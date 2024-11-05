Мишустин: Россия и Белоруссия вместе противостоят давлению Запада

Tекст: Дарья Григоренко

Премьер-министр отметил, что страны «идут рука об руку», отстаивая свои суверенитеты. Мишустин также сообщил, что важные решения по интеграции будут обсуждаться на заседании Высшего госсовета Союзного государства в декабре, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что значимым решением стало соглашение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией. «Белорусы ездят в Россию, россияне – в Белоруссию. Конечно, всем хочется, чтобы телефонные разговоры и интернет-трафик оставались в рамках домашних тарифов» – заявил он. Резолюция по созданию комфортных тарифов была подписана на заседании, и с 1 марта 2025 года планируется обеспечить единые условия для абонентов обеих стран.

«Мы выполняем решение наших президентов, шаг за шагом идем, и сегодня приняли целый ряд важнейших решений – по тарифам, чтобы они могли быть совместимы с «домашней» сетью», – отметил глава кабинета министров РФ.

Кроме того, было принято решение о развитии транспортного сообщения. По словам Мишустина, это упростит поездки и повысит мобильность граждан, особенно в приграничных районах. Он отметил, что это решение было принято в ответ на частые запросы граждан обеих стран, заинтересованных в улучшении транспортного сообщения.

Напомним, во вторник Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил около 20 документов на заседании. Одним из ключевых решений стала резолюция об отмене роуминга на территории Союзного государства, что создаст комфортные тарифы для пользователей связи.