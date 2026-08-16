  • Новость часаКомандующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто создал неожиданный рост ВВП России
    Кобяков назвал условия возвращения западного бизнеса в Россию
    Крупнейший на Украине металлургический комбинат частично остановил производство
    ФАБ-500 уничтожили пункт управления БПЛА в Доброполье
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    Эксперт объяснил значение взятия Кудиевки в 20 км от Харькова
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    В Одессе загорелся логистический центр после серии взрывов
    Макрон подвергся критике из-за отдыха во время пожаров
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    5 комментариев
    16 августа 2026, 14:13 • Новости дня

    Россия в июне увеличила поставки рыбы в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объем поставок рыбы из России в Евросоюз в июне вырос в 1,7 раза и составил 74,9 млн евро, что стало максимумом с ноября 2024 года, сообщают данные Евростата.

    В годовом выражении стоимость экспорта увеличилась на 22%, передает РИА «Новости».

    Крупнейшими покупателями внутри ЕС стали Германия с закупками на 42,3 млн евро, Франция на 14,4 млн, Нидерланды на 8,4 млн, Польша на 4,4 млн и Дания на 2,6 млн евро. Основную часть экспорта составили филе и мясо рыбы на 60,6 млн евро, что в 1,8 раза больше майских показателей.

    Евросоюз также закупал российскую мороженую рыбу, в основном треску, на 10,8 млн евро, что на 7% больше. Поставки приготовленной рыбы достигли 3,2 млн евро, увеличившись в 2,3 раза. Объем охлажденной камбалы и другой охлажденной рыбы поднялся до 361 тыс. евро против 16 тыс. в мае. При этом по итогам первого полугодия общий импорт рыбы из России в ЕС снизился на 8%, до 352,2 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае объем закупок рыбы из России странами Евросоюза снизился до 44,4 млн евро и обновил минимум с начала 2024 года.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас подтвердила полный отказ Евросоюза от ограничений на поставки российской рыбы в двадцать первом пакете санкций.

    В Германии 17% импорта рыбы приходится на российскую продукцию на фоне обсуждения новых санкций ЕС против рыбной отрасли.

    16 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине

    Эксперт Джерелиевский: Европа будет наращивать поставки дальних дронов ВСУ вместо ракет

    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    @ Martin Pedaja/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Беспилотники значительно дешевле и проще в производстве, нежели крылатые ракеты. Кроме того, они менее заметны для систем ПВО. Поэтому Европа будет делать упор именно на этот тип вооружения при подготовке военных поставок для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Украина использует британские БПЛА для ударов по России.

    «В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше», – сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

    По его словам, эта тенденция легко объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты»: «Во всяком случае, в этом уверены европейцы».

    Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые снаряды, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны ракеты на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

    Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

    На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем, БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

    Делая вывод, Джерелиевский отметил – Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в тоже время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

    «Я бы этот мирный план априори ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

    Ранее британская The Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ сообщила, что Украина начала применять британские дроны для ударов по России. Отмечается, что такие аппараты используются уже около полугода.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Напомним, в июне минобороны Британии анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы.

    Комментарии (2)
    16 августа 2026, 02:43 • Новости дня
    Эксперт Балынин назвал условия получения пенсии выше 30 тыс. рублей

    Медианная зарплата и большой стаж гарантируют высокую пенсию

    Tекст: Катерина Туманова

    Граждане с солидным трудовым стажем и медианной зарплатой смогут рассчитывать на существенные ежемесячные выплаты по достижении пенсионного возраста, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

    «При формировании 2,961-3,182 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент или пенсионный балл – прим. ВЗГЛЯД) в зависимости от страхового стажа с учетом актуальных для 2026-го года стоимости одного ИПК и размера фиксированной выплаты размер пенсии получается равным: 25 лет – 21 188,85 рублей – 22 054,95 рублей; 30 лет – 23 509,68 рублей – 24 549,00 рублей; 33 года – 24 902,18 рублей – 26 045,43 рублей; 35 лет – 25 830,51 рублей – 27 043,05 рублей; 37 лет – 26 758,85 рублей – 28 040,67 рублей; 42 года – 29 079,68 рублей – 30 534,72 рублей», – рассказал Балынин ТАСС.

