Основатель «Википедии» задумался о привлечении нейросети к написанию статей

Основатель «Википедии» захотел привлечь нейросеть ChatGPT к написанию статей

Нейросеть ChatGPT за год могла бы увеличить в три раза количество статей на «Википедии», считает основатель интернет-энциклопедии Джимми Уэйлс, об этом он заявил изданию Evening Standard.

Расходы на ChatGPT за год составят всего 1,3 тыс. долларов, отмечает он.

При этом Уэйлс заявляет, что ему известно о проблемах с ИИ, в том числе о том, что нейросеть может давать недостоверную информацию, передает «Коммерсант».

Он предлагает использовать нейросеть для поиска противоречий в статьях «Википедии», а также для сравнения информации в них.

Кроме того, по мнению Уэйлса, с помощью ChatGPT можно искать пустующие страницы и писать к ним текст на основе информации из интернета. Основатель энциклопедии опасается, что если не исправить возможные ошибки в статях вовремя, это может подорвать доверие к «Википедии». Ошибки будут мешать как пользователям, так и обучающимся на данных «Википедии» другим ИИ.

Ранее медиакомпания Reach, издающая газету Daily Mirror, начала тестирование чат-бота ChatGPT на предмет написания прогнозов погоды и новостей об автомобильных пробках.