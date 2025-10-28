Вассерман прокомментировал создание Маском конкурента «Википедии»

Вассерман: «Грокипедия» Маска вряд ли сможет избежать пропаганды

Tекст: Татьяна Косолапова

Компания американского предпринимателя Илона Маска создала сайт Grokipedia с более чем 800 тыс. статей, который, как заявляется, является альтернативой «Википедии». Материалы на нем в основном формируются искусственным интеллектом xAI. Сам Маск заявил, что новый проект «очистит» «Википедию» от пропаганды.



«Любые альтернативы, как правило, полезны по принципу «на то и щука в море, чтоб карась не дремал». Конкуренция заставляет добиваться улучшения качества. Однако с имитаторами интеллекта дело сейчас обстоит не просто плохо, а очень плохо. А все, что известно на сегодняшний день, именно имитаторы ИИ, а не сам ИИ, поскольку все эти проекты не способны к самостоятельному обучению и сверке результатов своей деятельности с реальностью, существовать без помощи человека», – говорит Вассерман.

Он объясняет, что по сути все имитаторы искусственного интеллекта опираются на давно привычные системы поиска в интернете, просто «прикручивая» к ним системы построения связного текста из фрагментов найденных страниц. И главная проблема в том, что в интернете неверных сведений больше, чем верных. В результате система, опирающаяся только на результаты поиска, с высокой вероятностью выдает недостоверные тексты.

В классических поисковых системах, например в Google, используется естественный интеллект в том смысле, что на первое место выводятся страницы, на которые чаще ссылаются другие с теми же ключевыми словами, продолжает собеседник. Идея в том, что если люди чаще ссылаются на какую-то страницу, значит, вероятность ее достоверности выше. К сожалению, это уже не всегда работает, потому что существует система генерации страниц со ссылками в товарных количествах, чтобы искусственно вывести сайт на первое место. Без такой оптимизации информация часто оказывается недостоверной.

Недостоверны бывают и сведения, проверенные людьми, поскольку люди, во-первых, не всезнающие, а во-вторых, предвзяты, подчеркивает депутат. Например, в «Википедии» почти все модераторы, проверяющие новые сведения на достоверность, принадлежат к тоталитарной секте либералов. Поэтому все, что противоречит воззрениям этой секты, в «Википедии» считается недостоверным.

«Конечно, я рад, что Маск попытался создать свой вариант «Википедии», но боюсь, что он не до конца представляет себе перечисленные сложности, не говоря уже о многих других, которые я толком не знаю. Пока неясно, чем обернется этот проект. Надо смотреть, что получится в дальнейшем и как он будет развиваться», – рассуждает Вассерман.

Проблему пропаганды новый проект Маска навряд ли сможет избежать, считает эксперт. А все потому, что ИИ, во-первых, беря свои версии из интернета, будет ориентироваться на мнение большинства, что далеко не всегда достоверно. А во-вторых, мнение в интернете тоже далеко не всегда достоверно.

«Вообще невозможно быть полностью свободным от каких-либо мнений и предубеждений. Именно поэтому, скажем, тот же Google выдает не одну страницу, а большой список ссылок. Их можно просмотреть, сравнить и обдумать самостоятельно. Результаты поиска – это не бесспорная истина, а лишь опора для самостоятельных размышлений. Всегда и все субъективны: будь то люди или имитаторы, опирающиеся на чужие субъективные мнения. Это неизбежно», – делится депутат.

Перспективы новой платформы Вассерман оценивать не решился. Он объяснил, что в интернете всегда очень много новых начинаний, и взлетает из них лишь малая часть. Заранее предсказать, какая именно, практически невозможно.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поспорил с чат-ботом Grok по иранской ядерной угрозе, указав на некомпетентность ИИ в данном вопросе.