    Специалист добавил, что за последние пять лет медианная зарплата выросла на 85%, увеличившись с 35 370 рублей до 65 307 рублей. По итогам 2026 года показатель может достигнуть уровня 73,5-79 тыс. рублей.

    При доходе в 73,5 тыс. рублей в 2026 году у сотрудника сформируется 2,961 ИПК, а при заработке в 79 тыс. рублей – 3,182 ИПК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд объявил о росте пенсий по старости и инвалидности в ряде случаев. Назван размер зарплаты для работающих пенсионеров для прибавки к пенсии. Эксперт рассказала о скрытом пенсионном потолке в России.

    Комментарии (27)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    16 августа 2026, 06:48 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона летели 600 БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «В период со вчерашнего вечера по 6.30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы», – написал он.

    С 3 утра в воскресенье до 6.00 силы ПВО уничтожили 132 дрона, о которых в своем Max-канале сообщал мэр. Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов. Три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.


    Комментарии (3)
    16 августа 2026, 07:10 • Новости дня
    Первый за полтора года самолет из Дамаска приземлился в Москве

    Первый за 1,5 года самолет из Дамаска приземлился в Москве

    Первый за полтора года самолет из Дамаска приземлился в Москве
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном аэропорту Шереметьево впервые за 1,5 года совершил посадку лайнер авиакомпании Syrian Airlines, прибывший из сирийской столицы Дамаска.

    Борт Syrian Airlines. приземлился в Москве рано утром, передает ТАСС.

    «Самолет прибыл в 06.44 мск», – сообщили в аэропорту.

    Пассажирам предстоит пройти стандартные послеполетные процедуры и получить багаж в терминале С. Примерно через час воздушное судно отправится в обратный рейс.

    По данным источника в ближневосточных авиадиспетчерских службах, маршрут лайнера пролегал через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана.

    Ранее сообщалось, что Дамаск возобновил прямое авиасообщение с Москвой с 16 августа.Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года власти Сирии

    выразили желание возобновить деятельность культурного центра. Представители России и Сирии

    обсудили открытие Русского дома в Дамаске. Россия и Сирия

    подписали   меморандум о будущем российских военных баз.

    Комментарии (3)
    15 августа 2026, 19:59 • Новости дня
    В Белоруссии рассказали о судьбе брошенных литовских фур

    Адвокат Меткина сообщила о сохранении прав собственности на литовские фуры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Истечение сроков спецхранения оставленных на границе с Белоруссией грузовиков не лишает иностранных владельцев законного права собственности на этот коммерческий транспорт, заявляют юристы.

    Около 100 задержанных автомобилей из Литвы, в основном полуприцепов, до сих пор остаются на территории Белоруссии. Специалист по международному праву Елизавета Меткина рассказала РИА «Новости», что машины могут остаться у нынешних хозяев.

    «По истечении срока хранения право собственности на автомобили автоматически не прекращается. Если владельцы их не заберут, дальнейшая судьба транспорта должна решаться в установленном белорусским законодательством порядке», – подчеркнула юрист.

    Она добавила, что обращение техники в доход государства допускается исключительно при наличии законных оснований и соблюдении строгих процедур. По словам эксперта, даже превышение расходов на стоянку над стоимостью машины не делает государство ее автоматическим собственником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил выезд грузовых автомобилей с литовскими номерами.

    До этого Минск заявлял о скоплении на территории страны более 1,8 тыс.литовских фур.

    Ранее министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста представителю белорусского посольства из-за застрявших машин.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 00:27 • Новости дня
    ВC России с июля поразили более 130 судов украинских сил
    ВC России с июля поразили более 130 судов украинских сил
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала июля российские военные нанесли удары по более чем 130 морским судам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из подсчетов на базе данных Минобороны России.

