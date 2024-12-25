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    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Разрушит ли Трамп англосаксонский мир

    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

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    25 декабря 2024, 15:14 • Новости дня

    Путин отметил общие подходы стран СНГ к мировым проблемам

    Tекст: Вера Басилая

    Участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам, заявил на неформальном саммите СНГ президент России Владимир Путин.

    Путин заявил о совпадении подходов стран СНГ к ключевым международным и региональным вопросам. Президент подчеркнул, что СНГ выступает за формирование справедливого мирового порядка на основе принципов международного права под руководством ООН, передает ТАСС.

    Путин отметил укрепление договорно-правовой базы СНГ, указав, что в 2024 году вступили в силу несколько важных соглашений. Среди них были договоренности о свободной торговле услугами и инвестициями, борьбе с легализацией криминальных доходов и финансированием терроризма, а также о сотрудничестве в области электроэнергетики и экологии.

    «Страны Содружества наращивают взаимодействие в борьбе с экстремизмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком, отлажены каждодневные операции, контакты по линии силовых ведомств», – заявил президент. Он напомнил об антитеррористических учениях в Узбекистане и принятой программе дерадикализации. Также было отмечено развитие сотрудничества по линии силовых ведомств.

    Особое внимание Путин уделил гуманитарным связям между странами СНГ, отметив «глубокое переплетение культур, единые нравственные и духовные ценности, тесные родственные и семейные узы». Он упомянул о проектах в области образования, культуры и молодежной политики, реализованных в 2024 году.

    Ранее Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы, которые состоятся в следующем году, с надеждой на участие воинских расчетов в параде 9 мая. Также Путин  поддержал появление ассоциации добровольческих организаций при СНГ.

    Напомним, на саммите СНГ президент России заявил, что совокупный объем валового внутреннего продукта стран – участниц СНГ в 2024 году ожидается на уровне 4,7%, что превышает общий мировой показатель.

    24 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Мечта школьницы из Шебекино осуществилась благодаря «Елке желаний» и Владимиру Путину

    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Десятилетняя Маргарита Руцинская из Шебекино осуществила свою мечту благодаря президенту России Владимиру Путину и совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100» в Москве.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин поговорил по телефону с десятилетней Маргаритой Руцинской из Шебекино Белгородской области, которая участвовала в благотворительной акции «Елка желаний». В рамках акции глава государства исполнил мечту девочки.

    Маргарита совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100». Впервые приехав в Москву, она посетила Национальный центр «Россия» и посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

    Также для девочки была организована вертолетная экскурсия по Подмосковью. В декабре президент вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три новогодних желания детей, включая открытку Маргариты.

    Всероссийская акция «Елка желаний», организованная Российским движением детей и молодежи «Движение первых», продлится с 5 декабря до 28 февраля 2025 года. Желающие могут подать заявку на участие до 20 декабря через официальный сайт акции. Участвовать могут дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей и из регионов, затронутых конфликтами.

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    24 декабря 2024, 21:42 • Новости дня
    Путин: Россия увеличит число своих преподавателей в Таджикистане

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия будет наращивать работу российских педагогов в Таджикистане, ведущих обучение на русском языке, пообещал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

    По словам Путина, в Таджикистане 72 российских педагога, а со следующего года будет работать уже 82 преподавателя из России, передает ТАСС.

    «Я знаю, что вы нас все время так критикуете за это – за то, что слишком мало работает преподавателей российских и учебников мало. С вами полностью согласен. Мы, безусловно, будем наращивать эту совместную работу», – сказал Путин.

    Ранее Путин на переговорах с Рахмоном заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах.

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    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    24 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Песков сообщил о подарках и культурной программе для участников саммита СНГ

    Песков сообщил о подготовленных для лидеров стран СНГ подарках и культурной программе в рамках саммита под Петербургом

    Tекст: Антон Антонов

    Для лидеров стран СНГ, которые примут участие в неформальном саммите в Ленинградской области, запланирована культурная программа, они получат памятные подарки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, предусмотрены ли подарки для лидеров стран СНГ, Песков ответил: «Конечно, всегда так было, это протокольный принцип. Конечно, будут подарки». Кроме того, он отметил, что встреча носит неформальный характер. По словам Пескова, «саммит СНГ предновогодний, культурная программа предусмотрена». Однако раскрывать подробности он не стал, передает РИА «Новости».

    Напомним, Песков указывал, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни будет активно работать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, начиная с награждения директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом и заканчивая саммитом Евразийского экономического союза. Неформальный саммит СНГ пройдет 25 декабря. Во вторник Путин встретился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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    24 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    Песков рассказал о деталях программы Путина в Петербурге на ближайшие дни

    Стало известно о рабочей программе Путина в Петербурге и Ленобласти на ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ближайшие дни будет активно работать в Петербурге и Ленинградской области, начиная с награждения директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом и заканчивая саммитом Евразийского экономического союза.

    Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков представил программу Владимира Путина на ближайшие дни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня пройдут культурные мероприятия, среди которых встреча с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Глава государства наградит его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Вечером Путин примет президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который посетит Россию с рабочим визитом. Переговоры двух лидеров пройдут в Ленинградской области и продолжатся рабочим обедом.

    Завтра президент России примет участие в неформальном саммите СНГ. Дмитрий Песков напомнил, что данное мероприятие является традиционным предновогодним событием, которое дает возможность лидерам обсудить актуальные проблемы и провести двусторонние встречи.

    Послезавтра в Петербурге состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заседания пройдут как в узком, так и в расширенном формате, в рамках которых будет представлен солидный пакет документов. Песков выразил надежду, что после окончания саммита Путин подведет итоги мероприятий.

    Ранее стало известно, что Путин 26 декабря будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета на курорте «Игора» в Ленинградской области.

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    24 декабря 2024, 23:57 • Новости дня
    Рахмон признал Россию главным торговым партнером Таджикистана

    Рахмон назвал Россию главным торговым партнером Таджикистана в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам 2024 года главным торгово-экономическим партнером Таджикистана стала Россия, сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Завершающийся год был насыщенным для наших отношений, по итогам года Россия является главным торгово-экономическим партнером, товарооборот увеличился почти на 20%», – приводит слова Рахмона РИА «Новости».

    Рахмон также подчеркнул значимость поддержки России в гуманитарной сфере. Он выразил благодарность за выделение средств на строительство школы для одаренных детей в Душанбе и театра имени Маяковского.

    Рахмон также отметил необходимость качественной переподготовки учителей русского языка для 4,5 тыс. школ в Таджикистане. Он поблагодарил президента России за оказание помощи преподавателям.

    В ходе встречи Рахмон поздравил Путина с наступающим Новым годом, пожелав ему доброго здоровья и новых успехов, а России – благополучия и мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Путина и Рахмона прошли в комплексе «Игора» в Ленинградской области, на которых президент России заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане. В ходе встречи также обсудили увеличение числа российских преподавателей в Таджикистане, Путин пообещал увеличить квоту для таджикских студентов в российских вузах.

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    24 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане

    Путин заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году.

    «Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций. И в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение. Небольшое, но тем не менее оно состоится», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Путин и Рахмон начали переговоры в комплексе «Игора» в Ленинградской области.

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    25 декабря 2024, 13:51 • Новости дня
    Путин сообщил об отправке самолета МЧС к месту авиакатастрофы в Актау

    Путин: Россия отправила самолет МЧС с медперсоналом к месту катастрофы в Актау

    Путин сообщил об отправке самолета МЧС к месту авиакатастрофы в Актау
    @ t.me/qr_tjm

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет МЧС России с медицинским персоналом и оборудованием вылетел в Актау для оказания помощи после крушения самолета, сообщил президент Владимир Путин.

    «Трагедия произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление», – сказал Путин, открывая неформальную встречу глав государств – участников СНГ.

    Президент также высказал уверенность в проведении тщательного расследования причин крушения, передает ТАСС.

    В Мангистауской области Казахстана госпитализировали 29 человек после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, среди которых десять россиян.

