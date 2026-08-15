Репутация Женевы как рая для богачей оказалась под угрозой

FT: Вооруженные налеты лишили Женеву статуса рая для миллионеров

Tекст: Мария Иванова

Репутация Женевы и прилегающих районов как идеального места для жизни сверхбогатых людей оказалась под угрозой из-за участившихся случаев вооруженных ограблений, передает ТАСС.

Преступные группировки все чаще совершают налеты на виллы, причем зачастую в присутствии самих хозяев.

По информации женевской полиции, в 2025 году в кантоне зафиксировали 18 подобных преступлений. Злоумышленники проникали в жилища, угрожали владельцам оружием и заставляли их открывать сейфы. После этого грабители скрывались на территории соседней Франции. Это на три случая больше показателя 2024 года, хотя общее количество ограблений в регионе снизилось на 20%.

Следствие полагает, что семь прошлогодних нападений организовали банды с юга Франции. Сейчас в материалах дел фигурируют четверо сербских и семеро французских граждан. Жертвами преступников становятся известные люди, включая банкиров и топ-менеджеров. В мае был ограблен дом четырехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Алена Проста в коммуне Ньон.

Грабители тщательно планируют свои действия. Они активно изучают жизнь будущих жертв через соцсети, где богачи часто публикуют информацию о своем имуществе, распорядке дня, дорогих часах и ювелирных украшениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе злоумышленники ограбили высокопоставленного китайского чиновника в Париже.

В мае преступники похитили более 20 элитных автомобилей со сверхзащищенной парковки возле Эйфелевой башни.

В прошлом году воры вынесли из коттеджа саудовского шейха на Рублевке драгоценности на 30 млн рублей.