    Вооруженные силы России с июля поразили свыше 130 судов в акватории Черного моря и украинских портах, передает ТАСС со ссылкой на подсчеты данных Министерства обороны.

    Среди уничтоженных целей оказались сухогрузы и сопровождавшие их патрульные катера.

    За июль российские войска нанесли удары по более чем 80 судам.

    В период с 1 по 7 августа были поражены 34 морских судна, включая 31 сухогруз и три буксира.

    С 8 по 15 августа Минобороны доложило о поражении 16 судов. В этот список вошли один танкер, семь сухогрузов, два буксира и шесть патрульных катеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ. Черноморский флот за сутки уничтожил восемь украинских безэкипажных катеров.  Российские войска поразили три сухогруза с вооружением для ВСУ.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 06:03 • Новости дня
    В районе МКАД от дронов ВСУ пострадали три человека

    Три человека в районе МКАД пострадали от дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО отражают атаку дронов на Москву, более сотни БПЛА было уничтожено на подлете к городу, однако три человека в районе МКАД пострадали, медики оказывают им помощь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили ещё девять беспилотников, атаковавших Москву. Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщал о 105 сбитых на подлете к Москве дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 04:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня.

    «Уничтожены ещё девять вражеских беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале в 4.45.

    До этого сообщалось, что число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 85 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.


    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 22:28 • Новости дня
    Рома Зверь объявил об уходе группы «Звери» в творческий отпуск
    Рома Зверь объявил об уходе группы «Звери» в творческий отпуск
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) сообщил о прекращении выпуска новых песен коллективом и уходе группы в творческий отпуск на два года.

    Группа «Звери» берет паузу в концертной деятельности, также коллектив не будет выпускать новые пластинки. Выступление в «Лужниках» в субботу будет последним крупным шоу коллектива перед длительным перерывом, передает РИА Новости.

    «Дискография группы «Звери» официально завершена. Последний альбом вышел в 2024 году, и называется он «Фолк». Хочу сказать всем спасибо – всем, кто принимал участие в записи, всем музыкантам, звукорежиссерам и, конечно, публике. Спасибо вам большое!» – заявил со сцены Роман Билык.

    Артист пообещал поклонникам обязательно вернуться к гастролям через один или два года и пояснил, что музыкантам потребовалась небольшая передышка.

    «Мы возьмем небольшую паузу в концертной деятельности - так что мы увидимся не через год, может быть, через два. Но мы обязательно вернемся с гастролями, я вам обещаю. Просто всем, даже «Зверям», нужна небольшая пауза и передышка. Спасибо большое, друзья!» - добавил фронтмен группы.

    Коллектив «Звери» был основан в 2000 году. За время существования музыканты выпустили девять полноформатных альбомов и шесть мини-альбомов, а последней пластинкой стал концертный релиз «Лужники-2024». Группа девять раз признавалась лучшей по версии телеканала «Муз-ТВ» и получала награды MTV Europe Music Awards.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Звери» в 2020 году записали песню о карантине. Рома Зверь в 2019 году получил премию «Ника» за роль Майка Науменко.

    Комментарии (12658)
    15 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для ВСУ

    Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Турецкие власти заявили, что не располагают данными относительно планов передачи внушительного арсенала американских вооружений украинской армии.

    Официальная Анкара пока не может прокомментировать ситуацию вокруг возможных поставок вооружений Киеву. «У нас нет информации по этому вопросу», – ответили журналистам РИА «Новости» в администрации президента Турции. От дополнительных пояснений касательно позиции государства представители ведомства отказались.

    Ранее МИД сообщил об обнародованных американским конгрессом планах и затребовал объяснений у США и Турции. Речь идет о передаче украинской стороне крупной партии американского вооружения, которое сейчас находится на турецкой территории.

