Прокуратура Польши обвинила шесть человек в диверсиях и поджогах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Обвинительный акт против трех граждан Польши и трех граждан Белоруссии, подозреваемых в создании организованной преступной группы и осуществлении диверсий на территории страны, был направлен в Окружной суд во Вроцлаве, передает ТАСС.

Прокуратура Польши утверждает, что группа совершала поджоги с использованием «коктейлей Молотова» в различных городах, включая Гдыню, Гданьск и Марки под Варшавой, по заказу иностранной спецслужбы.

В частности, следствие вменяет обвиняемым поджог ресторана в Гдыне в июне 2023 года, попытку поджога склада в Гданьске в марте 2024 года и поджог склада с поддонами в Марках в июне 2024 года. Известно, что двое обвиняемых – Степан К. и Давид П. – отрицают свою вину.

Прокуратура уточняет, что один из фигурантов, Степан К., также проходит подозреваемым по делу о поджоге строительного супермаркета под Варшавой, якобы совершенном по заказу российских спецслужб. В обвинительном заключении также фигурируют эпизоды, связанные с торговлей оружием и оборотом наркотиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше распустили комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии на безопасность страны. Власти задержали 32 человека по подозрению в шпионаже на Россию. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил о причастности российских спецслужб к поджогу крупнейшего торгового центра в Варшаве.