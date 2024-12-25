Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».0 комментариев
Путин поддержал появление ассоциации добровольческих организаций при СНГ
Президент России Владимир Путин на неформальном саммите Содружества Независимых Государств положительно высказался по поводу создания при СНГ международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций.
«Можно было бы поддержать, мне кажется, предложение о создании при СНГ международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций, сделать ежегодными форумы волонтеров наших стран, а для наиболее значимых волонтерских проектов ввести отдельные гранты по линии Фонда гуманитарного сотрудничества СНГ», – приводит слова Путина ТАСС.
Ранее на саммите СНГ Путин заявил, что совокупный объем валового внутреннего продукта стран – участниц СНГ в 2024 году ожидается на уровне 4,7%, что превышает общий мировой показатель.