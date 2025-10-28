NYT сообщила о запуске Маском конкурента «Википедии» – Grokipedia

Tекст: Ирма Каплан

Сайт Grokipedia был представлен Илоном Маском в понедельник. Платформа позиционирует себя как альтернатива «Википедии», основной объем статей формируется искусственным интеллектом xAI, принадлежащим Маску, пишет New York Times (NYT).

«Новый проект Grokipedia, как заявил Маск в публикации на своей странице в социальной сети X, «очистит» «Википедию» от пропаганды», – пишет газета.

На момент запуска в базе платформы было более 800 тыс. статей, в то время как у «Википедии» около восьми млн созданных вручную статей.

В первые часы после запуска ресурс был временно недоступен из-за наплыва пользователей. Среди статей присутствуют заметки не только о Маске и его проектах, но и о его конкурентах, таких как OpenAI, а также политиках, включая президента США Дональда Трампа и кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

Критика в адрес «Википедии» со стороны Маска и его сторонников связана с обвинениями в предвзятости и игнорировании консервативных источников и точек зрения. Маск ранее призывал отказаться от донатов на развитие «Википедии».

«Поскольку «Википедия» считает пропаганду традиционных СМИ «достоверным» источником, она, естественно, становится просто продолжением пропаганды традиционных СМИ!» – написал Маск в январе.

В числе инвесторов Grokipedia – Дэвид Сакс, отвечавший за развитие искусственного интеллекта в администрации Трампа. Он выразил надежду, что конкуренция вынудит «Википедию» пересмотреть отношение к консервативным площадкам.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аналитический центр Heritage Foundation заявлял о намерении использовать технологии распознавания лиц и базы данных для выявления и воздействия на редакторов «Википедии», обвиняемых в антисемитизме. В апреле ранее основатель «Википедии» Джимми Уэйлс задумывался о привлечении нейросети к написанию статей.

Основатель «Википедии» Ларри Сэнгер в октябре рассказал о вмешательстве сотрудников американской разведки в материалы интернет-энциклопедии, подчеркнув появление правок с ведомственных IP-адресов.