Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Репутация Женевы как рая для богачей оказалась под угрозой
FT: Вооруженные налеты лишили Женеву статуса рая для миллионеров
Рост числа дерзких вооруженных нападений на дома состоятельных граждан поставил под удар статус швейцарского региона как безопасного убежища для миллионеров.
Репутация Женевы и прилегающих районов как идеального места для жизни сверхбогатых людей оказалась под угрозой из-за участившихся случаев вооруженных ограблений, передает ТАСС.
Преступные группировки все чаще совершают налеты на виллы, причем зачастую в присутствии самих хозяев.
По информации женевской полиции, в 2025 году в кантоне зафиксировали 18 подобных преступлений. Злоумышленники проникали в жилища, угрожали владельцам оружием и заставляли их открывать сейфы. После этого грабители скрывались на территории соседней Франции. Это на три случая больше показателя 2024 года, хотя общее количество ограблений в регионе снизилось на 20%.
Следствие полагает, что семь прошлогодних нападений организовали банды с юга Франции. Сейчас в материалах дел фигурируют четверо сербских и семеро французских граждан. Жертвами преступников становятся известные люди, включая банкиров и топ-менеджеров. В мае был ограблен дом четырехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Алена Проста в коммуне Ньон.
Грабители тщательно планируют свои действия. Они активно изучают жизнь будущих жертв через соцсети, где богачи часто публикуют информацию о своем имуществе, распорядке дня, дорогих часах и ювелирных украшениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе злоумышленники ограбили высокопоставленного китайского чиновника в Париже.
В мае преступники похитили более 20 элитных автомобилей со сверхзащищенной парковки возле Эйфелевой башни.
В прошлом году воры вынесли из коттеджа саудовского шейха на Рублевке драгоценности на 30 млн рублей.