Дробницкий назвал цели Маска при создании конкурента «Википедии»

Американист Дробницкий: Маск объявит запуск Grokipedia победой над либералами

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«У Маска может быть сразу несколько причин для запуска Grokipedia. Во-первых, он испытывает некоторую фрустрацию после отставки с поста главы департамента эффективности правительства, а также на фоне разбирательств с акционерами Tesla, профсоюзами и корпоративными наблюдателями. Судя по всему, новый проект нужен ему для самоутверждения и возвращения статуса успешного деятеля», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

«Во-вторых, не исключено, что у миллиардера появились какие-то личные политические амбиции, большие, чем ранее. Тогда Grokipedia должна стать одним из информационных фундаментов для их реализации. Кроме того, объявленная альтернатива «Википедии» нужна Маску, чтобы заявить пусть и о небольшой, но все-таки победе над либералами», – предположил собеседник.

«Впрочем, у таких планов Маска есть несколько больших «но». В последнее время бизнесмен показывает не слишком системный подход к своим проектам. В ближайшее время он сам может потерять интерес к Grokipedia и забыть о ней, вернувшись к космическим программам», – спрогнозировал аналитик.

«Во-вторых, «Википедия» – это не просто сайт, а, по сути, отражение двадцатилетней мировой повестки, пусть и с либеральным уклоном в ряде разделов. И одним, что называется, кавалерийским наскоком не получится создать ей альтернативу, даже вложив несколько миллиардов и привлекая венчурных инвесторов», – заметил он.

Ранее стало известно, что Илон Маск запустил сайт Grokipedia – онлайн-энциклопедию, работающую на основе чат-бота Grok, созданного стартапом xAI и обученного работе с данными в режиме реального времени. Новый ресурс пока работает в версии v0.1 и содержит около 900 тыс. статей – примерно в десять раз меньше Wikipedia, пишет NBC News.

По словам Маска, Grokipedia «чрезвычайно важна для цивилизации» и станет необходимым шагом на пути к «пониманию Вселенной». Одним из главных идейных вдохновителей и инвесторов нового проекта является Дэвид Сакс – спецпредставитель президента США по искусственному интеллекту и криптовалютам, соучредитель фонда Craft Ventures.

Миллиардер представляет Grokipedia как «правдивую и независимую» альтернативу «Википедии», которую он критикует за «редакционную предвзятость», игнорирование консервативных источников информации и точек зрения и политизированность. Также он осуждает онлайн энциклопедию за ссылки на такие новостные издания, как The New York Times и NPR.

В целом, последние несколько лет Маск обвинял «Википедию» в поддержке либеральных взглядов, а в январе нынешнего года призвал сторонников «прекратить финансирование ресурса до тех пор, пока не восстановится баланс». Посвященную ему самому страницу на сайте он назвал «зоной военных действий с миллиардом правок».