Столичный департамент природопользования объяснил высокую активность бобров

Tекст: Дмитрий Зубарев

В конце осени бобры начинают делать запасы корма и укреплять свои хатки и норы до полного замерзания водоемов, передает РИА «Новости». Ранее местные жители стали чаще замечать животных и следы их присутствия рядом с реками Яузой и Сетунью.

В ведомстве отметили, что при строительстве жилища животные располагают ветки и стволы деревьев так, чтобы зимой можно было безопасно доставать пищу из-подо льда.

Специалисты напомнили об отсутствии у бобров зимней спячки. В холодное время года они ведут малоподвижный образ жизни внутри жилища или перемещаются подо льдом к своим подводным кладовым. Высокая внешняя активность грызунов полностью прекратится после того, как вода покроется прочным льдом, и они потеряют возможность валить деревья на поверхности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу большие синицы, полевые воробьи, снегири, ястребы-тетеревятники и другие виды птиц остались на зимовку в Москве.

Ранее руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Юлия Урожаева сообщила о постепенном сокращении депрессивного «серого сезона» в Москве из-за климатических изменений.

Также департамент призвал жителей столицы не подкармливать и не гладить обитающих в лесопарках диких животных перед зимней спячкой.