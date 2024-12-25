Путин поддержал появление ассоциации добровольческих организаций при СНГ

Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

Мечта школьницы из Шебекино осуществилась благодаря «Елке желаний» и Владимиру Путину

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин поговорил по телефону с десятилетней Маргаритой Руцинской из Шебекино Белгородской области, которая участвовала в благотворительной акции «Елка желаний». В рамках акции глава государства исполнил мечту девочки.

Маргарита совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100». Впервые приехав в Москву, она посетила Национальный центр «Россия» и посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Также для девочки была организована вертолетная экскурсия по Подмосковью. В декабре президент вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три новогодних желания детей, включая открытку Маргариты.

Всероссийская акция «Елка желаний», организованная Российским движением детей и молодежи «Движение первых», продлится с 5 декабря до 28 февраля 2025 года. Желающие могут подать заявку на участие до 20 декабря через официальный сайт акции. Участвовать могут дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей и из регионов, затронутых конфликтами.