    Согласно опубликованным документам, планируется отправка 12 установок реактивных систем залпового огня и более 2,5 тыс. кассетных боеприпасов к ним. Кроме того, арсенал включает 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 миллиметра, а также 70 ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за информации о передаче вооружений Киеву.

    Ранее Госдепартамент США уведомил конгресс о возможной отправке на Украину турецких ракет ATACMS. Позже власти Турции опровергли данные о планах транзита американских военных систем через свою территорию.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 07:47 • Новости дня
    «Северяне» узнали о брошенных «на убой» за Уланово закарпатских венграх

    ВС России узнали о посланных «на убой» за Уланово закарпатских венграх

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки по ключевым направлениям и выяснили, что командование ВСУ отправляет на убой в Сумскую область этнических венгров.

    Российские бойцы сообщили, что в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и в районе Вольной Слободы на Сумском направлении. А также узнали, что для удержания Уланово ВСУ перебросили несколько боевых групп, укомплектованных этническими венграми.

    «Родственники солдат ВСУ сообщают, что несколько недель назад сотрудники ТЦК провели массовое задержание мужчин в приграничном селе Яноши (Закарпатская область), откуда всё мужское население без БЗВП отправили на убой в Сумскую область», – рассказали они неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 500 метров, при том что стрелковые бои продолжаются в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    На Харьковском направлении бойцы «Севера» узнали, что помощница почётного консула Азербайджана в Харькове Виталия Рекуненко заявила о прибытии в город группы азербайджанских наёмников для доукомплектования 13-й бригады Национальной гвардии Украины.

    «Характерно, что это неофициальное дипломатическое представительство Баку в Харькове систематически поставляет ВСУ товары двойного назначения, а почётный консул Афган Салманов фактически стал главным агентом Украины по вербовке наёмников в Азербайджане», – сообщили в канале «Северян».

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения родвинулись на восьми участках до 300 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, а также в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики ведут стрелковые бои в районе села Ольховатка и западнее Устиновки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» нашли заминированные тела военных ВСУ с обезображенными лицами. Бойцы «Севера» узнали, что менее 15 солдат ВСУ старше 55 лет погибли при боевом слаживании. Марочко сообщил о зачистке харьковской Ольховатки российскими войсками.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 07:20 • Новости дня
    При массированной ночной атаке на Ростовскую область погибли три человека

    При ночной атаке на Ростовскую область погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате ночной воздушной атаки дронов на Ростовскую область три человека погибли, еще один пострадал, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Max-канале.

    «Сегодня ночью в результате воздушной атаки на Ростовскую область три человека погибли, еще один получил ранения и доставлен в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь», – написал он.

    Слюсарь уточнил, что в ходе отражения массированного удара система ПВО сбила свыше 150 беспилотников и ракет в трех городах и девяти районах Ростовской области.

    В Каменске-Шахтинском при атаке дронов повреждена кровля нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и на железнодорожном вокзале.

    В хуторе Старая Станица на птицефабрике повреждены четыре корпуса, ликвидировано возгорание. Возле хутора Волченский потушен пожар на площади 1,3 тыс. квадратных метров, а в Каменском лесничестве продолжается тушение огня на площади 0,02 гектара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за атаки БПЛА 15 августа жители семи хуторов остались без света в Ростовской области. Девушку госпитализировали 13 августа  из-за падения дрона на базу отдыха под Донецком.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 03:13 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к столице уничтожены 12 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Через несколько минут Собянин добавил, что уничтожены еще пять дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 02:16 • Новости дня
    Дамаск возобновил прямое авиасообщение с Москвой

    Syrian Airlines возобновила прямые рейсы между Дамаском и Москвой

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолеты сирийского национального перевозчика Syrian Airlines начали летать в Москву по воскресеньям после паузы длительностью более полутора лет, регулярные перелеты между столицами возобновляются с 16 августа, сообщили в авиакомпании.

    «Рейсы будут выполняться по воскресеньям, время в пути составит около четырех часов 40 минут», – уточнили в Syrian Airlines ТАСС.