    Командир разбившегося в Казахстане самолета принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами.

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    25 декабря 2024, 14:02 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рост ВВП стран СНГ выше мирового уровня
    Путин спрогнозировал рост ВВП стран СНГ выше мирового уровня
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совокупный объем валового внутреннего продукта стран – участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2024 году ожидается на уровне 4,7%, что превышает общий мировой показатель, заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ.

    На открытии неформального саммита СНГ Путин заявил о прогнозируемом росте совокупного ВВП государств Содружества на 4,7% к концу 2024 года, что выше общемировых данных, передает ТАСС.

    «Заметно улучшились макроэкономические показатели наших стран», – отметил он.

    Президент России также сообщил о значительном росте промышленных и торговых показателей. За десять месяцев 2024 года промышленное производство увеличилось на 4,3%, объем грузоперевозок – на 7,4%, а розничная торговля выросла на 7,7%.

    Кроме того, российский лидер подчеркнул усиливающееся использование национальных валют стран СНГ в расчетах. «Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам с участниками Содружества превышает 85%», – заявил Путин, добавив, что страны активно применяют собственные платежные системы.

    Он также упомянул об увеличении товарооборота России со странами СНГ. С января по октябрь 2024 года товарооборот вырос на 10,6%, превысив 93 млрд долларов.

    «Товарооборот России с участниками СНГ, по данным за январь–октябрь, прибавил 10,6%», – добавил Путин.

    По словам главы российского государства, импортозамещение в СНГ идет хорошими темпами, укрепляется технологический суверенитет стран Содружества.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл на неформальный саммит СНГ, который проходит на курорте «Игора» в Ленинградской области.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее объяснил, что Путин выбрал курорт «Игора» в Ленинградской области местом проведения неформального саммита СНГ, чтобы показать коллегам уникальные места Петербурга и окрестностей.

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    25 декабря 2024, 13:57 • Новости дня
    Песков объяснил выбор курорта под Петербургом местом для проведения саммита СНГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Путин выбрал курорт «Игора» в Ленинградской области местом проведения неформального саммита СНГ, чтобы показать коллегам уникальные места Петербурга и окрестностей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Курорт «Игора» был выбран не случайно, отметил Песков, передает ТАСС. «Путин старается разные интересные места показывать – и в самом городе, и за городом. Курорт действительно уникальный, комфортабельный. Конечно, президенту хотелось показать его своим гостям», – подчеркнул он.

    Песков также добавил, что Путин стремится создать особую атмосферу для неформальных встреч, особенно в предновогодний период. По его словам, важно, чтобы обстановка была не только комфортной и интересной, но и способствовала содержательным обсуждениям между лидерами стран СНГ.

    Ранее Песков отметил, что саммит СНГ проходит в неформальном формате, что позволяет лидерам стран более свободно обсуждать актуальные вопросы.

    В среду президент России Владимир Путин прибыл на мероприятие в Ленинградской области, где планируется обсуждение итогов российского председательства и обмен мнениями по международным вопросам.

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    25 декабря 2024, 13:01 • Новости дня
    Путин получил доклад о взрыве в ТЦ Владикавказа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин получил доклад о взрыве в торговом центре во Владикавказе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил, что глава государства регулярно получает сводки, где содержится информация о подобных происшествиях, передает ТАСС.

    В среду на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, погиб один человек. Причины пока не установлены, однако уже исключены версии о взрыве из-за атаки БПЛА, а также версия о взрыве газа, поскольку здание не газифицировано.

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    25 декабря 2024, 13:37 • Новости дня
    Путин прибыл на неформальный саммит СНГ в Ленинградской области

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин прибыл на неформальный саммит в Ленинградской области, где планируется обсуждение итогов российского председательства и обмен мнениями по международным вопросам.

    В курортном комплексе «Игора» в Ленинградской области стартовал неформальный саммит СНГ, передает ТАСС.

    Президент России принимает коллег по Содружеству Независимых Государств. На встрече планируется подвести итоги российского председательства в СНГ в 2024 году.

