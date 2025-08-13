Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.2 комментария
Прокуратура Польши обвинила шесть человек в диверсиях и поджогах
Польские власти передали в суд обвинительное заключение по делу о диверсиях, в котором фигурируют поляки и белорусы, подозреваемые в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.
Обвинительный акт против трех граждан Польши и трех граждан Белоруссии, подозреваемых в создании организованной преступной группы и осуществлении диверсий на территории страны, был направлен в Окружной суд во Вроцлаве, передает ТАСС.
Прокуратура Польши утверждает, что группа совершала поджоги с использованием «коктейлей Молотова» в различных городах, включая Гдыню, Гданьск и Марки под Варшавой, по заказу иностранной спецслужбы.
В частности, следствие вменяет обвиняемым поджог ресторана в Гдыне в июне 2023 года, попытку поджога склада в Гданьске в марте 2024 года и поджог склада с поддонами в Марках в июне 2024 года. Известно, что двое обвиняемых – Степан К. и Давид П. – отрицают свою вину.
Прокуратура уточняет, что один из фигурантов, Степан К., также проходит подозреваемым по делу о поджоге строительного супермаркета под Варшавой, якобы совершенном по заказу российских спецслужб. В обвинительном заключении также фигурируют эпизоды, связанные с торговлей оружием и оборотом наркотиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше распустили комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии на безопасность страны. Власти задержали 32 человека по подозрению в шпионаже на Россию. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил о причастности российских спецслужб к поджогу крупнейшего торгового центра в Варшаве.