    Вылет из Дамаска в расписании указан на 02.20 по местному времени, а прибытие в столичный аэропорт Шереметьево ожидается в 07.00. Обратный борт отправится в 08.40 и приземлится в Сирии в 13.00.

    Стоимость билета в эконом-классе составляет порядка 490 долларов (41 249 рублей), перелет бизнес-классом обойдется в 870 долларов (73 239 рублей).

    Представитель авиакомпании отметил, что места на первый рейс почти раскуплены. Высокий спрос наблюдается на все даты вплоть до 18 октября. В связи с этим московское представительство перевозчика прорабатывает вопрос увеличения количества рейсов.

    Прямые перелеты между Дамаском и Москвой приостановили в декабре 2024 года из-за нестабильной ситуации. До этого полеты в Россию также осуществляла сирийская компания Fly Cham.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года власти Сирии выразили желание возобновить деятельность культурного центра. Представители России и Сирии обсудили открытие Русского дома в Дамаске. Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 23:20 • Новости дня
    «Краснодар» одержал четвертую победу подряд на старте чемпионата России

    «Краснодар» обыграл «Ахмат» и возглавили турнирную таблицу

    Tекст: Катерина Туманова

    Футболисты «Краснодара» закрепились на первой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), одолев соперников из Грозного благодаря единственному голу в концовке первого тайма.

    Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги завершилась домашней победой  «Краснодара», передает РИА «Новости». Автором забитого мяча стал Кристиан, отличившийся на 45-й минуте матча.

    Во втором тайме футболисты «Ахмата» имели шанс отыграться. На 64-й минуте нападающий Георгий Мелкадзе промахнулся по пустым воротам с расстояния одного метра.

    Примечательно, что форвард допустил аналогичный промах в предыдущем гостевом матче против краснодарской команды.

    На данный момент «Краснодар» является единственной командой, одержавшей  четыре победы в четырех стартовых турах чемпионата. С 12 очками она уверенно лидирует в первенстве. Грозненский клуб «Ахмат», набравший два очка, занимает 13-ю позицию.

    В следующем туре лидерам предстоит выездная игра против махачкалинского «Динамо», которая состоится 23 августа. Днем ранее футболисты «Ахмата» проведут домашнюю встречу с «Ростовом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором туре Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» обыграло столичный «Локомотив». В том же туре казанский «Рубин» победил тольяттинский «Акрон» с перевесом в один мяч. Матч ЦСКА и «Ростова» завершился нулевой ничьей в третьем туре РПЛ.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сальдо: Движение по трассе «Новороссия» восстановлено
    Атаковавшие Москву БПЛА оказались начинены шрапнелью
    СК: ВСУ атаковали торговый центр в Донецке иностранными беспилотниками
    Посол Нечаев предупредил об ответных мерах при закрытии Русского дома в Берлине
    Сотрудники военкомата на Украине похитили митрополита УПЦ Сергия
    В Египте задержали россиянина за нарушение исламских правил поведения
    Суд арестовал подозреваемого в убийстве из кровной мести в Махачкале

    Северный морской путь становится глобальным транспортным коридором

    15 августа начался первый в истории регулярный рейс через Северный морской путь (СМП). Китайская судоходная компания Sea Legend Line отправила из порта Нинбо контейнеровоз Dubai Tower. Так Северный морской путь становится не только дорогой для вывоза ресурсов российского Севера, но и транзитным коридором между Азией и Европой. Подробности

    Перейти в раздел

    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

    Перейти в раздел

    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

    Перейти в раздел

    «Евротройка» готовит новую войну на Украине

    В Париже, Берлине и Лондоне захотели создать свой формат по урегулированию конфликта на Украине. Европейцы опасаются сценария, при котором Россия и США договорятся за их спиной, а для Европы будущие отношения с Москвой имеют критическое значение. Что европейцы могут предложить России в рамках нового формата и как кулуарная разработка отразится на отношениях внутри НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации