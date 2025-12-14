Bloomberg: Мелони заявила об усилении европейской обороны на фоне шагов США

Tекст: Ольга Иванова

Новая стратегия национальной безопасности США, которую представил президент Дональд Трамп, стала «будильником для Европы», заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони на партийном мероприятии в Риме, передает Bloomberg. По ее словам, Европе придется приспособиться к новым условиям – теперь США намерены «отойти от старого континента» и хотят, чтобы европейцы сами заботились о своей безопасности.

Мелони подчеркнула: «Мы хотим Италию, которая верна своим партнерам, но не подчиняется никому». Премьер напомнила, что Рим был солидарен с Киевом «с первого дня» – «и мы будем продолжать это делать, прежде всего для защиты национального интереса и безопасности». Глава правительства призвала не воспринимать Европу как «бесполезного тяжеловеса», подчеркнув, что «Европа – это живая цивилизация, которая не просит разрешения на существование, даже у тех, кто ею управляет».

Мелони также отметила, что США «яснее, чем предшественники, заявили о намерении дистанцироваться от Европы», и добавила: «Мы делегировали нашу безопасность США 80 лет, притворяясь, что этот день не наступит и что это было бесплатно. Сегодня Европа должна взять ответственность на себя». По словам премьера, свобода всегда имеет цену: «Мы всегда предпочитали дорогую свободу еще более дорогому, но только кажущемуся удобным, подчинению».

Глава правительства заверила, что ее коалиция, несмотря на внутренние разногласия по вопросу помощи Украине, останется у власти до конца срока полномочий. Она отметила, что, несмотря на ожидания оппозиции, внутренние споры призваны укрепить единство коалиции, а не привести к ее распаду.

Мелони также пообещала продолжить реформу, усиливающую полномочия главы правительства, и призвала граждан сосредоточиться на сути предстоящего референдума по реформе судебной системы. Она напомнила, что аналогичный плебисцит стоил поста премьер-министра Маттео Ренци в 2016 году.Ранее Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач.