    Как заявили в Кремле, участники саммита смогут обсудить международные вопросы в неформальной обстановке. Это позволит лидерам обменяться мнениями и взглядами на актуальные темы.

    Однако на саммит не смогли прибыть все приглашенные.

    Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участия в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Он заявил, что сдал положительный тест на коронавирус. Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с крушением пассажирского самолета в Казахстане покинул неформальный саммит СНГ, проходивший в России, и вернулся в Баку.

    Напомним, 26 декабря в Петербурге состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заседания пройдут как в узком, так и в расширенном формате, в рамках которых будет представлен солидный пакет документов.

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    25 декабря 2024, 13:06 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев был вынужден прервать визит в Россию и вернуться в Баку из-за крушения азербайджанского самолета в Актау, в результате чего отменилось его участие во встрече глав государств СНГ в Петербурге.

    Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин созвонился с Алиевым, чтобы выразить свои глубокие соболезнования тем, кто потерял родных в этой трагедии.

    Пресс-служба Алиева подтвердила, что катастрофа произошла с пассажирским самолетом, следовавшим по маршруту Баку – Грозный. В результате инцидента погибли граждане Азербайджана, России и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане, предположительно столкнувшись со стаей птиц.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с трагедией покинул неформальный саммит СНГ, проходивший в России, и вернулся в Баку.

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    25 декабря 2024, 14:06 • Новости дня
    Путин предложил лидерам СНГ «сверить часы»

    Путин призвал лидеров СНГ «сверить часы» по итогам года и планам на будущее

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин предложил на встрече лидеров стран СНГ обсудить текущие и предстоящие дела в уходящем году и поблагодарил их за встречу в Ленинградской области.

    Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ на неформальной встрече обсудить проделанную работу и наметить планы на будущее, передает РИА «Новости».

    «Вместе с тем хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что мы собрались сегодня здесь, в Ленинградской области, в уходящем году сверить часы по поводу того, что было сделано нами в рамках работы стран СНГ и что предстоит сделать в ближайшее время», – заявил Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что саммит СНГ проходит в неформальном формате, что позволяет лидерам стран более свободно обсуждать актуальные вопросы.

    Президент России Владимир Путин прибыл на мероприятие в Ленинградской области, где планируется обсуждение итогов российского председательства и обмен мнениями по международным вопросам.

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    25 декабря 2024, 13:27 • Новости дня
    Лавров: Путин и Фицо обсудили сохранение поставок газа в Европу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что основной темой обсуждения на переговорах между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Словакии Робертом Фицо стал вопрос обеспечения продолжения поставок российского газа в Европу.

    Во время своего выступления в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1», Лавров отметил, что визит Фицо был вызван предстоящим прекращением транзита российского газа через Украину. Премьер-министр Словакии подчеркнул экономическую важность для его страны, а также для Венгрии и Австрии, сохранения поставок газа из России, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что оба лидера обдумывали возможные варианты решения этой проблемы, чтобы обеспечить стабильные поставки российского газа в заинтересованные страны Европы. По его словам, это было обусловлено публичными заявлениями Владимира Зеленского о готовящемся прекращении транзита газа через украинскую территорию.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа осудил визит Фицо в Москву. Кроме того, советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко выразил недовольство визитом Фицо в Москву, заявив, что подобные контакты создают иллюзию дружбы и поддержки.

    Напомним, Путин и Фицо обсудиливопросы энергетики, газовые проблемы и напряженные отношения между Москвой и Братиславой, которые ухудшились при предыдущем руководстве.

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    25 декабря 2024, 13:42 • Новости дня
    Песков: Путин и Токаев лично обсудят авиакатастрофу под Актау на саммите СНГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин не звонил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по поводу авиакатастрофы под Актау, так как сегодня они встретятся лично на полях неформального саммита СНГ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что личное общение состоится на полях неформального саммита СНГ, который пройдет сегодня, передает ТАСС.

    Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Казахстане с российскими гражданами на борту.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев покинул неформальный саммит СНГ, проходивший в России, и вернулся в Баку после крушения самолета.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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