Путин спрогнозировал рост ВВП стран СНГ выше мирового уровня

Tекст: Валерия Городецкая

На открытии неформального саммита СНГ Путин заявил о прогнозируемом росте совокупного ВВП государств Содружества на 4,7% к концу 2024 года, что выше общемировых данных, передает ТАСС.

«Заметно улучшились макроэкономические показатели наших стран», – отметил он.

Президент России также сообщил о значительном росте промышленных и торговых показателей. За десять месяцев 2024 года промышленное производство увеличилось на 4,3%, объем грузоперевозок – на 7,4%, а розничная торговля выросла на 7,7%.

Кроме того, российский лидер подчеркнул усиливающееся использование национальных валют стран СНГ в расчетах. «Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам с участниками Содружества превышает 85%», – заявил Путин, добавив, что страны активно применяют собственные платежные системы.

Он также упомянул об увеличении товарооборота России со странами СНГ. С января по октябрь 2024 года товарооборот вырос на 10,6%, превысив 93 млрд долларов.

«Товарооборот России с участниками СНГ, по данным за январь–октябрь, прибавил 10,6%», – добавил Путин.

По словам главы российского государства, импортозамещение в СНГ идет хорошими темпами, укрепляется технологический суверенитет стран Содружества.

Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл на неформальный саммит СНГ, который проходит на курорте «Игора» в Ленинградской области.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее объяснил, что Путин выбрал курорт «Игора» в Ленинградской области местом проведения неформального саммита СНГ, чтобы показать коллегам уникальные места Петербурга и окрестностей.