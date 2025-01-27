Минченко объяснил критику Западом выборов в Белоруссии

Политолог Минченко: Оценки Евросоюза, переживающего внутренний позор, в адрес Минска нелепы

Tекст: Анастасия Куликова

«Выборы в Белоруссии прошли тихо и даже в каком-то смысле незаметно. Объясняется это двумя факторами. Во-первых, оппозиционная инфраструктура перебралась за границу. Во-вторых, политический класс республики консолидирован вокруг Александра Лукашенко», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

По его оценкам, решение белорусов поддержать действующего президента вполне ожидаемо и понятно. «Достойной альтернативы Лукашенко не было. Кроме того, он очевидно продемонстрировал эффективность на посту главы государства. Убедительным – пусть и подспудным – аргументом в его пользу служило то, что если бы пять лет назад оппозиция смогла захватить власть, то сейчас в Белоруссии было бы, как когда-то на Украине», – рассуждает собеседник.

Политолог также обратил внимание на явку избирателей. Как считает Минченко, высокого показателя в 85,7% удалось достичь благодаря досрочному голосованию, а также административной мобилизации. Между тем, на Западе уже звучит критика относительно результатов выборов в Белоруссии. Однако Лукашенко и его команду реакция европейских и американских политиков будет волновать меньше всего.

Эксперт напомнил о кампаниях в Грузии и Румынии. В первом случае ЕС и США заклеймили выборы как «несвободные» из-за не устраивающего западных чиновников курса «Грузинской мечты». А во втором случае под надуманным предлогом были аннулированы итоги голосования, согласно которым победу одержал Кэлин Джеорджеску. «Запад себя дискредитировал. В такой ситуации внутреннего позора указывать что-то Белоруссии нелепо и даже смешно», – заключил Минченко.

Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительной информации, переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

Второе место занимает Сергей Сыранков, получивший 3,21%, на третьем – Анна Канопацкая с 1,86%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей. В Белоруссии с 21 января проводилось досрочное голосование, а 26 января состоялся основной день выборов. Явка составила 85,7%, что свидетельствует о значительном интересе граждан к избирательному процессу.

Результаты голосования не признали на уровне Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос назвали выборы «фиктивными и несвободными». В МИД Польши посчитали, что результаты голосования «не заслуживают доверия». Варшава призвала Минск провести новые выборы, которые якобы сделают Белоруссию «по-настоящему свободным и демократическим государством».