что комета C/2025 A6 Lemmon в третьей декаде октября приблизится к Земле на 89 млн километров.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 17:18 • Новости дня
    Каток в Красноярске оценил выбитые зубы и шрам ребенка в 300 рублей
    Каток в Красноярске оценил выбитые зубы и шрам ребенка в 300 рублей
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Красноярский каток предложил пострадавшему ребенку и его семье компенсацию в размере 300 рублей после того, как из-за падения фан-барьера девочка осталась без двух постоянных зубов и получила шрам на лице.

    Инцидент произошел, когда в результате удара другого посетителя о плохо закрепленный фан-барьер металлическая конструкция упала и травмировала девочку, передает Ura.Ru. Ребенок получил сильный разрыв губы и выбиты два передних постоянных зуба, которые пришлось восстанавливать в частной стоматологии. Сумма затрат на лечение составила 27,2 тыс. рублей, а на лице остался шрам, который еще предстоит лечить.

    По совету администрации парка, где находится каток, мать направила заявление на выплату компенсации в страховую компанию «Югория». Однако компания оценила ущерб только в 300 рублей. Не согласившись, женщина обратилась в Роспотребнадзор, который подал иск в суд.

    По итогам судебного разбирательства с администрации ледового катка взыскали 190,8 тыс. рублей. В сумму вошли расходы на стоматологические услуги, компенсация морального вреда, а также штраф, назначенный по итогам иска.

    Ранее семья из России потребовала компенсации после удара током в Турции.

    Комментарии (16)
    27 октября 2025, 14:25 • Новости дня
    Уровень воды в Белгородском водохранилище после ударов ВСУ по плотине снизился на метр
    Уровень воды в Белгородском водохранилище после ударов ВСУ по плотине снизился на метр
    @ Jonas Walzberg/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Белгородском водохранилище после ударов ВСУ уровень воды опустился на метр, проводятся срочные восстановительные работы и объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов.

    Уровень воды в Белгородском водохранилище снизился на один метр после ударов ВСУ по плотине, передает ТАСС.

    Сообщается, что был поврежден донный водовыпуск и нарушена герметичность обоих сегментных затворов плотины, что привело к снижению уровня воды. На сооружении объявлен режим «Чрезвычайная ситуация» объектового уровня, уже утвержден план восстановления.

    Для стабилизации ситуации специалисты засыпают подводящий канал к бетонной водосливной плотине со стороны поврежденного затвора, чтобы не допустить дальнейшего спада уровня воды ниже водозаборных сооружений Белгородской ТЭЦ и подтопления территорий ниже по течению. В работах задействовано всего 30 человек, пять самосвалов, два погрузчика и трактор. Центррегионводхоз сообщает, что ситуация находится под круглосуточным контролем центрального аппарата Росводресурсов.

    Дамба водохранилища пострадала в результате ракетных ударов ВСУ. «Ее разрушение при повторном ударе ВСУ может подтопить жилье порядка 1000 человек», – заявили в силовых структурах. Жителям в зоне риска подтопления предложено выехать в пункты временного размещения. В силовых структурах отмечают, что ВСУ, атакуя дамбу в Белгородской области, целенаправленно пытаются создать техногенную катастрофу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины обстреляли плотину Белгородского водохранилища, в результате чего сооружение получило повреждения.

    Часть приусадебных участков оказалась затоплена, однако жилые дома не пострадали.

    Ситуация остается под контролем, подчеркнул глава региона Вячеслав Гладков.

    Комментарии (5)
