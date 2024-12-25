Путин отметил общие подходы стран СНГ к мировым проблемам

Tекст: Вера Басилая

Путин заявил о совпадении подходов стран СНГ к ключевым международным и региональным вопросам. Президент подчеркнул, что СНГ выступает за формирование справедливого мирового порядка на основе принципов международного права под руководством ООН, передает ТАСС.

Путин отметил укрепление договорно-правовой базы СНГ, указав, что в 2024 году вступили в силу несколько важных соглашений. Среди них были договоренности о свободной торговле услугами и инвестициями, борьбе с легализацией криминальных доходов и финансированием терроризма, а также о сотрудничестве в области электроэнергетики и экологии.

«Страны Содружества наращивают взаимодействие в борьбе с экстремизмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком, отлажены каждодневные операции, контакты по линии силовых ведомств», – заявил президент. Он напомнил об антитеррористических учениях в Узбекистане и принятой программе дерадикализации. Также было отмечено развитие сотрудничества по линии силовых ведомств.

Особое внимание Путин уделил гуманитарным связям между странами СНГ, отметив «глубокое переплетение культур, единые нравственные и духовные ценности, тесные родственные и семейные узы». Он упомянул о проектах в области образования, культуры и молодежной политики, реализованных в 2024 году.

Ранее Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы, которые состоятся в следующем году, с надеждой на участие воинских расчетов в параде 9 мая. Также Путин поддержал появление ассоциации добровольческих организаций при СНГ.

Напомним, на саммите СНГ президент России заявил, что совокупный объем валового внутреннего продукта стран – участниц СНГ в 2024 году ожидается на уровне 4,7%, что превышает общий мировой показатель.